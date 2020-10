آیا گوشی‌های میان‌رده می‌توانند به‌عنوان پرچم‌داران انجام وظیفه کنند؟ با توجه به عرضه‌ی پیکسل ۵ ظاهرا گوگل چنین نظری دارد. این گوشی علی‌رغم بهره‌گیری از برخی ویژگی‌های جدید نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، از طرف دیگر برخی از رویکردهای نسل‌های قبلی را کنار گذاشته تا بتواند با قیمت پایین‌تری به دست کاربران برسد.

اما مهم‌ترین تغییر اعمال شده بر روی آن، فقدان یک تراشه‌ی پرچم‌دار است. پیکسل ۵ به جای اینکه با تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۶۵ یا ۸۶۵ پلاس به دست کاربران برسد، از اسنپ‌دراگون ۷۶۵G بهره می‌برد. این تراشه از جمله تراشه‌های میان‌رده‌ی همه‌فن‌حریف کوالکام محسوب می‌شود که توانسته برخی از ویژگی‌های تراشه‌های پرچم‌دار را از آن خود کند.

اما چرا گوگل در سال ۲۰۲۰ برای یک گوشی پرچم‌دار تصمیم گرفته این رویکرد را اتخاذ کند؟ در ادامه به جواب‌های احتمالی این سوال می‌پردازیم.

پشتیبانی از ۵G با قیمت ارزان‌تر

در سال ۲۰۱۹ پیکسل ۴ بدون پشتیبانی از فناوری ۵G به دست کاربران رسید. با این حال، گوگل در سال ۲۰۲۰ دیگر نمی‌توانست یک گوشی پرچم‌دار را بدون توجه به مهم‌ترین و جدیدترین فناوری مربوط به ارتباطات موبایل راهی بازار کند. اگر چنین کاری انجام می‌داد، گوگل از طرف تمام رسانه‌ها مورد انتقاد گسترده‌ای قرار می‌گرفت. اما از طرف دیگر، قطعات ۵G قیمت زیادی دارند و بخشی از افزایش قابل توجه قیمت گوشی‌های جدید به همین موضوع برمی‌گردد.

در این رابطه، مدیران چندین شرکت تا حالا توضیحاتی ارائه داده‌اند. یکی از مدیران ارشد شیائومی ماه‌ها قبل رسما اعلام کرد که استفاده از جدیدترین تراشه پرچم‌دار کوالکام به همراه مودم ۵G حدود ۲ برابر نسل قبلی هزینه دارد و این یعنی شیائومی در مقایسه با گوشی‌های مبتنی بر نسل قبلی این تراشه باید حدود ۷۰ دلار مبلغ بیشتری بپردازد. چنین اختلاف قیمتی باعث می‌شود که قیمت نهایی گوشی هم افزایش پیدا کند.

همچنین اخیرا، مدیران شرکت اوپو در جریان یک کنفرانس خبری مربوط به گوشی‌های سری رینو ۴ اعلام کردند که فناوری ۵G می‌تواند قیمت نهایی گوشی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد و آن‌ها هم در نهایت تصمیم گرفته‌اند از تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۷۶۵G استفاده کنند. روی هم رفته باید بگوییم که گوشی‌ها برای پشتیبانی از فناوری ۵G باید هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند و این در حالی است که سال گذشته پیکسل ۴ ایکس‌ال با قیمت پایه ۸۹۹ دلار معرفی شد.

پشتیبانی از اینترنت ۵G به معنای تعبیه‌ی قطعات بیشتری در گوشی است و این موضوع به‌خصوص برای پرچم‌دارانی که به دنبال پشتیبانی از تکنولوژی امواج میلی‌متری هستند، بیشتر صدق می‌کند. بخشی از این موضوع به مودم ۵G جداگانه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۶۵ برمی‌گردد و بنابراین تولیدکنندگان باید مودم X55 را هم خریداری کنند که قطعه‌ی گران‌قیمتی محسوب می‌شود. همچنین باید به تعبیه‌ی قطعات بیشتر مانند آنتن‌ها و دیگر موارد هم اشاره کنیم.

از طرف دیگر، اسنپ‌دراگون ۷۶۵G از مودم ۵G یکپارچه بهره می‌برد. این موضوع منجر به کاهش هزینه، اشغال فضا و البته بهبود مصرف انرژی می‌شود ولی باید به کاهش حداکثر سرعت اینترنت ۵G هم اشاره کنیم که این موضوع با توجه به وضعیت فعلی شبکه‌های ۵G تاثیر چندانی بر تجربه کاربری ندارد.

در کل گوگل برای پیکسل ۵ دو انتخاب داشت. یک اینکه شانس خود را با قیمت‌های بالاتر از نسل قبلی امتحان کند که با توجه به فروش پایین پیکسل ۴، چنین رویکردی به احتمال زیاد شکست می‌خورد. یا اینکه از موفقیت پیکسل ۳a درس بگیرد و با بهره‌گیری از اسنپ‌دراگون ۷۶۵G گوشی ۵G پیکسل ۵ را با قیمت ارزان‌تر نسبت به نسل قبلی عرضه کند.

چرا گوگل از پیکسل ۵ ایکس‌ال رونمایی نکرد؟

ارائه‌ی عملکرد استاندارد

کوالکام در زمینه‌ی پشتیبانی از فناوری ۵G تا حالا چندین تراشه با قیمت‌ها و امکانات مختلف عرضه کرده است. اما در میان گزینه‌های غیر پرچم‌دار، اسنپ‌دراگون ۷۶۵G از برخی از ویژگی‌های کلیدی سری اسنپدراگون ۸۰۰ بهره می‌برد. به‌عنوان مثال می‌توانیم به پشتیبانی از نمایشگر ۱۲۰ هرتز با رزولوشن FHD+، شارژ سریع، گیمینگ HDR، فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و امواج میلی‌متری شبکه‌های ۵G اشاره کنیم.

قابلیت‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی اهمیت زیادی برای گوگل دارند و پردازش پیشرفته عکس‌های گوشی‌های پیکسل و برخی امکانات گوگل اسیستنت به لطف همین قابلیت‌ها عملی می‌شوند. اسنپ‌دراگون ۷۶۵G از پردازشگر سیگنال تصویر بسیار پیشرفته‌ای بهره می‌برد که می‌تواند با مصرف انرژی پایین، پردازش تصاویر را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

علاوه بر موارد ذکر شده، باید به Hexagon-DSP هم اشاره کنیم که به‌عنوان پردازنده اختصاصی برای صدا و دیگر وظایف مربوط به یادگیری ماشینی انجام وظیفه می‌کند. اگرچه سرعت آن به پای اسنپ‌دراگون ۸۶۵ نمی‌رسد، اما در هر صورت ویژگی مهمی محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه پیکسل ۵ از تراشه‌ی اختصاصی موسوم به Pixel Neural Core بهره نمی‌برد، پس اسنپدراگون ۷۶۵G باید بتواند تمام پردازش‌های مربوط به امکانات مختلف مربوط به عکاسی مانند حالت شب، HDR+ و Super Res Zoom را انجام دهد و امکانات متنوع مربوط به صدا را عملی کند.

روی هم رفته این رویکرد گوگل یک نکته بسیار مهم را برجسته می‌کند؛ اینکه برای ارائه‌ی یک تجربه کاربری مناسب دیگر نیازی به بهره‌گیری از بهترین تراشه وجود ندارد. طی چند سال اخیر تراشه‌ها به حدی پیشرفت کرده‌اند که بسیاری از کاربران با بهره‌گیری از نسل جدیدتر آن‌ها متوجه تفاوت چندانی نمی‌شوند و به غیر از گوشی‌های بسیار ارزان‌قیمت، کاربران برای اجرای اپلیکیشن‌ها معمولا با مشکل خاصی برخورد نمی‌کنند.

اگرچه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G قطعا سریع‌ترین تراشه در بنچمارک‌ها نیست، اما از لحاظ عملکردی تقریبا تمام کاربران را راضی نگه می‌دارد. اما روی هم رفته، از توان کافی برای بیشتر اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها بهره می‌برد و می‌تواند الگوریتم‌های پیشرفته مربوط به پردازش تصاویر را به‌خوبی اجرا کند.

قابلیت‌های نرم‌افزاری دوربین گوگل پیکسل ۵

بهبود عمر باتری؟

علاوه بر موارد ذکر شده، این تراشه می‌تواند یکی از مهم‌ترین مشکل گوشی‌های پیکسل یعنی عمر پایین باتری آن‌ها را برطرف کند. تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۷۶۵G به لطف مصرف انرژی پایین‌تر، می‌تواند عمر باتری گوشی را بهبود ببخشد. همچنین با توجه به بهره‌گیری از مودم ۵G یکپارچه، استفاده از اینترنت ۵G هم انرژی کمتری را مصرف می‌کند.

این تراشه مانند اسنپ‌دراگون ۸۶۵ مبتنی بر فناوری ساخت ۷ نانومتری FinFET است که این موضوع تأثیر زیادی در بهبود مصرف انرژی دارد و در کنار آن باید به باتری ۴۰۸۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم که احتمالا به معنای عمر باتری مناسب این گوشی است.

این گوشی احتمالا نسبت به نسل قبلی خود کمتر داغ می‌کند که به همین خاطر می‌تواند اوج عملکرد خود را برای دوره‌های طولانی‌تری، مثلا زمان اجرای بازی، حفظ کند. در هر صورت کنترل گرما نه‌تنها منجر به بهبود عملکرد کلی می‌شود، بلکه برای طول عمر باتری هم مفید است.

آیا اسنپ‌دراگون ۷۶۵G برای پیکسل ۵ انتخاب مناسبی است؟

پیکسل ۵ یکی از اعضای عجیب خانواده‌ی گوشی‌های پیکسل به حساب می‌آید. از یک طرف بخشی از ویژگی‌های پرچم‌داران مانند استاندارد IP68 و شارژ بی‌سیم را حفظ کرده ولی از سوی دیگر سیستم راداری و تراشه‌ی پرچم‌دار را کنار گذاشته است. چنین رویکرد مطمئنا نمی‌تواند نظر تمام کاربران را جلب کند اما با توجه به افزایش هزینه‌ها و عمر باتری ضعیف گوشی‌های پیکسل، گوگل در نهایت باید دست به انتخاب می‌زد.

انتخاب اسنپ‌دراگون ۷۶۵G به جای ۸۶۵ برای پیکسل ۵ بیش از هر چیزی در مورد تعادل است. برای پیکسل ۵، اسنپ‌دراگون ۷۶۵G در مقایسه‌ی با یک تراشه‌ی گران‌تر از سرعت، امکانات و قیمت مناسب بهره می‌برد. این تراشه دستیابی به اهداف مهم گوگل مانند بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته نرم‌افزاری، عمر باتری بیشتر و قیمت پایین‌تر نسبت به دیگر گوشی‌های پرچم‌دار ۵G را امکان‌پذیر می‌کند.

البته این اهداف برای تولیدکنندگان مختلف فرق دارد و بدون شک بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند به استفاده از تراشه‌های پرچم‌دار کوالکام ادامه دهند. اما در هر صورت به نظر می‌رسد تراشه‌های پرچم‌دار این شرکت روزبه‌روز گران‌تر می‌شوند و این یعنی کاربران برای خرید آن‌ها باید مبلغ بیشتری بپردازند.

اما شما چه فکر می کنید؟ آیا به نظر شما بیشتر کاربران طرفدار گوشی‌های پیکسل ترجیح می‌دهند این گوشی را خریداری کنند یا اینکه با پرداخت ۲۰۰ دلار کمتر، پیکسل ۴a 5G مجهز به همین تراشه را بخرند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

مقایسه‌ی گوگل پیکسل ۵ با آیفون ۱۱

منبع: Android Authority

