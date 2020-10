می‌توان با قطعیت کامل گفت که موبایل‌های ال جی دیگر در سال ۲۰۲۰ محبوبیت چندانی میان کاربران ندارند و این شرکت کره‌ای بازی را به سامسونگ و شیائومی و بی‌شمار تولیدکننده دیگر که موفقیت بیشتری در بازار داشته‌اند باخته است. به این ترتیب، به راحتی می‌توان فراموش کرد که ال جی جزو معدود تولیدکنندگانی بود که از آزمون و خطا با ویژگی‌های جدید وحشت نداشت.

چه موضوع صحبتمان تبدیلگر صدای دیجیتال به آنالوگ (DAC) چهارگانه باشد، چه دوربین فوق عریض و چه عرضه موبایلی ماژولار، این تولیدکننده کره‌ای در تاریخچه کوتاه فعالیت خود در بازار موبایل گزینه‌هایی حقیقتا منحصر به فرد در اختیار مشتریان خود قرار داده است. در واقع شاید تعجب کنید اگر به شما بگوییم که نخستین موبایل مدرن مجهز به دوربین سه‌گانه، موبایل «ال جی وی ۴۰ تینکیو» (LG V40 ThinQ) بود.

شمار بیشتر دوربین‌ها

موبایل‌های هوشمند برای مدتی بسیار طولانی به استفاده از تنها یک دوربین اصلی چسبیده بودند و تنها تمایز را می‌شد در موبایل‌های اچ‌تی‌سی و ال جی در سال ۲۰۱۱ دید که دوربین اصلی دوگانه داشتند. اما هر دو موبایل HTC Evo 3D و LG Optimus 3D از دوربین ثانویه برای افکت‌های سه‌بعدی استفاده می‌کردند. سپس در سال ۲۰۱۳ نیز شاهد موبایل HTC One M7 با دوربین دوگانه بودیم که هم افکت عمق و هم تصاویر استایل سه‌بعدی را با خود به ارمغان می‌آورد.

اما در سال ۲۰۱۶ بود که فعالان صنعت موبایل‌های هوشمند، حقیقتا مسیر استفاده از دوربین‌های دوگانه را در پیش گرفتند و توانستیم برای اولین بار شاهد انبوهی از گزینه‌های مختلف با دوربین ثانویه باشیم. هواوی به استفاده از دوربین ثانویه مونوکروم روی آورد، ال جی به سراغ دوربین فوق عریض رفت و اپل هم دوربینی با قابلیت زوم تله‌فوتو را انتخاب کرد. هرکدام از این موبایل‌ها تجربه تصویربرداری متفاوتی با دیگری ارائه می‌کردند و بنابراین دست کاربران در انتخاب آنچه برایشان بهترین است، شدیدا باز بود.

در عین حال اما این موضوع به چالشی برای مشتریان نیز تبدیل شد و باید انتخاب می‌کردید کدام دوربین برای شما بهتر است. آیا باید به سراغ دوربین ثانویه فوق عریض رفت تا تصاویری دلچسب از گروه دوستان و مناظر شهری ثبت شود؟ یا باید از دوربین تله‌فوتو استفاده کرد که اجازه می‌دهد بدون کم کردن فاصله فیزیکی، تصاویری از زاویه نزدیک‌تر ثبت کنید؟

این دوگانگی برای مدت‌های طولانی ادامه داشت و در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ برجسته‌تر هم شد. اما در ماه اکتبر ۲۰۱۸ بود که ال جی بالاخره هر دو جهان را یک‌جا به مشتریانش ارائه کرد.

ال جی وی ۴۰ وارد می‌شود

ال جی وی ۴۰ اوایل ماه اکتبر ۲۰۱۸ به بازار آمد و با بهره‌گیری از دوربین سه‌گانه، حسابی بازی‌عوض‌کن ظاهر شد.

بگذارید یک نکته مهم را با شما به اشتراک بگذاریم. این دقیقا نخستین موبایل جهان با دوربین اصلی سه‌گانه نبود و هواوی اوایل همان سال پی ۲۰ پرو را به جهان معرفی کرده بود. اما این نخستین موبایلی بود که ترکیب سه‌گانه سنسورهای اصلی/زوم/فوق‌ عریض را به کار گرفت؛ همان ترکیبی که امروز تبدیل به استاندارد شده است. پی ۲۰ پرو در عوض به سراغ ترکیب سنسور اصلی/زوم/مونوکروم رفته بود که چندان با استقبال دیگر تولیدکنندگان دیوایس‌های هوشمند مواجه نشد.

پرچمدار ال جی در سال ۲۰۱۸ از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین فرق عریض ۱۶ مگاپیکسلی و سنسور تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم دو برابری بهره‌مند شده بود. این یعنی برای تمام لحظات و مناظر، یک دوربین در اختیار داشتید. اگر در سفر بودید و می‌خواستید از حیوانات دوردست تصویربرداری کنید، راهکار دوربین تله‌فوتو بود. اگر در شهر چرخ می‌زدید و می‌خواستید تصویری از یک منظره یا آسمان‌خراش ثبت کنید، دوربین فوق عریض وارد میدان می‌شد. به عبارت دیگر، لازم نبود بین ال جی جی ۷ با دوربین فوق عریض و آیفون ۸ با زوم مطلوب، یکی را انتخاب کنید. ال جی وی ۴۰ همه‌چیز تمام بود.

اما بزرگ‌ترین ضعف موبایل ال جی این بود که نمی‌توانست در شرایطی به جز روشنایی روز تصاویری زیبا ثبت کند. و شرکت کره‌ای حتی با عرضه انبوهی از به‌روزرسانی‌های فرمور هم نتوانست مشکل را حل کند. با این حال منتقدان عمدتا از قابلیت بلور پس‌زمینه (بدون اینکه نیازی به حالت بوکه باشد) رضایت داشتند و رنج داینامیک و بازتولید رنگ را در این موبایل‌ می‌ستودند.

از سوی دیگر ال جی با تجهیز دستگاه به دو دوربین سلفی، خودش را بیش از پیش از رقبا متمایز کرد. این دوربین شامل دو سنسور بود، یک سنسور ۵ مگاپیکسلی فوق عریض و یک سنسور اصلی ۸ مگاپیکسلی. این یعنی در مجموع ۵ دوربین روی دستگاه تعبیه شده بود.

زندگی بعد از دوربین سه‌گانه

ال جی وی ۴۰ در آن زمان نخستین موبایل با دوربین‌های سه‌گانه انعطاف‌پذیر بود و مشخصا سایر تولیدکنندگان هم می‌دانستند که باید در همین مسیر گام بردارند. در واقع به فاصله چند روز، سامسونگ و هواوی هم از دو موبایل گلکسی A9 و میت ۲۰ پرو با دوربین سه‌گانه رونمایی کردند.

این ترند در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه یافت و اپل، هواوی، سامسونگ، شیائومی و سایرین همگی به استفاده از ترکیب سنسورهای اصلی/عریض/تله‌فوتو روی آوردند. بعد حتی برخی برندها پا را از این هم فراتر گذاشتند و موبایل‌هایی با دوربین اصلی چهارگانه به دست مردم رساندند.

از جمله این دوربین‌های اضافه می‌توان به سنسورهای ماکرو برای تصویربرداری شدیدا نزدیک از سوژه‌ها، سنسورهای تشخیص عمق، سنسورهای سه‌بعدی و حتی سنسورهای زوم اضافه برای تصویربرداری از فواصل بسیار دور اشاره کرد. اما در هر صورت، ترکیب دوربین اصلی/عریض/تله‌فوتو آن چیزی است که می‌توانید انتظار وجودش در اکثر موبایل‌های پرچمدار امروزی را داشته باشید.

با تمام این تفاسیر، در نهایت باید گفت ال جی وی ۴۰ آغازگر دورانی مهم در روند تکامل تصویربرداری با موبایل بود.

