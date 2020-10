با وجود اینکه از زمان رونمایی از نسل اولیه اپل واچ در سال ۲۰۱۵ شاهد پیشرفت این نوع پوشیدنی‌های هوشمند بودیم. اما به نظر می‌رسد که برخی از قابلیت‌های مربوط به بررسی سلامت قلب این ساعت هوشمند و دیگر ابزار‌های مشابه که تاکنون مورد ستایش همه قرار گرفته‌اند، به صورت ناخواسته مشکلاتی را برای بسیاری از کاربران به‌وجود بیاورند.

همان‌گونه که می‌دانید اپل واچ دارای قابلیت‌های متعددی برای بررسی سلامت قلب کاربر است. به عنوان مثال این ساعت هوشمند دارای سنسور‌های اپتیکالی برای تشخیص تپش غیر عادی قلب است که می‌تواند این بیماری جدی را به کاربرانی که از این ساعت هوشمند استفاده می‌کنند، گزارش دهد. حتی اگر کاربران از این موضوع اطلاعی نداشته باشند.

در نسل چهارم این ساعت هوشمند که در سال ۲۰۱۸ از آن رونمایی شد. اپل قابلیت جدید به نام ECG را به آن اضافه کرد تا کاربران بتوانند با استفاده از این ساعت هوشمند و با گرفتن نوار قلب، به شکل بهتری سلامت قلبشان را بررسی کنند.

این قابلیت جدید باید در ابتدا توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) تأیید می‌شد تا کاربران بتوانند از آن در کشور آمریکا استفاده کنند.

با وجود اینکه اپل توانست این تأییدیه را بسیار زودتر از دیگر رقیبانش مانند سامسونگ دریافت کند. اما نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهد که استفاده‌ی بیش از حد از وسایل مختلف برای سنجش سلامتی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مشکلاتی مانند استرس یا پرداخت هزینه‌‌های غیر ضروری درمانی را به وجود می‌آورند. در زمان صدور گواهی تأیید توسط سازمان‌های غذا و دارو این موارد در هنگام بررسی یک وسیله در نظر گرفته نمی‌شوند.

به طور حتم اپل دوست ندارد که در رابطه با این موضوع به کاربران اطلاع بدهد زیرا قابلیت‌های این ساعت هوشمند برای بررسی سلامت کاربران یکی از نقاط قوت اصلی آن برای فروش هستند.

سازمان غذا و دارو آمریکا در رابطه با این قابلیت اپل واچ در تشخیص تپش نامنظم قلب به‌صراحت اعلام می‌کند که این قابلیت که هم اکنون در سرتاسر جهان توسط افراد مختلفی در حال استفاده است، برای استفاده توسط افراد جوان‌تر از ۲۲ سال یا افرادی که قبلا دارای مشکل فیبریلاسیون دهلیزی بودند، نیست.

در واقع هدف این قابلیت تشخیص نشانه‌های مربوط به بیماری فیبریلاسیون دهلیزی است که هیچ نشانه‌ی خاصی ندارد. اپل در واقع قصد داشته که افرادی که هیچ گونه مشکل قلبی ندارد بتوانند با استفاده از این قابلیت در صورت ابتلا به این بیماری از آن به‌سرعت مطلع شوند. در واقع اساس تمامی داستان‌هایی که در سال‌های گذشته در رابطه با نجات زندگی افراد توسط اپل واچ منتشر شده‌اند، این قابلیت ساعت هوشمند اپل است.

البته یک نکته هم در رابطه با این قابلیت اپل واچ وجود دارد. به طور معمول بسیاری از افراد جوان یا کسانی که دارای عارضه‌ی قلبی هستند وقتی به دلیل این قابلیت اپل واچ به پزشک مراجعه می‌کنند یا مشکلی ندارند یا که مشکل آن‌ها به گونه‌ای نیست که به‌سرعت نیاز به خدمات درمانی داشته باشند.

بین دسامبر ۲۰۱۸ (آذر ۱۳۹۷) تا آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۸) تنها ۳۰ مورد از ۲۶۴ بیماری که به دلیل این قابیلت اپل واچ در تشخیص تپش نامنظم قلب به مرکز درمانی Mayo Clinic در آریزونا مراجعه کرده‌اند، به عنوان بیمار نیازمند دریافت خدمات درمانی در رابطه با بیماری‌های قلبی و عروقی تلقی شده‌اند.

در واقع آن ۲۳۴ مورد دیگر تنها وقت خود و پزشکان را تلف کرده‌اند. مراجعه غیر ضروری این افراد علاوه‌بر استفاده‌ی بی دلیل از خدمات درمانی و ایجاد اختلال در آن‌ها، هزینه‌های را هم بدلیل انجام معاینات پزشکی بر دست این افراد می‌گذارد.

اپل و FDA چگونه می‌توانند که این جنبه از پوشیدنی‌های هوشمند را بهبود ببخشند؟

با وجود اینکه نتایج حاصل از این تحقیق که در مجله‌ی معتبر American Medical Informatics Association چاپ شده است، به روشنی بیان می‌کند که سازمان غذا و دارو باید این عواقب ناخواسته‌ی حاصل از درخواست‌های گسترده برای معاینه‌ی بیماری فیبریلاسیون دهلیزی و استفاده از اپل واچ جهت تشخیص تپش نامنظم قلب را در نظر بگیرد. اما این پژوهش درباره‌ی حل شدن این مشکل راه‌ حلی را ارائه نمی‌دهد.

آن‌ها در ادامه می‌گویند که با وجود اینکه هم اکنون قابلیت‌های اپل واچ برای سنجش سلامت قلب توسط بسیاری از مردم استفاده می‌شود اما این ساعت هوشمند به اندازه‌ی کافی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است.

باوجود اینکه کسی انتظار ندارد که قابلیت‌های بررسی سلامت قلب و ECG اپل واچ که دستگاهی ۴۰۰ دلاری برای استفاده‌ی عمومی است، دارای دقت %۱۰۰ و بدون اشتباه باشند. اما تشخیص صحیح بیماری‌های قلبی و عروقی تنها در %۱۰ افرادی که واقعا نیاز به دریافت خدمات درمانی دارند، غیرقابل قبول است.

البته باید بگوییم که این پژوهش اگرچه به صورت دقیق و مستند آماده شده است و انگشت اتهام را هم به سوی اپل و سازمان غذا و داروی آمریکا گرفته است. با این وجود نمی‌تواند که به صورت %۱۰۰ قابل اعتماد باشد.

در این تحقیق همچنین اشاره نشده است که چند درصد از این ۲۶۴ نفری که به مرکز درمانی Mayo Clinic جهت معاینه سلامت قلبشان مراجعه کرده‌اند، نوتیفیکیشن مربوط به ضربان نامنظم قلب اپل واچ را به صورت خودکار توسط این ساعت هوشمند دریافت کرده‌اند و چند درصد تنها با گرفتن ضربان با استفاده از این ساعت هوشمند و مشاهده‌ی نتایج آن به این مرکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

با وجود اینکه استفاده بیش از حد از خدمات درمانی و مراجعه‌ی غیر ضروری افراد یک مشکل جدی است. اما بعید است که استفاده‌ی تنها از اپل واچ منجر به ایجاد یک بحران در رابطه با این موضوع شود. همان گونه که سایت معتبر The Verge با انجام تحقیقی در گذشته نتیجه گرفته بود که تنها %۱ افرادی که از اپل واچ استفاده می‌کنند، این نوتیفیکیشن را در رابطه با تپش غیر طبیعی قلب دریافت می‌کنند. اگرچه این رقم بزرگی است ولی منجر به فلج شدن سیستم درمانی نخواهد شد.

با وجود اینکه برخی پارامتر‌ها مانند استرس و اضطراب ممکن است که روی نتایج حاصل از بررسی نوار قلب یا بررسی ضربان قلب اثر بگذارند. اما اگر این قابلیت‌های استفاده شده در اپل واچ تنها بتوانند که جان یک نفر را هم هر چند ماه یکبار نجات دهند، این ساعت هوشمند وظیفه‌ی خود را بدرستی انجام داده است.

در نهایت اپل و سازمان غذا و داروی آمریکا باید با انجام دادن کار‌هایی هدف از استفاده از این قابلیت‌های بررسی سلامت قلب موجود در اپل واچ را به شکلی بهتری به کاربران توضیح بدهند. مثلا برچسب‌هایی را بر روی در رابطه با این موضوع بر روی جعبه اپل واچ بچسبانند.

