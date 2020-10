پیش‌ فروش دوربین فول فریم اندرویدی زایس ZX1 با قیمت ۶۰۰۰ دلار آغاز شد

دو سال بعد از رونمایی از دوربین بدون آینه زایس ZX1 با سنسور فول فریم و سیستم عامل اندروید توسط زایس، اکنون به نظر می‌رسد که این دوربین در آینده‌ی نزدیک در دست مشتریان قرار خواهد گرفت.

اطلاعات منتشر شده‌ نشان می‌دهند که کاربران می‌توانند که اکنون این دوربین را با قیمت ۶۰۰۰ دلار پیش‌خرید کنند و به نظر می‌رسد که مدت کوتاهی بعد از انجام این کار این دوربین به دست مشتریان برسد. در ابتدا قرار بود که این دوربین در اوایل سال ۲۰۱۹ عرضه شود.

اگر این سوال برای شما پیش آمده است که چرا کسی باید ۶۰۰۰ دلار برای دوربین ZX1 پرداخت کند باید بگوییم که اگرچه پرداخت این مبلغ برای دوربینی که تاکنون حتی نسخه‌ی نهایی آن توسط کسی مورد بررسی هم قرار نگرفته است، کار عقلانی نیست، اما زایس تصمیم گرفته است که این دوربین را به این صورت به فروش برساند.

در رابطه با قابلیت‌های این دوربین باید بگوییم که این دوربین دارای سنسور فول فریم با رزولوشن ۳۷ مگاپیکسل است. زایس در این دوربین از یک لنز ثابت با فاصله‌ی کانونی ۳۵ میلیمتر و f/2 استفاده کرده است. بهره‌مندی از منظره‌یاب الکترونیک و ۳ دکمه‌ی برای تنظیم پارامتر‌هایی مانند دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو از دیگر ویژگی‌های این دوربین هستند.

نکته‌ی جالب توجه این دوربین این است که برخلاف دوربین‌های دیگر، شرکت زایس از یک نمایشگر ۴٫۳ اینچی با سیستم عامل اندروید در این دوربین استفاده کرده است. این سیستم عامل اندروید دارای نسخه‌ی از نرم افزار لایت روم شرکت ادوبی است؛ تا با استفاده از این دوربین بتوانید علاوه‌بر ثبت عکس‌، عکس‌های گرفته شده را هم ویرایش کنید.

زایس قابلیت‌های ارتباطی مانند Wi-Fi، پورت USB-C و ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی را هم در این دوربین قرار داده است.

شما می‌توانید برای آشنایی با ویژگی‌های این دوربین فیلم زیر را ببینید.

به طور حتم یکی از رقیب‌های اصلی این دوربین زایس، دوربین سونی RX1 است. دوربین سونی RX1 هم همانند این دوربین دارای سنسور فول فریم در بدنه‌ای کامپکت است. سونی در این هم از لنز زایس با فاصله‌ی کانونی ۳۵ میلیمتر و f/2 استفاده کرده است. سونی از این دوربین در سال ۲۰۱۵ و با قیمت ۳۳۰۰ دلار رونمایی کرد.

اگرچه که دوربین سونی همانند دوربین جدید زایس ZX1 نمی‌تواند که نرم افزار لایت روم را اجرا کند اما از این دوربین جدید بسیار کوچک‌تر است.

رقیب دیگر این دوربین جدید، دوربین لایکا Q2 است که سنسوری فول فریم را در بدنه‌ی کامپکت و همراه با برچسب قیمتی ۴۹۹۵ دلار ارائه می‌دهد. هیچ شکی نیست که زایس به کیفیت عدسی‌های به کار رفته در لنز و عملکرد دوربین خود در هنگام عکاسی مطمئن است، اما اگر قیمت دوربینی به گونه‌ای باشد که دوربین‌های لایکا که به قیمت بالای‌شان معروف هستند، در مقابل آن ارزان به نظر برسند، بدون شک آن دوربین بسیار گران قیمتی است.

بدون شک بخشی از قیمت بالای دوربین ZX1 به تجربه‌ی کاربری و کارکرد روان نرم افزار آن بستگی خواهد داشت. البته هنوز نمی‌دانیم که این دوربین در این بخش‌ها چگونه عمل خواهد کرد. این اطلاعات جدید که توسط B&H منتشر شده‌اند به تاریخ دقیق عرضه‌ی این دوربین اشاره‌ای نمی‌کنند. با توجه به این موضوع این احتمال هم وجود دارد که شاید این دوربین تا قبل از عرضه‌ی نهایی نیاز به برخی تغییرات داشته باشد.

