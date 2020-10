بگذارید یک چیز را همین ابتدا با هم طی کنیم؛ در زمان نگارش این نقد و بررسی، قیمت لپ‌تاپ هواوی میت بوک D15 با پردازنده AMD در بازار کشورمان چیزی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. اما این لپ‌تاپ یکی از گزینه‌های اقتصادی در دنیای امروز به حساب می‌آید و بنابراین در ادامه نیز این محصول را از همین جنبه اقتصادی بودن بررسی خواهیم کرد.

این سری از لپ‌تاپ‌های هواوی، به محض عرضه عمومی در فروشگاه‌های هواوی، به صورت کامل فروش رفتند. البته سری اول این لپ‌تاپ این فروش را تجربه کرد که با پردازنده اینتل همراه بود. پس از مدتی کوتاه، هواوی نسخه مجهز به پردازنده Ryzen 5 از این لپ‌تاپ را هم عرضه کرده که هم قیمت پایین‌تری (حدود ۶۵۰ دلار) دارد و هم به لطف پردازنده AMD، می‌تواند عملکردی به خوبی برادر اینتلی خود داشته باشد.

هواوی میت بوک D15 در نگاه اول ممکن است به واسطه طراحی آلومینیومی و ساده خود، شما را یاد مک‌بوک‌های اپل بیاندازد. این موضوع نکته منفی نیست چرا که واقعا مک‌بوک‌های اپل را می‌توان یک استاندارد برای ساخت لپ‌تاپ‌های زیبا در نظر گرفت.

بدنه میت بوک D15 تماما از آلومینیوم ساخته شده اما یک ایرادی که می‌توان به آن گرفت، نرم بودن آلومینیوم پشت نمایشگر است که اگر به آن فشار وارد شود، به سمت داخل متمایل می‌شود. جدا از این مورد، باقی بخش‌های این لپ‌تاپ به شکل بسیار خوبی طراحی و ساخته شده و ایراد بعدی که می‌توانم به آن وارد کنم، محل قرارگیری بلندگوها است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

همچنین یک مورد دیگر که ممکن است برای برخی اهمیت نداشته باشد، باز شدن این لپ‌تاپ است! درواقع امکان باز کردن این لپ‌تاپ تنها با یک دست وجود ندارد و باید حتما با نگه داشتن بخش پایینی، نمایشگر را به سمت بالا باز کرد. این به دلیل ساختار بسیار مستحکم لولای نمایشگر است که باعث می‌شود در هنگام کار شاهد عقب جلو شدن نمایشگر نباشیم اما خب از آن طرف باعث شده تا باز کردن لپ‌تاپ با یک دست ممکن نباشد. شرکت‌های زیادی این مشکل را سال‌ها است که در لپ‌تاپ‌های خود برطرف کرده‌اند و قطعا هواوی هم می‌توانست این مورد را رفع کند اما از آن‌جایی که با محصولی مقرون به صرفه روبرو هستیم، احتمالا به همین دلیل هم به این بخش کمتر توجه شده است.

در لبه سمت راست و چپ هواوی میت بوک D15 نیز شاهد پورت‌های متنوع آن هستیم که شامل سه پورت USB-A، یک پورت USB-C که شارژر شدن هم به کمک آن انجام می‌شود، یک پورت HDMI و یک پورت ۳.۵ میلی‌متری برای هدفون هستیم. میکروفن‌های لپ‌تاپ هم در محل باز شدن لپ‌تاپ قرار گرفته‌اند که باعث می‌شود صدا را از روبرو دریافت کند. دو پورت USB-A که در سمت راست هستند، متاسفانه استاندارد USB 2.0 دارند اما دو پورت USB-C و USB-A که در سمت چپ قرار گرفته‌اند، استاندارد USB 3.0 را پشتیبانی می‌کنند. جای یک جایگاه کارت حافظه هم در بین ورودی‌های لپ‌تاپ خالی است.

در مجموع به طراحی هواوی میت بوک D15 باید نمره قبولی بدهم و این لپ‌تاپ رو جزو زیباترین الترابوک‌هایی که در بازه قیمتی کمتر از ۷۰۰ دلار عرضه می‌شوند نام‌گذاری کنم. به محض باز کردن لپ‌تاپ هم با نمایشگری با حاشیه‌های بسیار کم مواجه می‌شویم که در بخش‌های بعدی سراغ آن خواهیم رفت.

کیبرد و تاچ‌پد

کیبرد هواوی میت بوک D15 چینش بسیار خوبی دارد و به شخصه در کمتر از چند دقیقه به تایپ کردن با آن عادت کردم. مسافتی که هر کلید برای تایپ شدن طی می‌کند چیزی در حدود یک میلی‌متر است و تا همینجا که بررسی را با آن می‌نویسم هم شاهد جا افتادن حرف یا اشتباه تایپی نبوده‌ام. در کنار صفحه کلید این لپ‌تاپ دکمه پاور هم قرار گرفته که در زیر آن، سنسور اثر انگشت دستگاه قرار دارد. این سنسور اثر انگشت با دقت و سرعت بالا کار می‌کند و در یک کلام، هیچ ایرادی به آن نمی‌توان گرفت.

اما یک نکته منفی درباره این کیبرد که باز هم ما را به قیمت مقرون به صرفه این لپ‌تاپ هدایت می‌کند، جنس رویی خود کلید‌ها است که به نظر پلاستیکی با کیفیت پایین است و حالتی زبر دارد. همچنین خبری از روشنایی صفحه کلید در شب هم نیست.

تاچ‌پد هواوی میت بوک D15 اندازه‌ای بزرگ دارد و به نظر به جای پوشش شیشه‌ای، روی آن سطحی پلاستیکی قرار گرفته است. همان حالت زبری صفحه کلید را با شدتی کمتر روی تاچ‌پد این لپ‌تاپ هم حس خواهید کرد. نقطه ضعف بعدی که درباره این تاچ‌پد می‌توانم بگویم، لمس‌های اتفاقی است که به دلیل حساسیت بالای تاچ‌پد رخ می‌دهد. سعی کردم با کم کردن حساسیت تاچ‌پد در تنظیمات از این مورد جلوگیری کنم اما باز هم تاثیر مثبتی در این زمینه ندیدم.

و اما بهترین بخش درباره این تاچ‌پد این است که از درایورهای Windows Precision استفاده می‌کند. به طور خلاصه یعنی برای کارهایی مثل اسکرول کردن یا راست کلیک کردن، لازم نیست حتما سطح این تاچ‌پد را فشار دهید؛ برای اسکرول کردن کافی است با دو انگشت به سمت بالا یا پایین اسکرول کنید و برای راست کلیک هم با دو انگشت هرجای این تاچ‌پد را لمس کنید، منوی راست کلیک ظاهر می‌شود.

از نظر کارایی و عملکرد، باید نمره کامل قبولی را به صفحه کلید و تاچ‌پد میت بوک D15 اختصاص دهم ولی از نظر متریالی که برای ساخت آن‌ها استفاده شده، هواوی می‌توانست کمی دست و دلبازتر عمل کند. همچنین اگر به صفحه کلید ماشین حساب علاقه دارید، متاسفانه خبری از آن در اینجا نیست و در عوض چینش کامل کیبرد را دقیقا در وسط لپ‌تاپ داریم که می‌تواند در بالا رفتن سرعت تایپ تاثیر گذار باشد.

صفحه نمایش و بلندگو

در اولین نگاه، حاشیه‌های باریک نمایشگر، جذاب و دلربا است. همچنین اگر با لپ‌تاپ‌های قبلی هواوی آشنا نباشید، ممکن است فکر کنید خبری از وب‌کم در این لپ‌تاپ نیست اما اشتباه نکنید؛ دوربین این لپ‌تاپ در زیر یک کلید در ردیف بالای کیبرد قرار گرفته است. قبل از اینکه به بررسی نمایشگر بازگردیم، بگذارید خیلی خلاصه درباره این دوربین صحبت کنیم. مورد اول اینکه نباید انتظار کیفیت فوق‌العاده‌ای از این دوربین یک مگاپیکسلی داشته باشید و کیفیت فیلم‌برداری با آن در حد یک تماس ویدیویی معمولی است.

مورد بعدی اینکه به دلیل محل قرارگیری دوربین وب‌کم، دوربین از پایین در حال فیلم‌برداری از شماست. این یعنی اگر در حین تماس ویدیوی سراغ تایپ کردن با کیبرد هم بروید، انگشتان‌تان بخش زیادی از تصویر را اشغال می‌کنند. نکته مثبت قرار گیری دوربین در این محل هم این است که اگر مایل بودید می‌توانید آن را به سمت پایین فشار دهید تا به این ترتیب نگرانی از بابت امنیت نداشته باشید.

بازگردیم به صفحه نمایش لپ‌تاپ که پوشش مات در جلوی آن قرار گرفته تا حداقل بازتاب نور را داشته باشیم. به لطف حاشیه‌های کم نمایشگر، ابعاد کلی میت بوک D15 برای لپ‌تاپی با نمایشگر ۱۵.۶ اینچ، کوچک‌تر شده. این پنل رزولوشن ۱۰۸۰P دارد که به اندازه کافی شارپ و خوب است و نسبت نمایش تصویر در آن نیز ۱۶:۹ انتخاب شده است.

اما این پنل از نظر دقت نمایش رنگ‌ها، آنقدرها هم دقیق و خوب نیست. این یعنی اگر قصد دارید با این لپ‌تاپ سراغ ادیت حرفه‌ای عکس یا ویدیو بروید، احتمالا در بخش اصلاح رنگ با مشکل مواجه خواهید شد. زاویه دید نمایشگر هم عالی نیست و از پایین یا بالا که به آن نگاه کنید شاهد تغییر رنگ‌ها خواهید بود ولی در کل در این برچسب قیمتی، نباید انتظار نمایشگر فوق‌العاده مثل چیزی که در میت بوک X دیده بودیم را داشته باشیم.

بلندگوهای هواوی میت بوک D15 هم در زیر بدنه قرار گرفته‌اند. دو بلندگو که هر یک در سمت راست و چپ لپ‌تاپ قرار گرفته‌اند، می‌توانند صدا را به صورت استریو پخش کنند ولی ایراد آن‌ها این است که به دلیل محل قرار گیری آن‌ها، دور بودن صدا حس می‌شود. جدا از این مورد، میزان بلندی صدا و تفکیک صدا مناسب است ولی اگر محل قرارگیری بلندگوها در بالای لپ‌تاپ بود، ایراد خاصی نمی‌توانستم به آن‌ها وارد کنم.

سخت افزار و عملکرد

میت بوک D15 که در اختیار ما قرار گرفته، با پردازنده AMD Ryzen 5 3500U همراه است. این لپ‌تاپ در دو مدل دیگر با پردازنده اینتل Core i5-10210U و AMD Ryzen 5 3700U نیز عرضه می‌شود. مدلی که ما داشتیم درواقع ارزان‌ترین مدل این لپ‌تاپ است ولی این به آن معنی نیست که با لپ‌تاپی ضعیف روبرو هستیم.

در یکی دو سال اخیر AMD حسابی توانسته قدرت خود در پردازنده‌های کامپیوتری به نمایش بگذارد و اینتل را به چالش بکشد. پردازنده استفاده شده در این لپ‌تاپ از ۴ هسته و ۸ ترد با فرکانس پایه ۲.۱۰ گیگاهرتز و حداکثر فرکانس ۳.۶۹ گیگاهرتز استفاده می‌کند.

در کنار این پردازنده نیز ۸ گیگابایت حافظه رم از نوع DDR4 قرار گرفته است. پردازشگر گرافیکی میت بوک D15 نیز مدل AMD Radeon Vega 8 است که از آن هم نمی‌توان انتظار عملکرد گرافیکی فوق‌العاده‌ای داشت اما در مجموع برای اجرای بازی‌های سبک با تنظیمات متوسط، می‌تواند پاسخگو باشد.

۲۵۶ گیگابایت حافظه PCIe SSD به اضافه یک ترابایت هارد را هم به لیست مشخصات این لپ‌تاپ اضافه کنید. با این تفاسیر با لپ‌تاپی روبرو هستیم که بیشتر برای وب‌گردی، انجام کارهای سبک و یا حتی استفاده سبک از نرم‌افزارهایی مثل فوتوشاپ، گزینه بسیار مناسبی است. دیگر افرادی که می‌توانند از این لپ‌تاپ بهره ببرند، دانشجویانی هستند که به دنبال لپ‌تاپی ارزان می‌گردند و قدرت پردازش گرافیکی بالا هم نیاز ندارند.

اگر بخواهم با اعداد و ارقام از قدرت پردازشی این لپ‌تاپ صحبت کنم باید بگویم که میت بوک D15 با پردزنده AMD، در اپلیکیشن GeekBench، امتیازی شبیه به مدل ۱۲۹۹ دلاری از مک بوک ایر دارد. این موضوع برای لپ‌تاپی که تقریبا نصف مک بوک ایر قیمت دارد عالی است اما از آن طرف مک بوک ایر در موارد دیگر مثل پورت‌های تاندربولت ۳ و کیفیت نمایشگر، از میت‌ بوک D15 بهتر است.

مدل



GeekBench 5 Single-Core score Multi-Core score Huawei MateBook D15 with AMD Ryzen 5 3500U ۸۸۸ ۳۲۰۱ Apple MacBook Air (early 2020) with Intel Core i5-1030NG7 ۱۱۰۴ ۳۰۱۴

اما عملکرد کلی لپ‌تاپ چگونه است؟ بگذارید این بخش را با یک سورپرایز آغاز کنیم؛ این لپ‌تاپ بدون سیستم عامل در بازار کشورمان عرضه می‌شود و به محض روشن کردن دستگاه برای اولین بار، با پیغام نبود سیستم عامل مواجه می‌شوید! بنابراین قبل از هرچیز بهتر است یک فلش بوتیبل از ویندوز ۱۰ برای خود آماده کنید و دنبال کرک کردن و نصب جداگانه درایورهای ویندوز ۱۰ برای این لپ‌تاپ باشید.

پس از اینکه این مراحل را طی کردید، توصیه می‌کنم اپلیکیشن PC Manager هواوی را هم حتما نصب کنید تا در آینده درایورهای این لپ‌تاپ را همیشه به‌روز نگه دارید. پس از انجام تمامی این کارها، لپ‌تاپ حالا آماده استفاده است. یک چیزی که در کار کردن روزمره با لپ‌تاپ باید آن را همیشه تحمل کنید، صدای فن لپ‌تاپ است که متاسفانه هیچ گاه در طول استفاده من، فن لپ‌تاپ ساکت نبود. با استفاده سنگین، طبیعتا فن هم سریع‌تر کار می‌کند و صدای آن بیشتر می‌شود.

باز شدن اپلیکیشن‌ها و کار کردن با آن‌ها، به لطف پردازنده خیلی خوب و البته حافظه SSD لپ‌تاپ، سریع و راحت بود. حتی چند عکس RAW را با اپلیکیشن لایت‌روم هم روی این لپ‌تاپ ادیت کردم و تقریبا تمام بخش‌های ادیت عکس بدون لگ انجام می‌شد اما به مرور مدام صدای فن هم بیشتر و بیشتر شد.

باتری

هواوی برای اینکه یک هارد ۲.۵ اینچی را در این لپ‌تاپ قرار دهد، از باتری کوچک ۴۲ وات ساعتی استفاده کرده است. خوبی داشتن جایی برای هارد که می‌توان بعدها آن را با یک SSD هم جایگزین کرد این است که طبیعتا می‌توان حافظه بیشتری روی این لپ‌تاپ داشت اما خب از آن طرف به عمر باتری هواوی میت بوک D15 لطمه زده است.

این لپ‌تاپ در حالت Performance و باتری، تقریبا بین سه تا چهار ساعت شارژدهی دارد که چندان خوب نیست. با کم کردن روشنایی نمایشگر و پایین آوردن سرعت دستگاه، می‌توان شارژدهی بیشتری هم دریافت کرد اما در مجموع با این میزان از شارژدهی، نمی‌توان نمره خوبی به این لپ‌تاپ داد. انتخاب باید بریتان بین شارژدهی بیشتر باتری و یا داشتن فضایی برای هارد باشد؛ اگر دنبال شارژدهی بیشتری از یک لپ‌تاپ هستید، پیشنهاد می‌کنم سراغ گزینه دیگری بروید. هواوی یک شارژر ۶۵ واتی برای این لپ‌تاپ در نظر گرفته که تقریبا در سی دقیقه می‌تواند نیمی باتری را از صفر تا ۵۰ درصد شارژ کند.

نتیجه گیری

تا به اینجا چندین بار سعی کردم از عبارت مقرون به صرفه استفاده کنم. می‌دانم که گذاشتن این نام برای لپ‌تاپی که بیش از ۲۰ میلیون قیمت دارد، عجیب و دور از انتظار است. اما واقعیت این است با وجود هزینه‌ای که می‌کنید، نباید انتظار محصولی فوق العاده داشته باشید؛ هواوی میت بوک D15 با پردازنده AMD، محصولی است که از پس هر کاری بر می‌آید اما قرار نیست در انجام هیچ کدام از آن‌ها، فوق‌العاده باشد.

این لپ‌تاپ را بیشتر برای کسانی که به محصولی برای کارهای سبک و وب‌گردی نیاز دارند توصیه می‌کنم. همچنین یک بار دیگر هم باید بگویم که اگر دانشجو هستید و به لپ‌تاپی با قدرت پردازشی خیلی زیاد نیاز ندارید، باز هم هواوی میت بوک D15 گزینه مناسبی است. با این محصول از پس ادیت عکس و حتی تدوین ویدیوهای کوتاه هم برمی‌آید اما نمایشگر آن در دقت نمایش رنگ‌ها واقعا ضعیف است.

طراحی مدرن جذاب عملکرد خوب به لطف پردازنده AMD اندازه و وزن مناسب برای لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی سرعت بالای حافظه SSD

‌ نصب نبودن ویندوز روی این لپ‌تاپ

دقت پایین رنگ‌های صفحه نمایش

شارژدهی ضعیف

The post نقد و بررسی لپ‌تاپ هواوی میت بوک D15 با پردازنده AMD appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala