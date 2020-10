اینطور که به نظر می‌رسد، در رویداد ۱۴ اکتبر وان پلاس (۲۳ مهر) قرار نیست تنها شاهد رونمایی از وان پلاس ۸ تی باشیم چرا که حساب رسمی این شرکت روز گذشته در توییتر تیزری را از هدفون جدید خود به اشتراک گذاشت و به این موضوع نیز اشاره کرد که به زودی شاهد آن‌ خواهیم بود.

چند ماهی هست که خبر ساخت هدفون جدید توسط وان پلاس سر زبان‌ها افتاده. گفته می‌شود این محصول قرار است با قیمتی بسیار مناسب اما با قابلیت‌هایی شگفت‌انگیز راهی بازار شود تا بدین ترتیب رقیب ارزان‌قیمت ایرپادز پرو باشد.

در رابطه با تاریخ عرضه‌ی هدفون جدید خبری نداشتیم تا اینکه اعلام شد وان پلاس ۸ تی در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) رونمایی می‌شود. از آن جایی که این رویداد نمی‌تواند صرفا به یک محصول اختصاص داشته باشد و همچنین وان پلاس هم تیزری از هدفون‌های جدید خود منتشر کرد، می‌توان نتیجه گرفت در تاریخ یاد شده باید منتظر رونمایی از این گجت‌ نیز باشیم.

ساعت هوشمند وان پلاس با نمایشگر گرد راهی بازار می‌شود

در تیزر جدید نامی از این هدفون‌ها برده نشده اما آنچه که در شایعات و خبرها می‌شنیدیم، وان پلاس بادز زد (OnePlus Buds Z) بود که در کد نسخه‌ی بتای رابط کاربری OxygenOS 11 شاهد اشاره به نام آن بودیم و مکس جی، از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری نیز آن را تایید کرد.

با توجه به این تیزر، به نظر می‌رسد هدفون جدید برخلاف وان پلاس بادز، از سری‌های سیلیکونی بهره می‌برد که در هدفون‌های بی‌سیم Bullet شاهد آن‌ها بودیم. البته مشخصه‌ی یک هدفون بهره‌مندی از این سری‌ها نیست منتها برای قرارگیری محکم‌تر درون گوش و همچنین جلوگیری از ورود صدای خارجی به درون گوش بسیار مفید هستند.

در متن این تیزر آمده که هدفون جدید به‌زودی رونمایی خواهد شد. در حال حاضر هیچ مراسمی جز ۱۴ اکتبر در برنامه‌های شرکت چینی وجود ندارد و به نظر می‌رسد باید در همین تاریخ منتظر رونمایی از آن باشیم.

منبع: GSMArena

The post وان پلاس تیزری از هدفون جدید خود منتشر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala