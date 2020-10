چند روز قبل گوگل بالاخره از گوشی پیکسل ۵ رونمایی کرد و در کنار آن گوشی مقرون‌به‌صرفه پیکسل ۴a 5G هم معرفی شد. امسال گوگل تصمیم گرفته مرز بین گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار خود را تا حد زیادی کم‌رنگ کند و به همین خاطر شاهد قیمت پایین‌تر پیکسل ۵ و بهره‌گیری آن از تراشه‌ی میان‌رده هستیم.

پیکسل ۴a و مدل ۵G آن مناسب کاربرانی هستند که به دنبال گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه می‌گردند و اگرچه پیکسل ۵ هم شباهت زیادی به پیکسل ۴a 5G دارد، اما در این میان از برخی امکانات بیشتر بهره می‌برد. در هر صورت در این مطلب قصد داریم این گوشی را با نسل‌های قبلی گوشی‌های گوگل مقایسه کنیم تا ببینیم پیکسل ۵ در برابر آن‌ها چه حرفی برای گفتن دارد.

مقایسه با گوشی‌های نکسوس

گوشی‌های پیکسل جانشین سری گوشی‌های نکسوس محسوب می‌شوند. در سال ۲۰۱۵، نکسوس ۵X و ۶P عرضه شدند که آخرین گوشی‌های این سری به حساب می‌آیند و بنابراین مطمئنا در حال حاضر کمتر کسی همچنان از آن‌ها استفاده می‌کند.

اما در هر صورت اگر شما هم جزو این معدود کاربران نکسوس هستید و کماکان می‌خواهید از گوشی ساخت گوگل استفاده کنید، پیکسل ۵ احتمالا می‌تواند نظر شما را جلب کند. این گوشی علاوه بر امکانات سخت‌افزاری مناسب، مانند نسل‌های قبلی از دوربین عالی بهره می‌برد. همچنین با خرید آن به مدت ۳ سال می‌توانید از آپدیت‌های امنیتی اندروید بهره‌مند شوید.

مقایسه با پیکسل ۱

اولین گوشی‌های سری پیکسل در سال ۲۰۱۶ معرفی شدند و توانستند نام گوگل را به‌عنوان سازنده‌ی یکی از بهترین دوربین‌های موبایل بر سر زبان‌ها بیندازند. پیکسل ۵ هم به‌نوعی ادامه دهنده‌ی همین رویکرد محسوب می‌شود ولی نسبت به آن‌ها از امکانات بیشتری بهره می‌برد.

به‌عنوان مثال، این گوشی حالا مجهز به نمایشگر ۹۰ هرتز است و اگرچه تراشه‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G آن یک میان‌رده محسوب می‌شود، ولی عملکرد بسیار بهتری نسبت به اسنپدراگون ۸۲۱ موجود در نسل اول گوشی‌های پیکسل دارد. در ضمن نباید پشتیبانی گوگل پیکسل ۵ از اینترنت ۵G را از قلم بیندازیم.

در کنار این مشخصه‌ها، باید به استاندارد IP68، شارژ بی‌سیم، چیپ امنیتی Titan M، دوربین دوگانه و حاشیه‌های باریک نمایشگر هم اشاره کنیم. البته پیکسل ۵ برخلاف نسل اول پیکسل فاقد جک هدفون است که همچنان این مشخصه برای بسیاری از کاربران اهمیت زیادی دارد. در ضمن باید خاطرنشان کنیم در اکتبر ۲۰۱۹ پشتیبانی نرم‌افزاری از گوشی‌های پیکسل و پیکسل ایکس‌ال به پایان رسید و افرادی که خواستار بهره‌گیری از نسخه‌های جدید اندروید هستند، می‌توانند پیکسل ۵ را خریداری کنند.

مقایسه با پیکسل ۲

گوشی‌های پیکسل ۲ با بهبود نسل قبلی موفق شدند دوران جدیدی در عکاسی موبایل را آغاز کنند. اگرچه از آن دوران تا حالا سخت‌افزار دوربین گوشی‌های پیکسل به طور گسترده تغییر نکرده اما در این میان می‌توانیم به افزوده شدن دوربین اولترا واید و البته اعمال برخی تغییرات بر روی دوربین اصلی و سلفی اشاره کنیم. همچنین با وجود اینکه بسیاری از ویژگی‌های نرم‌افزاری جذاب گوشی‌های پیکسل به پیکسل ۲ هم راه پیدا کرده، اما سخت‌افزارهای جدید بهتر می‌توانند این مشخصه‌ها را عملی کنند.

از دیگر تغییرات می‌توانیم به ارتقای سرعت شارژ از ۱۰ وات به ۱۸ وات اشاره کنیم و همچنین پیکسل ۵ از شارژ بی‌سیم ۱۲ وات هم پشتیبانی می‌کند. نمایشگر کم حاشیه مبتنی بر رفرش ریت بالاتر را هم نمی‌توانیم از قلم بیندازیم. پیکسل ۲ با داشتن ۴ گیگابایت رم مشکلاتی را برای کاربران درست می‌کرد اما حالا شاهد تعبیه‌ی ۸ گیگابایت رم برای پیکسل ۵ هستیم. همچنین اسنپدراگون ۷۶۵G نسبت به اسنپدراگون ۸۳۵ عملکرد بهتری را به ارمغان می‌آورد.

در ضمن گوشی‌های پیکسل ۲ اواخر عمر خود هستند و در اکتبر ۲۰۲۰ پشتیبانی نرم‌افزاری از آن‌ها متوقف می‌شود. این یعنی این دو گوشی دیگر پس از اندروید ۱۱ قرار نیست نسخه‌ی جدید اندروید را دریافت کنند.

مقایسه با پیکسل ۳

ارتقا از گوشی‌های پیکسل ۳ به پیکسل ۵ برخلاف نسل‌های قبلی دیگر انتخاب چندان راحت و ساده‌ای نیست. اول از همه برای گیمرها باید بگوییم که در این زمینه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G اندکی ضعیف‌تر از اسنپدراگون ۸۴۵ محسوب می‌شود. با این وجود، پردازنده‌ی این تراشه میان‌رده تا حدی عملکرد بهتری را به ارمغان می‌آورد. اما روی هم رفته برای انجام کارهای مختلف، تفاوت عملکردی خاصی بین پیکسل ۳ و پیکسل ۵ احساس نخواهید کرد.

از دیگر تفاوت‌های مهم بین آن‌ها باید به میزان حافظه رم اشاره کنیم که علاوه بر این موضوع، گوگل پیکسل ۵ مبتنی بر حافظه داخلی و رم سریع‌تری است. حاشیه و بریدگی نمایشگر ضخیم گوشی‌های پیکسل ۳ جای خود را به حفره نمایشگر داده‌اند و پیکسل ۵ از باتری بزرگ‌تر و دوربین ثانویه اولترا واید هم بهره می‌برد. از شباهت‌های بین آن‌ها می‌توانیم به استاندارد IP68، شارژ ۱۸ وات و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم اشاره کنیم.

روی هم رفته تفاوت گسترده‌ای بین آن‌ها وجود ندارد و فقط کاربرانی که برای آن‌ها ویژگی‌هایی مانند باتری بزرگ‌تر، طراحی جذاب‌تر و دوربین اولترا واید اهمیت زیادی دارد، احتمالا پیکسل ۳ را کنار می‌گذارند و در عوض پیکسل ۵ را خریداری می‌کنند. همچنین افرادی که در مناطق دارای پوشش ۵G زندگی می‌کنند، برای بهره‌گیری از این مشخصه در بین گوشی‌های پیکسل باید پیکسل ۵ یا پیکسل ۴a 5G را خریداری کنند.

آیا تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G انتخاب مناسبی برای پیکسل ۵ است؟

مقایسه با پیکسل ۳a

پیکسل ۳a کمی بیش از یک سال قبل معرفی شده و به همین خاطر مطمئنا کمتر کسی به‌دنبال کنار گذاشتن آن است. اما در این میان همواره کاربرانی وجود دارند که در بازه‌های زمانی کوتاه گوشی خود را تغییر می‌دهند و مثلا خواستار عملکرد بهتر، بهره‌گیری از فناوری ۵G و دیگر ویژگی‌های جدید هستند. با وجود تمام این نکات، باید بگوییم که پیکسل ۳a همچنان گوشی جذابی محسوب می‌شود و کاربران موردنظر حداقل باید یک سال دیگر از این گوشی استفاده کنند.

اما در هر صورت اگر کاربرانی که در مناطق تحت پوشش ۵G زندگی می‌کنند می‌خواهند هرچه زودتر یک گوشی پیکسل سازگار با این فناوری را خریداری کنند، به احتمال زیاد پیکسل ۴a 5G بهتر می‌تواند نظر آن‌ها را جلب کند زیرا از یک طرف بسیار ارزان‌تر از پیکسل ۵ است و از طرف دیگر از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند.

قابلیت‌های نرم‌افزاری دوربین گوگل پیکسل ۵

مقایسه با پیکسل ۴

این روزها معمولا کاربران به طور میانگین حدود ۲ سال از گوشی‌های خود استفاده می‌کنند و بنابراین کاربران بسیار اندکی حاضر به کنار گذاشتن پیکسل ۴ و خرید پیکسل ۵ هستند.

سال گذشته پیکسل ۴ با اسنپدراگون ۸۵۵ معرفی شد که همچنان تراشه‌ی بسیار قدرتمندی محسوب می‌شود. همچنین این گوشی از شارژ بی‌سیم و استاندارد IP68 هم بهره می‌برد و در ضمن مانند دیگر گوشی‌های پیکسل به مدت حداقل ۲ سال نسخه‌های جدید اندروید را دریافت می‌کند.

کاربرانی که به دنبال جایگزین پیکسل ۴ ایکس‌ال می‌گردند، امسال گوگل جانشین مستقیمی برای آن معرفی نکرده است و می‌توانند پیکسل ۴a 5G را خریداری کنند که به‌نوعی جانشین غیرمستقیم آن به حساب می‌آید. در ضمن گوگل برای پیکسل ۵ قابلیت سیستم راداری و تشخیص چهره را حذف کرده است.

اما اگر کاربرانی بخواهند پیکسل ۴ را به پیکسل ۵ ارتقا دهند، برای این کار چه دلایلی خواهند داشت؟ یکی از مهم‌ترین ارتقاهای صورت گرفته در زمینه‌ی باتری است زیرا پیکسل ۵ از باتری ۴۰۸۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. این در حالی است که پیکسل ۴ مجهز به باتری ۲۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بود. در ضمن در ماژول دوربین این گوشی جدید به جای دوربین ثانویه تله‌فوتو، دوربین اولترا واید تعبیه شده است.

بار دیگر باید بگوییم که یکی از ویژگی‌های مهم پیکسل ۵، پشتیبانی آن از فناوری ۵G است اما این موضوع عمدتا برای کاربرانی اهمیت دارد که در مناطق تحت پوشش شبکه‌های ۵G زندگی می‌کنند. اما در کل گوگل پیکسل ۵ نسبت به نسل قبلی ارتقای گسترده‌ای به حساب نمی‌آید و احتمالا فقط کاربرانی که از لحاظ مالی هیچ مشکلی ندارند یا پشتیبانی از ۵G یا همین چند مشخصه‌ی محدود برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد، پیکسل ۴ را کنار می‌گذارند و در عوض پیکسل ۵ را خریداری می‌کنند.

چرا گوگل از پیکسل ۵ ایکس‌ال رونمایی نکرد؟

گوگل پیکسل ۵ در برابر گوشی‌های قدیمی پیکسل

گوشی گوگل پیکسل ۵ تغییر استراتژی گوگل را در قبال گوشی‌های پرچم‌دار خود نشان می‌دهد. گوگل این بار به جای افزایش قیمت، ترجیح داده گوشی پرچم‌دار خود را با قیمت پایین‌تری روانه‌ی بازار کند و به همین خاطر شاهد استفاده از تراشه‌ی میان‌رده هستیم. روی هم رفته این گوشی نسبت به نسل قبلی ارتقای قابل توجهی محسوب می‌شود و از برخی جهات جذابیت آن کاهش پیدا کرده است.

در مجموع، کاربرانی که از پیکسل ۲ یا نسل‌های قبلی گوشی‌های گوگل استفاده می‌کنند، با خرید گوگل پیکسل ۵ با تجربه کاربری بسیار بهتری روبرو می‌شوند. اما ارتقا از پیکسل ۳ تنها زمانی منطقی است که کاربر موردنظر خواستار بهره‌گیری از ۵G، باتری بهتر یا دوربین اولترا واید باشد. در مورد ارتقا از پیکسل ۴ هم همان‌طور که گفتیم چنین کاری اصلا منطقی نیست ولی شاید تعدادی از هواداران پروپاقرص گوشی‌های گوگل شاید بخواهند چنین کاری را انجام دهند.

مقایسه‌ی گوگل پیکسل ۵ با آیفون ۱۱

منبع: Android Authority

The post مقایسه‌ی گوگل پیکسل ۵ با نسل‌های قبلی گوشی‌های گوگل appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala