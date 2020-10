اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد گلکسی اس ۲۱ را در دو مدل راهی بازار کند که یکی از آن‌ها گلکسی اس ۲۱ ۵G با قلم اس پن خواهد بود.

در سال ۲۰۲۰، نماینده‌های جذابی از سامسونگ راهی بازار شدند که در صدر همه‌ی آن‌ها گلکسی زد فولد ۲ قرار دارد. محصولی تاشو که قیمت بسیار بالایی داشته و به نظر می‌رسد در حال تبدیل شدن به یک سری جدی از محصولات سامسونگ است. خبرها و شایعات جدید پیرامون محصولات سامسونگ هم به همین موضوع اشاره دارند که غول کره‌ای قصد دارد از سال بعد، دو سری پرچم‌دار راهی بازار کند. یکی از آن‌ها سری اس هستند که با قلم راهی بازار می‌شوند و دیگری هم سری زد که گوشی‌های تاشوی این شرکت را تشکیل می‌دهند.

این‌ خبرها، با شایعات اخیری که از دهان اینسایدرها و افشاگران خارج شده قوت گرفته و به نظر می‌رسد باید خود را برای یک تغییر اساسی آماده کنیم. اما مشخص نیست این تغییر اساسی چه زمانی رخ می‌دهد. برخی‌ها معتقدند سامسونگ قطعا سری نوت را از محصولات خود حذف می‌کند چون این گوشی‌ها به نوعی پرچم‌داران لوکس این شرکت به حساب می‌آید. ولی با ورود سری تاشو و محبوبیت آن‌ها بین کاربران، قطعا نوآوری و جذابیت سری نوت دیده نمی‌شود.

برخی دیگر هم معتقدند از آن جایی که سری نوت طرفداران بی‌شماری دارد، سامسونگ ابتدا محصولات خانواده‌ی اس را با مهم‌ترین قابلیت گوشی‌های نوت یعنی قلم اس پن مجهز می‌کند تا بدین ترتیب کاربران را به سمت سری اس سوق دهد. سپس نوت را از میان برداشته و هر سال دو پرچم‌دار راهی بازار می‌کند. خبر اخیری هم که منتشر شده روی همین موضوع اتفاق نظر دارد.

به نظر می‌رسد سامسونگ می‌خواهد پشتیبانی از قلم اس پن را به گلکسی اس ۲۱ ۵G بیاورد. اگر استقبال کاربران از این گوشی به اندازه‌ای بود که سامسونگ را متقاعد به حذف سری نوت کند، احتمالا گلکسی نوت ۲۱ آخرین نماینده از خانواده‌ی محبوب نوت‌ها خواهد بود.

چرا سری گلکسی نوت سامسونگ دیگر ما را به وجد نمی‌آورد؟

البته این خبر از یک منبع کره‌ای منتشر شده و به همین خاطر نمی‌توان با ترجمه‌ی ماشینی اطلاعات دقیقی از آن بدست آورد. چون با این ترجمه، به نظر می‌رسد پشتیبانی از قلم در اس ۲۱ حتمی است منتها این قلم به عنوان یک لوازم جانبی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و با خود گوشی راهی بازار نمی‌شود که خب کمی عجیب است. این نکته هم مشخص نیست که دقیقا چه تعداد گوشی از سری اس ۲۱ راهی بازار می‌شوند و چه تعداد از آن‌ها از قلم پشتیبانی می‌کنند. ولی به نظر می‌رسد تصمیم سامسونگ مبنی بر حذف سری نوت قطعی است.

اما متهم ردیف اول در حذف سری نوت، گلکسی زد فولدها هستند. محصولاتی که با قابلیت‌های متنوع و طراحی خاص و زیبایی که دارند، کاربران زیادی را به سوی خود جذب کرده و از طرفی سامسونگ هم حسابی مشغول طراحی نسخه‌های پیشرفته‌تر آن‌ها با قابلیت‌های جذاب‌تر و امکانات بیشتر است. به همین خاطر نمی‌تواند در آن واحد روی سری دیگری نظیر نوت تمرکز کند و همین مسأله هم اصلی‌ترین دلیل این تصمیم است.

اگرچه گوشی‌های خانواده‌ی نوت هیچ وقت نتوانستند شهرت سری اس را به عنوان پرچم‌داران اصلی سامسونگ بدست بیاورند اما تاثیری که روی طراحی گوشی‌های هوشمند داشتند انکار ناپذیر و در نوع خود بی‌نظیر است. این گوشی‌ها طی این چند سال موفقیت بسیار زیادی هم بدست آوردند و بدیهی است سامسونگ با توقف تولید آن‌ها، با انتقادات زیادی از سوی عاشقان سری نوت مواجه خواهد شد.

آیا پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ به گوشی‌‌های میان‌رده تبدیل می‌شوند؟

همین موضوع وظیفه‌ای را که بر عهده‌ی گلکسی اس ۲۱ ۵G با قلم اس پن قرار می‌گیرد چندین برابر می‌کند. تنها راهی که سامسونگ می‌تواند از آن طریق از شدت ناراحتی علاقه‌مندان به سری نوت بکاهد این است که محصولی را راهی بازار کند که از هر لحاظ بی‌نظیر باشد و همین روند را برای سری اس ۲۲ نیز حفظ کند. در یکی دو سال ابتدایی بعد از نوت‌ها، جای هیچ اشتباهی وجود ندارد و سامسونگ نیز به خوبی از این موضوع آگاه است.

در حال حاضر یک سری تغییرات نظیر دوربین، پردازنده‌، فناوری شارژ سریع ۶۵ واتی، باتری پرظرفیت‌تر و مواردی از این دست قرار است به نسبت سری کنونی در گوشی‌های جدید وجود داشته باشد. بدیهی است سامسونگ با این تغییرات معمولی نمی‌تواند کاربران را راضی نگه دارد و به یک چیز تاثیرگزارتر و جذاب‌تر نیاز دارد. این تصمیم مسئولیت بزرگی را برای این شرکت در پی خواهد داشت؛ یا آن را بعد از چندین سال که در رتبه‌ی نخست بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی هوشمند قرار داشت به پایین می‌کشد و یا موفقیت بزرگی را برای آن در پی خواهد داشت.

در حال حاضر می‌دانیم سامسونگ سه گوشی اس ۲۱، اس ۲۱ پلاس و اس ۲۱ اولترا را در دست ساخت دارد که با توجه به عملکرد پرچم‌داران فعلی، احتمالا مدل پلاس از لحاظ تناسب قیمت و امکانات جذاب‌ترین خواهد بود. همچنین به نظر می‌رسد مدل اولترا تنها گوشی باشد که به قلم اس پن مجهز می‌شود. حداقل این چیزی است که طی روز‌ها و ماه‌های اخیر شنیده‌ایم.

با این حال برای مطمئن شدن از صحت این خبر‌ها باید منتظر بمانیم. گوشی‌های سری اس سامسونگ معمولا در ماه فوریه (بهمن – اسفند) معرفی و راهی بازار می‌شوند. بنابراین هنوز فرصت زیادی باقی مانده که بخواهیم در رابطه با سیاست سامسونگ به طور قطعی نظر بدهیم.

منبع: PhoneArena

The post گلکسی اس ۲۱ ۵G با قلم اس پن راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala