قیمت هر چهار مدل آیفون ۱۲ لو رفت؛ از ۶۴۹ تا ۱۳۹۹ دلار

همانطور که احتمالا می‌دانید، خانواده آیفون ۱۲ از ۴ عضو تشکیل شده که برای اولین بار در تاریخ اپل شاهد اتخاذ چنین رویکردی هستیم. طی ماه‌های گذشته در گزارش‌های مختلف به قیمت خانواده آیفون ۱۲ اشاره شده اما حالا یکی از افشاگران قیمت تمام نسخه‌های این ۴ مدل را فاش کرده است. به گفته‌ی او، ارزان‌ترین مدل این خانواده آیفون ۱۲ مینی است که با قیمت ۶۴۹ دلار به دست کاربران می‌رسد. همچنین کاربران می‌توانند ۱۳۹۹ دلار برای خرید گران‌ترین نسخه آیفون ۱۲ پرو مکس بپردازند.

کاربران برای خرید هرکدام از این مدل‌ها می‌توانند از بین ۳ حافظه‌ی داخلی دست به انتخاب بزنند. به همین خاطر دو مدل ارزان‌تر با حافظه‌های ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت راهی بازار می‌شوند و دو مدل پرو هم از حافظه داخلی ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت بهره می‌برند. در ادامه می‌توانید قیمت احتمالی تمام نسخه‌های این ۴ مدل آیفون ۱۲ را مشاهده کنید.

مدل ۶۴ گیگابایت ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت آیفون ۱۲ مینی ۶۴۹ دلار ۶۹۹ دلار ۷۹۹ دلار – آیفون ۱۲ ۷۴۹ دلار ۷۹۹ دلار ۸۹۹ دلار – آیفون ۱۲ پرو – ۹۹۹ دلار ۱۰۹۹ دلار ۱۲۹۹ دلار آیفون ۱۲ پرو مکس – ۱۰۹۹ دلار ۱۱۹۹ دلار ۱۳۹۹ دلار

آیفون ۱۲ مینی که کوچک‌ترین عضو خانواده محسوب می‌شود، از نمایشگر ۵.۴ اینچی بهره می‌برد. همچنین آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو هر دو مبتنی بر نمایشگر ۶.۱ اینچی هستند اما بین مدل ۱۲۸ گیگابایتی آن‌ها اختلاف قیمت ۲۰۰ دلاری وجود دارد. آیفون ۱۲ پرو مکس هم بزرگ‌ترین و گران‌ترین عضو این خانواده است که قیمت آن از ۱۱۰۰ دلار آغاز می‌شود و با پرداخت این مبلغ، کاربران می‌توانند از ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره ببرند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، اپل به دلیل برخی مشکلات در تولید قصد دارد ابتدا دو مدل ارزان‌تر را راهی بازار کند و چند هفته بعد از این کار، دو مدل پرو به دست کاربران می‌رسند. روی هم رفته، به احتمال زیاد گوشی‌های آیفون ۱۲ در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) رسما معرفی خواهند شد.

آیا آیفون ۱۲ نسبت به آیفون ۱۱ ارزش خرید بیشتری خواهد داشت؟

