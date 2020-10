به گزارش موسسه‌ی پژوهشی Omedia، کره‌ جنوبی در برقراری و توسعه‌ی اینترنت ۵G در سطح کشور همچنان در صدر جدول حضور دارد و کشورهایی نظیر سوئیس و کویت نیز در رده‌ی دوم و سوم جای گرفتند.

شبکه‌ی ۵G، پرسرعت‌ترین شبکه‌ی اینترنت همراه جهان است که هنوز در تمامی کشورهای جهان زیرساخت لازم برای استفاده از آن فراهم نشده و فعلا تنها کشورهای پیشرفته‌ی جهان هستند که در برخی از شهر‌ها امکان بهره‌مندی از آن را برای کاربران فراهم کردند.

در حال حاضر گوشی‌های هوشمند زیادی به سمت تجهیز به مودم‌های ۵G پیش می‌روند و اینطور به نظر می‌رسد که در سال ۲۰۲۲، دیگر شاهد معرفی محصولی بدون این قابلیت نخواهیم بود. تا به این لحظه کشورهای زیادی خود را برای بهره‌مندی از اینترنت ۵G آماده کرده‌اند که در صدر همه‌ی آن‌ها کره‌ جنوبی قرار دارد. در رده‌ی دوم هم سوئیس قرار گرفته که توانسته با کنار زدن کویت که در سال ۲۰۱۹ رتبه‌ی دوم را به خود اختصاص داده بود به این جایگاه برسد.

شما عزیزان می‌توانید لیست کشورهای پیشتاز در این زمینه را در تصویر زیر مشاهده کنید. ۵ کشور اول به ترتیب کره‌ جنوبی، سوئیس، کویت، ایالات متحده و قطر هستند و فرانسه، سنگاپور، هند، برزیل و اندونزی نیز در رده‌های ۱۸ تا ۲۲ جای گرفته‌اند.

در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۷۸میلیون گوشی ۵G راهی بازار می‌شود

به لطف پیشرفت تدریجی شرکت مخابراتی سان‌رایز، در فصل اول امسال، ۴۲۶ شهر و استان سوئیس حدودا ۸۰ درصد از اینترنت ۵G بهره‌مند بودند که این تعداد در ماه مه به ۵۳۵ افزایش پیدا کرد. شرکت مخابراتی سویس‌کام هم از اصلی‌ترین رقبای سان‌رایز در این زمینه به حساب می‌آید و توانسته به هدف خود که پوشش ۹۰ درصدی کشور از اینترنت ۵G بود دست پیدا کند. دیگر شرکت مخابراتی این کشور سالت نام دارد که آن هم از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند.

انگلستان هم در بین کشورهای اروپایی در رده‌ی دوم از این حیث قرار دارد (رتبه‌ی جهانی این کشور ۷ است). اگرچه هر ۴ شرکت مخابراتی بزرگ این کشور از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند اما هنوز این فناوری به شکل گسترده و همه‌گیر در اختیار مردم قرار نگرفت. طبق گفته‌ی Omdia، دولت انگلستان در نظر دارد سرمایه‌گذاری هنگفتی جهت دسترسی کل کشور به سرعت گیگابیتی انجام دهد. در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم آلمان و فنلاند به تدریج در این زمینه در حال پیشرفت هستند.

Omdia همچنین خاطر نشان کرد در برخی از کشور‌ها به خاطر شیوع ویروس کرونا، دسترسی مردم به فروشگاه‌ها کمتر شده بنابراین کاربران نمی‌توانند آنقدرها با مزیت اینترنت ۵G آشنا شوند. در کره‌ی جنوبی که در این زمینه پیشتاز است، ۵.۸۸ میلیون گوشی مجهز به اینترنت ۵G فعال است که به صورت کلی، ۱۰ درصد کل گوشی‌های فعال در این کشور را تشکیل می‌دهد. اما بدیهی است تا یک یا نهایتا دو سال دیگر، احتمالا تمام کشور‌ها بتوانند از این فناوری پرسرعت بهره‌مند شوند.

انگلستان تمام تجهیزات هواوی را از شبکه‌های ۵G خود حذف می‌کند

