گارمین از نخستین ساعت هوشمند لمسی خلبانی خود رونمایی کرد

گارمین نخستین ساعت هوشمند لمسی هوانوردی خود را با نام «دی۲ ایر» (D2 Air) معرفی کرد که با وجود قیمت ۴۹۹ دلاری، قابلیت‌های زیادی برای خلبانان دارد.

تفاوت عمده‌ی D2 Air با ساعت‌های دیگر این شرکت از جمله سری گرانتر D2 Delta این است که «ایر» دارای یک رابط کاربری لمسی با دو دکمه است درحالی که «دلتا» فاقد صفحه‌ی لمسی است و با پنچ دکمه کار می‌کند.

این صفحه نمایش لمسی از فناوری امولد (AMOLED) گارمین بهره می‌گیرد که گام بزرگی در کارایی آن محسوب می‌شود و دارای وضوح بالاتر و صفحه‌ی روشن‌تری نسبت به نسل‌های قبلی است که در شرایط نوری مختلف به خوبی کار می‌کند و حتی در نور آفتاب کاملا خواناست. امکان روشن بودن دائم صفحه وجود دارد اما به طور پیش‌فرض، با ضربه زدن به آن یا بالا آوردن مچ دست، نمایشگر روشن خواهد شد.

ساعت هوشمند D2 Air به جز نقشه‌ی متحرک، بیشتر ویژگی‌های ساعت‌های گران‌قیمت این شرکت را دارد. این دستگاه از یک پالس‌اکسیمتر برای سنجش اکسیژن خون استفاده می‌کند. این ویژگی پیش از این فقط در مدل D2 Delta PX وجود داشت. اپل نیز در ساعت هوشمند جدید خود این ویژگی را گنجانده است.

آب‌وهوای هوانوردی، ناوبری هوایی با قابلیت Direct-to و Nearest، تغییر برنامه‌ی پرواز از اپلیکیشن گارمین، ثبت داده‌های پرواز، ویژگی‌های گارمین اکتیویتی، پرداخت بدون تماس گارمین پی، موسیقی و هشدارها از دیگر قابلیت‌های ساعت هوشمند لمسی گارمین هستند.

یکی از کاربردی‌ترین ویژگی‌های این ساعت برای خلبانان امکان وجود ظاهر آنالوگ برای ساعت است که زمان محلی را به همراه ساعت هماهنگ جهانی دیجیتالی در قالب ۲۴ ساعته نمایش می‌دهد.

علاوه بر سامانه‌ی پیش‌بینی آب‌وهوایی پروازی و سطحی TAFs و METARs، این ساعت دارای اطلاعات فرودگاه شامل جهت باند به همراه مؤلفه‌های باد، طول باند، فرکانس‌های فرودگاه و ارتفاع‌های الگوی ترافیک هوایی است. شرکت گارمین همراه با D2 Air یک پایگاه داده‌ی ناوبری جهانی با سامانه‌ی کمک ناوبری و تقاطع‌ها ارائه می‌کند که دارای به‌روزرسانی مادام‌العمر خواهد بود.

خلبانان می‌توانند یک قطب‌نمای سه‌محوره و نشانگر وضعیت افقی و ارتفاع‌سنج را با گزینه‌های قابل تنظیم و هشدارها برای ارتفاع، سرعت، زمان و فاصله را همراه با یک تایمر هشدار سوخت به‌کار بگیرند. در ارتفاع‌سنج این ساعت، یک حسگر فشار بارومتریک، ارتفاع لحظه‌ای را نشان می‌دهد که در صفحه‌ی اختصاصی ارتفاع‌سنج قابل مشاهده است و دارای هشدارهای لرزشی نیز هست.

برای استفاده از ویژگی‌های بیشتر می‌توان ساعت را با اپلیکیشن خلبانی گارمین (Garmin Pilot) همگام‌سازی کرد. که باعث می‌شود اطلاعات پیش‌بینی آب‌وهوایی لحظه‌ای را از پایگاه‌های داده‌ی مخصوص نشان دهد و حتی با مسیرهای پیچیده‌ی پروازی همگام شود. حتی یک دفترچه‌ی ثبت خودکار داده‌های پرواز وجود دارد که می‌تواند پروازهای جدید را از لحظه‌ی برخاست هواپیما شناسایی کرده و آن را با برنامه‌ی خلبانی گارمین همگام‌سازی کند.

در کنار داشتن GPS داخلی، یکی از ویژگی‌های جالب ساعت D2 Air گارمین این است که می‌تواند به عنوان یک منبع GPS برای گجت‌های دیگر استفاده شود. بنابراین اگر دستگاهی فقط از WiFi استفاده می‌کند، می‌توان در آن، بدون نیاز به دستگاه بیسیم دیگر، از ویژگی‌های مکانی استفاده کرد.

به جز قابلیت‌های خلبانی، این دستگاه یک ساعت هوشمند کامل نیز محسوب می‌شود که می‌تواند با استفاده از برنامه‌ی «گارمین کانکت» (Garmin Connect)، هشدارهای پیام، ایمیل و تلفن را مستقیماً روی مچ دست نشان دهد یا کاربر می‌تواند قرار ملاقات‌ها را بررسی کرده و با برنامه‌ی «گارمین پی» (Garmin Pay) که حالا بدون تماس هم دردسترس است، پرداخت را انجام دهد.

ساعت هوشمند D2 Air گارمین همچنین می‌تواند موسیقی‌ها را برای پخش آفلاین بارگیری کند و با برنامه‌هایی مانند Spotify و Amazon Music نیز کار می‌کند. علاوه بر این به صورت مستقیم قابلیت همگام‌سازی با هدفون‌های بیسیم مانند هدفون بوز و پاوربیتز را دارد.

این ساعت اگرچه دارای ویژگی‌های تمرینی ساعت‌های گران‌قیمت گارمین نیست اما از یک برنامه‌ی تناسب اندام استفاده می‌کند که بسیار کامل است و برخی حالت‌های اختصاصی آن امکان دنبال کردن برنامه‌ی دویدن، شنا یا دوچرخه‌سواری را همراه با ضربان قلب و تعیین سرعت به کمک GPS در اختیار کاربر می‌گذارد.

عمر باتری ساعت هوشمند لمسی گارمین زیاد نیست و در حالت عادی استفاده ساعت هوشمند تا ۵ روز و در حالت استفاده از GPS و پالس‌اکسیمتر تا ۱۰ ساعت شارژ نگه می‌دارد. قطر این ساعت ۴۳.۳ میلی‌متر و ضخامت آن ۱۲.۴ میلی‌متر است و صفحه‌ی مقاوم آن از فناوری گوریلا گلس نسخه‌ی ۳ بهره می‌برد. همچنین با وزن ۴۶.۳ گرم دارای یک بند از جنس سیلیکون و چرم است.

این ساعت به خوبی با برخی از مدل‌های ساعت‌های خلبانی بالای ۱۰۰۰ دلار رقابت می‌کند و نسبت به قیمت ۴۹۹ دلاری آن بسیار می‌ارزد. اگرچه فروشگاه برنامه‌ی IQ Store آن فاقد ابزارهای کاملی مانند اپ استور اپل است اما از نظر صفحه نمایش، کیفیت ساخت و ویژگی‌های روزانه، رقیب شایسته‌ای برای اپل واچ محسوب می‌شود. در کنار این‌ها داشتن ویژگی‌های اختصاصی هوانوردی D2 Air را به آسانی به یکی از بهترین ساعت‌های هوانوردی که تا کنون ساخته شده تبدیل می‌کند.

عکس کاور: کاربرد ساعت هوشمند لمسی D2 Air گارمین در هواپیما

Credit: Garmin

منابع: AIN Online, Sporty’s Pilot

The post گارمین از نخستین ساعت هوشمند لمسی خلبانی خود رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala