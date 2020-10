با توجه به پتنتی که اپل به‌تازگی در اداره‌ ثبت اختراع آمریکا به ثبت رسانده، به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد آیفون تاشو را با نمایشگر خود ترمیم راهی بازار کند.

در سال ۲۰۱۳، ال جی از گوشی جی فلکس رونمایی کرد. محصولی که به صورت عمودی، به سمت داخل خمیدگی داشت. همان موقع‌ها بود که سامسونگ گوشی گلکسی Round را با نمایشگری که از دو طرف به داخل خمیدگی داشت راهی بازار کرد. در آن زمان قطعا محصولی اینچنینی یک شاهکار طراحی به حساب می‌آمد اما خب نمی‌شد آن‌ها را گوشی تاشو نامید. این گوشی‌ها جاه‌طلبی دو غول کره‌ای را برای رسیدن به چنین فناوری نشان داد که ۷ سال بعد به واقعیت تبدیل شد.

اما ال جی جی فلکس قابلیت جذاب دیگری هم داشت. پنل پشتی این گوشی می‌توانست خط و خش‌های بسیار سطحی که به آن وارد می‌شد را ترمیم کند. خط و خش‌هایی که مثلا در اثر برخورد کلید یا ابزاری مانند این به بدنه‌ی گوشی وارد می‌شد و نه آسیب‌های عمیق.

قطعا می‌دانیم این قابلیت محدودیت‌های زیادی هم داشت. مثلا در دمای گرم عملکرد بهتری از خود نشان می‌داد و خب همانطور که اشاره شد اگر شدت خط و خش کمی بیشتر بود، می‌شد به راحتی آن را مشاهده کرد. در بسیاری از موارد هم آسیب‌ها ناپدید نمی‌شدند، بلکه بسته به زاویه‌ی نگه‌ داشتن گوشی، از دید مخفی می‌شدند.

اما دلیل اشاره به گوشی‌هایی که اکنون کاملا فراموش شده‌اند این است که اپل ظاهرا می‌خواهد آیفون تاشو را با نمایشگر خود ترمیم راهی بازار کند. کوپرتینویی‌ها به‌تازگی پتنتی را تحت عنوان «محصولات الکترونیکی با لایه پوشش صفحه انعطاف‌پذیر » در اداره‌ی ثبت اختراع آمریکا به ثبت رساندند که با توجه به توضیحات آن می‌توان دریافت این شرکت به دنبال راهی است تا صدمات وارد شده به نمایشگر تاشونده را کاهش دهد. در واقع بهتر است بگوییم نحوه‌ی عملکرد این قابلیت به‌گونه‌ای است که صدمات وارد شده به نمایشگر، خود به خود ترمیم می‌شوند.

هرآنچه باید درباره‌ی سامسونگ گلکسی زد فولد ۲ بدانید

با توجه به این پتنت، نمایشگر آیفون تاشو از چندین بخش مختلف تشکیل می‌شود و در نهایت یک لایه‌ی خود ترمیم نیز روی آن‌ها قرار می‌گیرد. برای تسریع قابلیت خود ترمیم نیز می‌توان از عوامل خارجی مانند وارد کردن گرما، نور، جریان الکتریکی یا محرک‌هایی از این دست استفاده کرد. همچنین در توضیحات این پتنت آمده که لایه‌ی پوششی نمایشگر احتمالا شامل یک لایه از الاستومر (پلاستیکی با قابلیت کشسانی بسیار بالا) در قسمت انعطاف‌پذیر خواهد بود تا بدین ترتیب قابلیت تاشوندگی نمایشگر افزایش پیدا کند.

البته خود اپل در توضیحات مربوط به این قابلیت به نکته‌ی خاصی اشاره نکرد. این در حالی است که بارها و بارها به عبارت «خود ترمیم» اشاره شده. بنابراین هنوز به طور حتم نمی‌دانیم این اتفاق چطور انجام می‌شود. اما تا حد زیادی مطمئن هستیم منظور اپل از قابلیت خود ترمیم این نیست که اگر گوشی از دست کاربر رها شود و آسیب شدیدی به نمایشگر آن وارد شود، خود به خود ترمیم می‌شود.

اپل در توضیحات خود به این نکته اشاره کرده که حین کار با یک دستگاه الکترونیکی لایه‌ی پوشش صفحه ممکن است خراش بردارد یا فرورفتگی سطحی در آن ایجاد شود. به همین جهت برای حفظ زیبایی دستگاه، بهتر است قابلیتی وجود داشته باشد که از میزان این خراش‌ها و صدمات تا جایی که ممکن است کاسته شود. برای رفع این آسیب‌ها و یا به حداقل رساندنشان، لایه‌ی پوششی نمایشگر از یک لایه‌ی دیگر با قابلیت خود ترمیم بهره می‌برد.

اما از قابلیت‌های این لایه‌ی جذاب که بگذریم، باید به یک موضوع بسیار مهم‌تر اشاره کنیم و آن هم تلاش اپل برای ساخت یک گوشی تاشو است. سال گذشته طراحی مفهومی از گوشی تاشوی اپل منتشر شد که واقعا زیبا به نظر می‌رسید. شما عزیزان می‌توانید ویدیوی مربوط به آن را در زیر مشاهده کنید.

قیمت هر چهار مدل آیفون ۱۲ لو رفت؛ از ۶۴۹ تا ۱۳۹۹ دلار

دانلود mp4

اپل معمولا به فناوری‌های جدید تا زمانی که از عملکرد صحیح و کاربرد آن‌ها مطمئن نشد روی خوش نشان نمی‌دهد و حالا که بزرگ‌ترین رقیب این شرکت یعنی سامسونگ پیشتاز در طراحی گوشی‌های تاشو است و کاربران نیز به این سری از محصولات تمایل دارند، تصمیم گرفت دست بکار شده و محصول تاشوی خود را طراحی کند.

ماه گذشته بود که Ice Universe، از معروف‌ترین افشاگران توییتر که معمولا گزارش اشتباهی منتشر نمی‌کند، ادعا کرده بود اپل از سامسونگ خواسته تا نمونه‌هایی از نمایشگر تاشو را برای این شرکت ارسال کند. ظاهرا اپل می‌خواهد با همکاری سامسونگ به این هدف تحقق ببخشد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، گوشی تاشوی جدید کوپرتینویی‌ها، در حالت باز شده یک آیپد خواهد بود و به همین خاطر انتظار می‌رود از سیستم عامل iPadOS بهره می‌برد.

با توجه به پتنت‌ها، ویدیو‌های مختلف، خبرها و شایعاتی که پیرامون گوشی تاشوی اپل منتشر شده، به نظر می‌رسد این شرکت نمی‌خواهد محصولی شبیه با موتورولا ریزر، ال جی V60 ThinQ یا حتی مایکروسافت سرفیس دوو تولید کند. اپل می‌خواهد محصولی را شبیه به گلکسی زد فولد ۲ طراحی کند تا هم جذاب‌تر باشد و هم بتواند با بزرگ‌ترین شرکت در این زمینه رقابت کند.

آخرین‌ خبر‌های پیرامون این گوشی از این موضوع حکایت دارند که آیفون یا آیپد تاشوی اپل در سال ۲۰۲۳ راهی بازار می‌شود. اگر این گفته‌ها حقیقت داشته باشد، اپل تا آن زمان قطعا می‌تواند از لایه‌های خود ترمیم بهتر با فناوری پیشرفته‌در در محصول خود استفاده کند.

جزئیات جدیدی از گوشی تاشو اپل منتشر شد

منبع: PhoneArena

The post آیفون تاشو احتمالا با نمایشگر خود ترمیم راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala