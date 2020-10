اطلاعات جدیدی از نسل بعدی آیفون SE و آیفون ۱۳ منتشر شد

شایعه‌های جدید خبر می‌گویند که اپل از نمایشگر ProMotion در آیفون ۱۳ استفاده خواهد کرد. به تازگی اطلاعات جدیدی منتشر شده‌اند که می‌گویند اپل در سال ۲۰۲۲ از نسل بعدی آیفون SE همراه با فناوری ۵G، دوربین دوگانه و نمایشگر بزرگ‌تر رونمایی خواهد کرد.

بر اساس این اطلاعات جدید که توسط یکی از متخصصان نمایشگر‌ به نام Ross Young منتشر شده‌اند، اپل در بهار ۲۰۲۱ از نسل بعدی آیفون SE رونمایی نخواهد کرد. او می‌گوید که اپل قصد دارد از جانشین بعدی این تلفن همراه ارزان قیمت در بهار ۲۰۲۲ رونمایی کند.

این افشاکننده‌ ادامه می‌دهد که آیفون SE بعدی علاوه‌بر فناوری ۵G، دارای نمایشگر بزرگ‌تر و با اندازه‌ی ۶٫۰۶ اینچ است. به نظر می‌رسد که اپل همچنین قصد داشته باشد در این آیفون مقرون به‌صرفه از دوربین دوگانه استفاده کند.

به نظر می‌رسد که همانند گذشته شاهد استفاده از سنسور تشخیص اثر انگشت اپل به نام Touch ID در آیفون SE باشیم. البته هنوز مشخص نیست که محل این سنسور در کجا خواهد یا اینکه این نمایشگر جدید چه حاشیه‌هایی را خواهد داشت.

از آیفون SE 3 چه انتظارهایی داریم؟

علاوه‌بر آیفون SE جدید، این گزارش‌ها همچنین اطلاعاتی را در رابطه با آیفون ۱۳ در اختیار ما می‌گذارند. به نظر می‌رسد که اپل در آیفون ۱۳ از نمایشگر ProMotion با نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز استفاده کند که می‌توانند نرخ به‌روزرسانی نمایشگر را با توجه به محتوای نمایشگر تغییر دهد.

همچنین به نظر می‌رسد که در آیفون ۱۳، اپل سنسور تشخیص لمس نمایشگر را به صورت یکپارچه با آن در بیاورد. انجام دادن این کار باعث خواهد شد که ضخامت نمایشگر دستگاه کاهش پیدا کند که در نهایت هزینه‌های تولید را کاهش خواهد داد. در این روش سنسور تشخیص لمس نمایشگر به جای قرارگیری به عنوان لایه‌ای مجزا در کنار دیگر لایه‌های نمایشگر، با پنل OLED نمایشگر ادغام می‌شود.

مقایسه‌ی گوگل پیکسل ۵ با آیفون ۱۱

این افشاکننده در رابطه با دوربین‌های آیفون ۱۳ می‌گوید که اپل در مدل استاندارد آیفون ۱۳ و آیفون ۱۳ مینی از سنسور دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس استفاده خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد که دوربین مدل‌های پرو آیفون ۱۳ دارای سنسور‌های بزرگ‌تری باشند.

اپل در آیفون ۱۱ پرو مکس از سنسور دوربینی با اندازه‌ی ۱٫۴ میکرومتر استفاده کرده است. به بیان ساده افزایش اندازه‌ی سنسور دوربین منجر به افزایش اندازه‌ی پیکسل‌های تشکیل دهنده‌ی آن خواهد شد که در نهایت کیفیت عکس ثبت شده با دوربین را افزایش خواهد داد. هر چقدر که اندازه‌ی پیکسل‌های یک سنسور بزرگ‌تر باشند، این سنسور به شکل بهتری می‌تواند که در محیط‌های تاریک نور را جذب کند که باعث افزایش کیفیت عکس نهایی خواهد شد.

در گذشته شایعه‌های وجود داشتند که می‌گفتند اپل در آیفون ۱۲ از سنسور بزرگ‌تر، در مقایسه با آیفون ۱۱، برای دوربین استفاده خواهد کرد تا کیفیت عکس‌های ثبت شده با آن را افزایش دهد. Young در این باره می‌گوید که به احتمال زیاد تنها در آیفون ۱۲ پرو مکس شاهد استفاده از سنسوری با اندازه‌ی ۱٫۷ میکرومتر خواهیم بود که کیفیت عکس‌های گرفته شده با این آیفون را به ویژه در شب افزایش خواهد داد.

Young در ادامه می‌گوید که علاوه‌بر LG یک شرکت سازنده‌ی نمایشگر چینی به نام BOE هم به اپل برای تامین نمایشگر‌های ۶٫۱ اینچی آیفون کمک خواهد کرد. Young که بنیان‌گذار شرکتی در زمینه‌ی مشاوره برای تامین نمایشگر‌هاست این ادعا‌ها را به‌تازگی در رابطه با آیفون‌های بعد مطرح کرده است.

قیمت هر چهار مدل آیفون ۱۲ لو رفت

شایعه‌های که قبلا توسط یکی دیگر از افشاکنندگان به نام Jon Prosser منتشر شده بودند نشان می‌دادند که آیفون‌های ۱۲ اپل دارای نمایشگر با نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز هستند. اگر چه بعد‌ها شایعه‌های دیگری منتشر شدند که استفاده از این نوع نمایشگر‌ها را در آیفون ۱۲ رد می‌کردند.

Young قبل‌تر هم استفاده از نمایشگر‌ با نرخ به‌روزسانی ۱۲۰ هرتز را در آیفون‌های ۱۲ رد کرده بود. او در این باره گفته بود که اپل برای استفاده از نمایشگر‌های ProMotion باید از لایه‌ی LTPO در آیفون‌هایش استفاده کند. با وجود اینکه هم اکنون دستگا‌ه‌های مجهز به این نوع نمایشگر‌ها وجود دارند ولی در هیچ کدام از LTPO استفاده نشده است.

بنچمارک جدید قدرت خیره‌کننده‌ی A14 Bionic را نشان می‌دهد

