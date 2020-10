بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، چین قصد دارد تحقیقات مربوط به انحصارگرایی گوگل در رابطه با تسلط این شرکت بر حوزه‌ی سیستم‌عامل موبایل را آغاز کند. با ادامه‌ی تنش‌های تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین، احتمالا در ماه جاری تحقیقات موردنظر آغاز خواهد شد. در گزارش رویترز به نقش مهم هواوی برای آغاز این تحقیقات اشاره شده است.

طی ماه‌های گذشته، دولت آمریکا فشار فزاینده‌ای بر روی برخی شرکت‌های چینی به‌خصوص هواوی اعمال کرده است. هواوی ابتدا امکان استفاده از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل را برای گوشی‌های خود از دست داد و از مدتی قبل به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا، دیگر هیچ شرکت غیر چینی حاضر نیست تراشه‌های این شرکت را تولید کند. همچنین باید به تحریم بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده تراشه در چین هم اشاره کنیم.

به نظر می‌رسد تحقیقات مربوط به انحصارگرایی گوگل می‌خواهد وابستگی گسترده شرکت‌های چینی به اندروید را مورد بررسی قرار دهد که به گوگل اجازه‌ی ایجاد آسیب شدید به این شرکت‌ها را می‌دهد. توقف ناگهانی ارائه‌ی سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل به شرکت‌های چینی برای بازار این کشور هیچ تاثیری ندارد ولی موقعیت بین‌المللی آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

هنوز مشخص نیست اگر نهادهای قانونی چین گوگل را در این زمینه گناه‌کار تشخیص بدهند، چه حکمی را برای آن صادر می‌کنند. در هر صورت دولت چین می‌خواهد تولیدکنندگان گوشی‌های چینی را از مواجهه با مشکلات پیش آمده برای هواوی محافظت کند.

باید خاطرنشان کنیم گوگل با دادخواست‌های مربوط به انحصارگرایی بیگانه نیست. این شرکت در سال ۲۰۱۸ از سوی اتحادیه اروپا با جریمه‌ی ۵ میلیارد دلاری روبرو شد و مدتی قبل هم دولت هند شرکت گوگل را به دلیل سوگیری در نتایج جستجو جریمه کرد.

