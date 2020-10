سرفیس Duo احتمالا یکی از خرق عادت‌ترین دیوایس‌هایی باشد که مایکروسافت طی سال‌های اخیر روانه بازار کرده: این دستگاه از دو نمایشگر مجزا با طراحی تاشو بهره‌مند شده‌. البته که این طرح به اندازه موبایل‌های تاشو با نمایشگرهای انعطاف‌پذیر عجیب نیست، اما مایکروسافت عقیده دارد که قادر به ایجاد تغییری اساسی در چگونگی تعامل ما با اپلیکیشن‌های موبایل است.

اگرچه موبایلی با طراحی تاشو و نمایشگر دوگانه عجیب به نظر می‌رسد، اما این اولین باری نیست که مایکروسافت روی چنین مفهومی کار کرده است. در واقع این شرکت در سال ۲۰۰۹ دیوایسی مشابه را در ذهن داشت که البته در نهایت کنسل شد. آن دستگاه قرار بود «مایکروسافت کوریر» (Microsoft Courier) نام بگیرد.

مایکروسافت کوریر چه بود؟

کوریر نخستین تلاش مایکروسافت برای ساخت یک موبایل تاشو با دو نمایشگر بود. این دستگاه فرم فاکتوری شبیه به یک کتاب داشت و از دو نمایشگر ۷ اینچی بهره‌مند شده بود که هر دو از لمس همزمان چندین انگشت و همینطور قلم پشتیبانی می‌کردند.

همه این‌ها بسیار آشنا به نظر می‌رسد، چون این موبایل اساسا همان چیزی بود که این بار در قالب سرفیس Duo و همینطور برادر دیگرش، یعنی سرفیس Neo درآمده است.

همان زمان یک ویدیو از دستگاه لو رفت که چگونگی تعامل کاربر با کوریر را نشان می‌داد. این دستگاه قرار بود تجربه‌ای عمدتا مبتنی بر استایلوس ارائه کند و به این ترتیب دیگری نیازی به سر و کله زدن با کیبورد مجازی نبود. از سوی دیگر هم می‌شد از ژست‌های لمسی برای تعاملات مختلف مانند اسکرول صفحه استفاده کرد.

برخی از قابلیت‌های مفهومی موجود در سرفیس Duo، در این دستگاه هم دیده می‌شد: مثلا اجرای دو اپلیکیشن روی هر نمایشگر و فرستادن محتویات از یک صفحه به صفحه دیگر. در ویدیوی لو رفته حتی می‌شد یک مخاطب را از یک صفحه به صفحه دیگر درگ و دراپ کرد تا آن شخص به مستنداتی خاص دسترسی بیابد.

اشاره به کارکرد لولاهای کوریر هم ضروری است. اگرچه در این ویدیو طراحی لولاها مشخص نبود،‌ اما در گزارش‌ها خواندیم که می‌توان از لولا به عنوان یک «جیب» برای اپلیکیشن‌هایی که از یک صفحه به صفحه دیگر می‌روند استفاده کرد. در همین حال، سرفیس Duo (که ۱۱ سال بعد عرضه شده) نیز استفاده مشابهی از لولاها کرده و به کاربر اجازه می‌دهد با کشیدن اپلیکیشن‌ها به سمت لولا، آن‌ها را به صورت تمام صفحه روی هر دو نمایشگر اجرا کند.

خبرگزاری CNET آن زمان در گزارشی نوشت که این دستگاه پروتوتایپ، ورژنی دستکاری شده از ویندوز را به اجرا درمی‌آورد که در آن هیچ خبری از رابط کاربری سنتی سیستم عامل نبود. اما ظاهرا این رویکرد، با ذهنیت استیون سینوفسکی، مدیر وقت واحد ویندوز در مایکروسافت که به دنبال ورژنی سازگار با تبلت‌ها از این سیستم‌ عامل بوده سازگاری نداشته.

گفته می‌شود جلسه‌ای میان بیل گیتس و مدیر پروژه کوریر، جی آلارد (کسی که بعدا ایکس باکس را خلق کرد)، برگزار شده که نتیجه‌اش، کنار گذاشتن این دستگاه بود. منابع CNET می‌گویند گیتس از آلارد پرسیده که کاربران چطور روی این دستگاه ایمیل‌های خود را دریافت می‌کنند و آلارد هم می‌گوید این کار از طریق وب امکان‌پذیر خواهد بود.

آلارد سپس اضافه می‌کند که خریداران کوریر، در نهایت از اسمارت‌فون یا کامپیوترشان برای ارسال ایمیل استفاده خواهند کرد. تیم کوریر این بحث را پیش می‌کشید که دستگاه برای تولید محتوا ساخته شده و قرار نیست جایگزینی برای کامپیوترهای شخصی باشد.

منابع افزوده‌اند که این پروژه چند هفته بعد از ملاقات بیت گیتس با مدیر کوریر کنسل می‌شود و اصلی‌ترین دلیل، ناسازگاری آن با بینش ویندوز و آفیس بوده است.

مایکروسافت سرفیس Duo: میراث کوریر؟

در قیاس با سرفیس Duo، مایکروسافت و تیم کوریر با چالش‌های بیشتری مواجه شدند و ساز و کار خود مایکروسافت هم یکی از آن مشکلات بود. این کمپانی در اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ احساس می‌کرد باید ویندوز را در هر چیزی جای دهد. از ویندوز موبایل و تبلت‌های پی‌سی گرفته تا حتی آخرین کنسول شرکت سگا، یعنی دریم‌کست. درحالی که کوریر هم ورژنی دستکاری شده از ویندوز را اجرا می‌کرد، اما ظاهرا مایکروسافت به دنبال تجربه‌ای سنتی‌تر بوده است.

وسواس روی آوردن ویندوز به هرچیزی، تنها طی ۴ یا ۵ سال اخیر از بین رفته‌ است. مایکروسافت اکنون پلتفرم مخصوص خودش برای موبایل را نیز رها کرده و اندروید و iOS را در آغوش گرفته است. به این ترتیب، درها برای ساخت سخت‌افزارهای مبتنی بر اندروید باز شد و همه این‌ها ما را می‌رساند به سرفیس Duo.

جالب است بدانید که توسعه کوریر مدتی قبل از عرضه آیپد آغاز شد، اما کنسل شدنش بعد از معرفی محصول اپل به جهانیان بود. با این همه، دیوایس مایکروسافت درست در زمانی داشت ساخته می‌شد که تبلت‌ها در اوایل الی اواسط دهه ۲۰۱۰ به محبوبیت فراوان رسیدند.

سرفیس Duo هم زمانی از راه رسیده که موبایل‌های تاشو (با قابلیت تبدیل شدن به تبلت) از راه رسیده‌اند. از سوی دیگر صنعت تبلت هم گرچه جای پایش را در بازار محکم کرده، اما روندی نزولی را در پیش گرفته. مشخصا مایکروسافت در ساخت سرفیس Duo نیم‌نگاهی به استراتژی‌های پیشین خود در قبال کوریر انداخته و بسیاری از المان‌های مختلف، از طراحی کلی دستگاه تا رویکرد هیبریدی لمس/استایلوس را مجددا به کار گرفته است. آیا این دستگاه جدید می‌تواند در عمل هم موفق باشد؟ فقط زمان مشخص می‌کند.

سرفیس Duo مایکروسافت دقیقا برای چه افرادی ساخته شده؟

منبع: Android Authority

