نسل جدید سرفیس پرو ایکس با تراشه SQ2 معرفی شد

ساعاتی قبل مایکروسافت در کنار سرفیس لپ‌تاپ گو، از نسل جدید تبلت هیبریدی سرفیس پرو ایکس هم رونمایی کرد. به غیر از تراشه SQ2، این تبلت تفاوتی با نسل قبلی ندارد و بار دیگر همان قطعات مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تراشه با همکاری کوالکام ساخته شده و در حقیقت مبتنی بر تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸cx Gen 2 محسوب می‌شود.

مایکروسافت مدعی شده که این تراشه در بین رقبای خود از بیشترین سرعت بهره می‌برد و در عین حال انرژی کمتری مصرف می‌کند. روی هم رفته گفته می‌شود باتری سرفیس پرو ایکس با هر بار شارژ می‌تواند تا ۱۵ ساعت دوام بیاورد.

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های ویندوز مبتنی بر تراشه‌های Arm، عدم پشتیبانی از برنامه‌های توسعه یافته با معماری ۶۴ بیتی است. اما به تازگی گزارشی منتشر شده که طبق آن مایکروسافت قصد دارد با بهره‌گیری از یک شبیه‌ساز جدید، اجرای برنامه‌های ۶۴ بیتی در این ویندوز را امکان‌پذیر کند. اما در نهایت باید ببینیم آیا این شبیه‌ساز می‌تواند عملکرد مورد انتظار کاربران را داشته باشد یا نه.

از بین دیگر ویژگی‌های نسل جدید سرفیس پرو ایکس می‌توانیم به نمایشگر ۱۳ اینچی با رزولوشن ۲۸۸۰ در ۱۹۲۰ اشاره کنیم. همچنین این نمایشگر از قلم سرفیس پن هم پشتیبانی می‌کند. کاربران برای خرید آن می‌توانند از بین ۸ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی SSD دست به انتخاب بزنند.





این تبلت هیبریدی از ۱۳ اکتبر یعنی حدود دو هفته‌ی دیگر با قیمت پایه ۹۹۹ دلار راهی بازار می‌شود. قیمت هر ۴ مدل نسل جدید سرفیس پرو ایکس از این قرار است:

۱۲۸ گیگابایت حافظه SSD و ۸ گیگابایت رم: ۹۹۹ دلار

۲۵۶ گیگابایت حافظه SSD و ۸ گیگابایت رم: ۱۲۹۹ دلار

۲۵۶ گیگابایت حافظه SSD و ۱۶ گیگابایت رم: ۱۴۹۹ دلار

۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD و ۱۶ گیگابایت رم: ۱۷۹۹ دلار

