اگر یک بار موبایل‌تان درون استخر افتاده یا یک لیوان چای روی آن دمر شده باشد، می‌دانید که این اتفاق دردسری بزرگ است. بعضی چیزهای برای خیس شدن طراحی نشده‌اند و اکثر موبایل‌های هوشمند قدیمی هم از همان چیزها بودند. اما در سال‌های اخیر شاهد معرفی انبوهی از موبایل‌های هوشمند پرچمدار و میان‌رده بوده‌ایم که از استاندارد IP برای مقاومت در برابر آب برخوردار هستند. ولی جالب است بدانید اولین موبایل ضد آب جهان در سال ۲۰۱۰ عرضه شد.

و افتخار عرضه نخستین موبایل این چنینی نیز نظیر موتورولا شد. با موبایل «موتورولا دیفای» (Motorola Defy) آشنا شوید.

زیر پا گذاشتن قواعد

این موبایل سرسخت متعلق به زمانی است که تولیدکنندگان دیوایس‌های هوشمند ترجیح می‌دادند به جای همگام ماندن با ترندها، قابلیت‌هایی نبوغ‌ آمیز را درون طراحی خود جای دهند. در این مورد، موتورولا به دنبال تولید موبایلی بود که متمرکز بر فائق آمدن بر چالش‌های زندگی روزمره باشد و طراحی جذاب در اولویت بعدی قرار داشت. البته منظورمان این نیست که دستگاه ظاهری خوش بر و رو نداشت.

موتورولا دیفای به نمایشگر ۳.۷ اینچی از نوع TFT مجهز شده بود، قامتی ۱۰۷ میلی‌متری داشت و قطرش نیز به ۱۳ میلی‌متر می‌رسید. نمایشگر دستگاه ضمنا از لایه محافظ گوریلا گلس بهره‌مند شده بود و برای همین مقاومت قابل توجهی در برابر خط و خش از خود نشان می‌داد.

اولین موبایل ضد آب جهان از منظر پرفورمنس هم حسابی رقابتی ظاهر می‌شد. چیپست OMAP این دستگاه در کنار ۵۱۲ مگابایت حافظه رم باعث شکل‌گیری تصاویری با رزولوشن ۸۵۴x۴۸۰ روی نمایشگر می‌شد. زیر شنل دستگاه هم سیستم عامل اندروید ۲.۱ گوگل به اجرا در می‌آمد. این سریع‌ترین موبایل جهان نبود،‌ اما می‌توانست به راحتی نیازهای کاربرانی که به دنبال گشت‌وگذار در وب، تماشای ویدیوهای یوتوبی یا استفاده از گوگل مپس بودند را برطرف کند.

قطعا تمام این ویژگی‌ها، عمدتا همان چیزهایی بودند که از یک موبایل اندرویدی انتظار می‌رفت، اما آنچه کار موتورولا را بسیار تحسین برانگیز می‌کند، توانایی‌اش در جای دادن یک دستگاه قدرتمند اندرویدی درون پکیجی ضد آب بود.

سر و صدا کردن

برگ برنده موتورولا دیفای، بهره‌مندی‌اش از استاندارد IP67 بود. این استاندارد به دستگاه اجازه می‌داد که برای یک ساعت و نیم در عمق یک متری آب قرار بگیرد و بدون بروز هیچ مشکل به کار خود ادامه دهد.

موتورولا از رویکردی بسیار جالب برای دستیابی به این استاندارد استفاده کرده بود. دیفای بدنه‌ای از جنس پلاستیک داشت اما پورت‌ USB و جک هدفون آن پشت درپوش‌هایی لاستیکی پنهان می‌شدند. به این ترتیب، اولین موبایل ضد آب جهان تنها زمانی واقعا ضد آب بود که این درپوش‌ها را درون پورت‌ها قرار می‌دادید. در پشتی دستگاه -که با باز کردن آن قادر به قرار دادن سیم کارت، کارت اس‌دی و همینطور تعویض باتری بودید- نیز محکم بسته می‌شد تا فضایی برای ورود رطوبت یا گرد و خاک وجود نداشته باشد.

این‌ها تدابیری ساده بودند که به دیفای اجازه دادند کاری را انجام دهد که دیگر موبایل‌های اندرویدی آن زمان قادر به انجامش نبودند. به این ترتیب، جای تعجب ندارد که موتورولا به منبع الهام انبوهی از شرکت‌های دیگر تبدیل شد تا فلسفه موبایل‌های شدیدا مقاوم را در آغوش بگیرند. بعد از عرضه دیفای، موبایل‌های اندرویدی مشابه یکی پس از دیگری از راه رسیدند. سونی اریکسون در سال ۲۰۱۱ از موبایل Xperia Active پرده برداشت و سامسونگ هم سری Xcover را به جهانیان معرفی کرد.

اما سپس چند سالی طول کشید تا موبایل‌های پرچمدار به صورت جدی به قابلیت مقاومت در برابر آب مجهز شوند. سونی یکی از اولین بازیگران این حوزه بود و در سال ۲۰۱۳، از اکسپریا زد پرده برداشت. سامسونگ هم در سال ۲۰۱۵ مسیری مشابه را با موبایل گلکسی اس ۵ در پیش گرفت. در این بین، اپل و گوگل هم پرچمداران مجهز به استاندارد IP67 خود را به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ معرفی کردند که آیفون ۷ و پیکسل ۲ بودند.

یک دهه مقاومت در برابر آب

در سال‌های اخیر، تکنولوژی مقاومت در برابر آب پا را بسیار فراتر از درپوش‌های لاستیکی گذاشته است. به لطف انبوهی از قطعات داخلی و همینطور لایه‌های محافظ شیشه‌ای مدرن، دیگر نیازی به استفاده از بدنه‌های زمخت و طراحی‌های قطور نیست تا از ورود قطرات باران به دستگاه جلوگیری شود.

اگرچه مقاومت در برابر آب امروز در تقریبا تمام موبایل‌های پرچمدار یافت می‌شود، اما این قابلیت نمی‌تواند همیشه مورد استفاده قرار گیرد. درحالی که کمپانی‌های تولیدکننده موبایل در حال سر و کله زدن با ایده‌های جدید مانند استفاده از چندین نمایشگر یا بدنه‌های تاشو هستند، ضد آب و گرد و خاک باقی نگه داشتن دیوایس‌ها تبدیل به چالشی بزرگ خواهد شد.

هیچکس نمی‌داند که موبایل‌های آینده چطور در برابر پاشیدن آب و گرد و خاک مقاوم خواهند شد. در جستجو برای ایده‌های بزرگ بعدی، برخی قابلیت‌های ارزش افزوده مانند همین مقاومت در برابر آب ممکن است کنار گذاشته شوند؛ خبری بد برای افرادی که روزشان بدون چای سر نمی‌شود.

