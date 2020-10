با وجود اینکه بنچمارک قبلی منتشر شده از پردازنده‌ی A14 Bionic باعث ناامیدی کاربران از قدرت این پردازنده‌ی جدید شد. اما نتایج جدید نشان می‌دهند که آیپد ایر جدید اپل به این زودی‌ها قصد ندارد که نبرد قدرت را به رقیبان خود ببازد.

در زمان انتشار بنچمارک قبلی بسیاری از کاربران تصور کردند که اپل در پردازنده‌ی جدید A14 Bionic به جای قدرت، بیشتر به افزایش بازدهی این پردازنده توجه کرده است. اما نتایجی که به تازگی منتشر شده‌اند باعث خواهند شد که نظر افراد نسبت به این پردازنده‌ی جدید عوض شود.

این نتایج نشان می‌دهند که پردازنده‌ی جدید ساخت اپل، هنوز هم از نظر قدرت در زمان کارکرد تنها یک هسته و هم در حالت استفاده از تمامی هسته‌های پردازشی، دست نیافتنی است.

به تازگی بنچمارک جدیدی توسط یکی ار افشاکنندگان به نام Lovetodream در تویتتر منتشر شده است که نشان دهنده‌ی قدرت شگفت‌انگیز این پردازنده در حالت تک هسته و چند هسته‌ای است. در بنچمارک منتشر شده، A14 Bionic که در آیپد ایر جدید اپل از آن استفاده شده، توانسته است که به امتیاز ۱۵۸۳ در حالت تک هسته و ۴۱۹۸ در حالت استفاده از تمامی هسته‌ها دست یابد.

برای مقایسه باید بگوییم که قوی‌ترین پردازنده‌ی که در تلفن‌های اندرویدی شاهد استفاده از آن هستیم اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس است که در تلفن همراه تازه معرفی شده گلکسی نوت ۲۰ اولترا استفاده شده است. این پردازنده توانسته است که به امتیاز ۸۴۵ در حالت تک هسته و ۱۳۰۷ در حالت استفاده از تمامی هسته‌ها دست پیدا کند.

به طور حتم این بنچمارک‌های جدید در رابطه با قدرت A14 Bionic بسیار حیرت‌انگیز هستند. همان‌طور که گفتیم پردازنده‌ی جدید به‌راحتی می‌تواند که قوی‌ترین پردازنده‌ی استفاده شده در تلفن‌های همراه اندرویدی را شکست دهد. با توجه به گزارش‌هایی که خبر از استفاده‌ی اپل از A14 Bionic در آیفون ۱۲ می‌دهند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تلفن‌ همراه جدید اپل از لحاظ قدرت پردازشی هیچ مشکلی نداشته باشد.

اگر که دوست دارید که از بنچمارک منتشر شده از رقیب دیگر پردازنده‌ی اپل یعنی Exynos 2100 که به احتمال زیاد در تلفن همراه گلکسی S21 Plus از آن استفاده خواهد شد، مطلع شوید. باید بگوییم که این پردازنده هم با دست‌یابی به امتیاز ۱۰۳۸ در حالت تک هسته و ۳۰۶۰ در حالت استفاده از تمامی هسته‌ها، حرف چندانی را در مقابل پردازنده‌ی جدید اپل ندارد.

البته باید بگوییم که هم اکنون این نتایج در رابطه با Exynos 2100 در حالتی بدست آمده‌اند که سیستم عامل استفاده شده در گلکسی S21 Plus هنوز به طور کامل بهینه نشده است. به طور حتم با عرضه‌ی این تلفن همراه می‌توان که آن را به شکل بهتر و عادلانه‌تری با A14 Bionic اپل مقایسه کرد.

قابلیت تصویر در تصویر یوتیوب به مرورگر سافاری iOS 14 بازگشت

نگاهی به مشخصات پردازنده‌ی جدی اپل نشان می‌دهد که اپل در A14 Bionic از ۶ هسته‌ برای پردازش کار‌ها استفاده کرده است. ۲ تا از این هسته دارای قدرت بیشتری برای انجام کارهای سنگین هستند و ۴ هسته‌ی دیگر دارای مصرف بهینه انرژی و با قدرت پردازشی کمتر هستند.

یک نکته‌ی عجیب در رویداد Time Flies اپل و در زمان رونمایی از پردازنده‌ی A14 Bionic در آیپد ایر جدید این بود که اپل این پردازنده‌ی جدید را با پردازنده‌ی A13 Bionic مقایسه نکرد.

در آن مراسم اپل فقط گفت که این پردازنده‌ی جدید در حدود %۴۰ از پردازنده‌ی A12 Bionic قوی‌تر است. پردازنده‌ی A12 Bionic در سال ۲۰۱۸ معرفی شده بود.

بعد از عرضه‌ی آیپد ایر جدید می‌توان که پردازنده‌ی آن را با A13 Bionic مقایسه کرد تا بتوان به اختلاف قدرت این دو پردازنده دست پیدا کرد.

پردازنده ۵ نانومتری A14 سریع‌ترین و کم‌ مصرف‌ترین پردازنده موبایلی جهان است

