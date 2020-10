سامسونگ قصد دارد سال آینده ۲ میلیون تلویزیون مینی LED به فروش برساند

در حالی که سامسونگ فعلا برای تقریبا تمام تلویزیون‌های رده‌بالای خود از فناوری QLED استفاده می‌کند، این شرکت مشغول کار بر روی تکنولوژی‌های متعدد برای تلویزیون‌های آینده خود است. سامسونگ تا حالا چند تلویزیون مبتنی بر فناوری microLED رونمایی کرده، ولی حالا قصد دارد به طور گسترده تلویزیون‌های مینی LED را راهی بازار کند. طبق گزارش‌ها، سامسونگ سال آینده ۲ میلیون تلویزیون مینی LED را به دست مشتریان می‌رساند.

گفته می‌شود این تلویزیون‌ها از رزولوشن ۴K پشتیبانی می‌کنند و در ابعاد ۵۵ اینچ، ۶۵ اینچ، ۷۵ اینچ و ۸۵ اینچ در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار می‌گیرند. این تلویزیون های مینی LED سامسونگ قرار است روشنایی بیشتر، نسبت کنتراست بالاتر و عملکرد HDR بهتری ارائه کنند و در ضمن باید به پوشش بهتر فضای رنگی هم اشاره کنیم. در حال حاضر چندین شرکت فعال در حوزه‌ی نمایشگرهای LED محصولات خود را برای سامسونگ ارسال کرده‌اند و این شرکت کره‌ای در حال آزمایش آن‌ها است.

نمایشگرهای مینی LED نه‌تنها کیفیت بسیار بهتری نسبت به LCD ارائه می‌دهند، بلکه در مقایسه با نمایشگرهای اولد هم ساخت آن‌ها هزینه‌ی کمتری دارد. بنابراین، انتظار می‌رود مینی LED در آینده‌ی نزدیک با استقبال گسترده‌ی شرکت‌ها مواجه خواهد شد. از بین آن‌ها مثلا می‌توانیم به اپل اشاره کنیم که قصد دارد به زودی بخشی از محصولات خود مانند آیپد پرو و مک‌بوک‌ها را با نمایشگر مینی LED به دست کاربران برساند. حتی شایعاتی در مورد احتمال عرضه‌ی تلویزیون‌های مینی LED ال‌جی طی سال آینده هم به گوشی می‌رسد.

نمایشگر مینی LED چیست؟

