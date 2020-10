اطلاعات جدیدی از دوربین بدون آینه کانن EOS M50 Mark II منتشر شد

در چند روز گذشته شاهد منتشر شدن اطلاعات جدیدی در رابطه با نسل بعدی دوربین کانن M50 یعنی EOS M50 Mark II بودیم. این اطلاعات افشا شده نشان می‌دهند که کانن قصد دارد به‌زودی از این دوربین جدید رونمایی کند.

این اطلاعات جدید که توسط برخی فروشندگان هم تأیید شده است، نشان می‌دهد که کانن قصد دارد در نسل جدید، برخی ویژگی‌هایی را که هم اکنون در دوربین کانن EOS M50 وجود دارند را بهبود ببخشید.

اطلاعات منتشر شده توسط سایت Canon Rumors نشان می‌دهند که کانن در دوربین EOS M50 Mark II از سنسور جدید ۳۲٫۵ مگاپیکسلی، پردازنده‌ی DIGIC X، نسخه‌ی دوم سیستم فوکوس با استفاده از پیکسل‌های دوگانه و ماکزیمم سرعت عکاسی پیاپی ۱۴ فریم در ثانیه استفاده خواهد کرد.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که این دوربین جدید می‌تواند بدون کراپ با رزولوشن ۴K و به صورت ۶۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری کند و کانن در آن از منظره‌یاب الکترونیکی با رزولوشن مشابه دوربین جدید EOS R6 یعنی ۳٫۶۹ میلیون نقطه استفاده کرده است.

با وجود این بهبود‌های صورت گرفته، اما اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که در این دوربین خبری از دیگر‌ ویژگی‌های جذاب مانند دو جای مموری کارت و لرزش‌گیر تصویر در داخل بدنه، نخواهد بود.

با وجود اینکه همانند دوربین‌های کانن EOS R5 و EOS R6 شاهد استفاده از قابلیت‌های نوآورانه‌ای در این دوربین جدید نیستیم اما بهبود‌های صورت گرفته قابل توجه هستند.

سوالی که ممکن است اکنون برای طرفداران دوربین‌های بدون آینه سری M کانن پیش بیاید این است که کانن تا چه مدت قصد دارد از دوربین‌های بدون آینه سری M پشتیبانی کند. هم اکنون هم شایعه‌های مختلفی وجود دارند که می‌گویند کانن قصد دارد از دوربین بدون آینه‌ی جدیدی با سنسور APS-C در سری دوربین‌های بدون آینه‌ی R رونمایی کند.

به طور حتم این سوال هم اکنون و قبل از رونمایی از این دوربین جدید، ذهن طرفداران دوربین‌های بدون آینه‌ی سری M کانن را به خود مشغول کرده است و حتی ممکن است که بر میزان فروش دوربین جدید EOS M50 Mark II هم تاثیر بگذارید.

به طور حتم با رسیدن زمان رونمایی از این دوربین جدید، کانن برنامه‌هایش را برای آینده‌ی دوربین‌های بدون آینه‌ی سری M روشن خواهد کرد. شاید این دوربین جدید آخرین دوربینی باشد که کانن در دوربین‌های بدون آینه سری M از آن رونمایی کند و بعد از آن شاهد این موضوع باشیم که کانن تمامی دوربین‌های بدون آینه خودش را با مانت لنز RF عرضه کند.

نظر شما در رابطه با آینده‌ی دوربین‌های بدون آینه سری M جیست؟

