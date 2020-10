یکی از محققانی که در گوگل Project Zero با این تیم تحقیقاتی در رابطه با امنیت سیستم عامل‌ها و دستگاه‌های مختلف همکاری می‌کرد، این تیم را به مقصد اپل ترک می‌کند. به احتمال زیاد اپل قصد دارد از دانش و تجربه‌ی این محقق جهت بالا بردن امنیت سیستم عامل iOS یا دیگر سیستم عامل‌ها خودش استفاده کند.

با توجه به توییتی که روز شنبه از این شخص، Brandon Azad، منتشر شد، او تأیید کرد که در هفته‌ی آینده گوگل Project Zero را به مقصد اپل ترک خواهد کرد. او در ادامه گفت که او در اپل به کار خود در جهت بالا بردن امنیت دستگا‌ه‌های ساخت این شرکت ادامه خواهد داد.

Project Zero یکی از تیم‌های تحقیقاتی گوگل است که به طور ویژه بر روی مشکل‌های امنیتی و آسیب پذیر‌ی نرم افزار‌ها کار می‌کند. گوگل از این تیم تحقیقاتی جهت رفع مشکل‌های امنیتی محصولات تولیدی خود و دیگر شرکت‌های بزرگ استفاده می‌کند.

یکی از وظایف اصلی این تیم تحقیقاتی این است که با پیدا کردن مشکل‌ها و آسیب پذیری‌های نرم افزاری و دستگاه‌ها، بتواند امنیت دستگاه‌ها و نرم افزار‌هایی که توسط عده‌ی زیادی از مردم استفاده می‌شوند را بهبود ببخشند. این تیم در صورت پیدا کردن یک حفره امنیتی در ابتدا آن را به شرکت سازنده اطلاع می‌دهد و سپس با رعایت اصول اخلاقی آن را منتشر می‌کند.

به عنوان نمونه پیدا کردن باگ zero-click که امنیت تمامی پلتفرم‌های اصلی اپل را به خطر می‌انداخت و کشف کد‌های مخربی که برای به خطر انداختن امنیت آیفون در سایت‌های هک شده قرار داشتند از جمله کار‌های این تیم تحقیقاتی هستند.

این محقق در توییتی که منتشر کرد، گفت: «همکاران من در Project Zero جز مهربان‌ترین و باهوش‌ترین افرادی هستند که تاکنون دیده‌ام. من چیزهای زیادی را از آن‌ها یاد گرفته‌ام و دلم برای کار کردن در کنار تک تک آن‌ها تنگ خواهد شد. از تمامی شما به خاطر این تجربه‌ی شگفت‌انگیز ممنونم، به هک کردن ادامه بدید!»

Azad یکی از اشخاصی بود که به واسته‌ی کار کردن بر روی مشکل‌های سیستم عامل iOS در این تیم تحقیقاتی شناخته می‌شد. اپل تاکنون چندین بار در زمان منتشر کردن اطلاعیه‌ها در رابطه با ارائه‌ی پچ‌های نرم افزاری برای حل مشکل‌های مختلف امنیتی iOS و macOS، از او نام برده بود.

به طور حتم رفتن او به اپل باعث خواهد شد که برخی از حفره‌های امنیتی که هم اکنون در سیستم عامل‌های ساخته شده توسط اپل وجود دارند رفع شوند؛ قبل از اینکه این آسیب‌پذیری‌ها توسط تیم تحقیقاتی Project Zero گزارش شوند.

در توییت منتشر شده از Azad، او تجربه‌ی‌ کارکردن در Project Zero را شگفت‌انگیز توصیف کرد و گفت که حضور در این تیم تحققیاتی جز افتخارات او بوده است. او از همکارانش به عنوان مهربان‌ترین و باهوش‌ترین افرادی که در زندگی دیده است نام برد و گفت که چیز‌های زیادی را از این افراد یاد گرفته است.

او در پایان با تشکر کردن از این تیم تحقیقاتی جمله‌ی خود را با بکار بردن عبارت به هک کردن ادامه دهید! تمام کرد.

