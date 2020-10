بعد از مدت‌ها انتظار، بالاخره سایت DxOMark گزارش عملکرد دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا را منتشر کرد و در نهایت این دوربین موفق به دریافت امتیاز ۱۲۱ شده است. این یعنی دوربین موردنظر در جایگاه دهم قرار می‌گیرد و یک امتیاز کمتر از دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا کسب کرده است.

در زمینه‌ی عکس‌برداری، این دوربین توانسته امتیاز ۱۳۰ را از آن خود کند. در گزارش DxOMark از ثبت رنگ‌های جذاب، سرعت بالای فوکوس خودکار و نوردهی دقیق تمجید شده است. اما از طرف دیگر به مشکلات مربوط به زوم اپتیکال و نویزهای آشکار به‌خصوص در محیط‌های کم‌نور اشاره شده است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد که با بهره‌گیری از فناوری ترکیب پیکسل‌ها می‌تواند عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی ثبت کند. همچنین در کنار آن دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با فاصله کانونی ۱۲۰ میلی‌متری و دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

طبق گزارش موردنظر، دوربین‌های اصلی و اولترا واید در زمینه‌ی ثبت دقیق رنگ‌ها، نوردهی و فوکوس خودکار حرف زیادی برای گفتن دارند و همچنین به عملکرد عالی برای حالت بوکه هم اشاره شده است. اما عکس‌های ثبت شده توسط دوربین تله‌فوتو نتوانسته کارشناسان DxOMark را چندان راضی نگه دارد و بعد از گذشت زوم ۴ برابری، کاربران باید انتظار کاهش قابل توجه جزییات عکس‌ها را داشته باشند.

در زمینه‌ی فیلمبرداری هم DxOMark به دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا امتیاز ۱۰۱ داده است. این آزمایش با رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه انجام شده و طبق این گزارش، دوربین این گوشی قادر به فیلمبرداری باکیفیت و جذاب در محیط‌های پر نور و نسبتا کم‌نور است. اما گفته می‌شود اگر نور محیط از اندازه‌ای کمتر شود، دوربین این گوشی در مقایسه با گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ اولترا و می ۱۰ اولترا عملکرد ضعیف‌تری دارد.

روی هم رفته، در رده‌بندی DxOMark گوشی شیائومی می ۱۰ اولترا با داشتن امتیاز ۱۳۰ همچنان در رتبه‌ی اول قرار دارد و در رتبه‌ی دوم و سوم هم گوشی‌های هواوی P40 پرو و ویوو X50 پرو پلاس دیده می‌شوند.

آیا پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ به گوشی‌‌های میان‌رده تبدیل می‌شوند؟

