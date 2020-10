کوالکام در انتهای هر سال میلادی با برگزاری یک مراسم از جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار خود رونمایی می‌کند. گفته می‌شود نسل جدید تراشه‌ی پرچم‌دار کوالکام اسنپدراگون ۸۷۵ نام دارد و ساعاتی قبل کوالکام دعوتنامه‌ی مربوط به این مراسم آنلاین را برای رسانه‌ها ارسال کرد. طبق این دعوتنامه، این رویداد دو روزه کار خود را از تاریخ ۱ دسامبر (۱۱ آذر) آغاز می‌کند.

در ادامه می‌توانید این دعوتنامه را مشاهده کنید که به صورت یک فایل GIF ارسال شده است:

اگرچه در دعوتنامه اشاره‌ای به اسنپدراگون ۸۷۵ نشده، اما در هر صورت طبق روند سال‌های گذشته در این تاریخ می‌توانیم انتظار معرفی تراشه‌ی موردنظر را داشته باشیم. مطابق معمول، این تراشه قدرت و سرعت بیشتری نسبت به نسل قبلی به ارمغان می‌آورد و به‌عنوان قلب تپنده‌ی گوشی‌های پرچم‌دار اندرویدی انجام وظیفه خواهد کرد. به احتمال زیاد هم این تراشه برای اولین بار همراه با گوشی‌های گلکسی اس ۳۰ در فوریه ۲۰۲۱ به دست کاربران می‌رسد.

بر اساس شایعات منتشر شده، کوالکام به دلیل قیمت بالای این تراشه قصد دارد از چند مدل لایت مبتنی بر آن هم رونمایی کند که احتمالا این شرکت در رویداد ۱۱ آذر به این موضوع اشاره خواهد کرد. طی سال‌های گذشته این مراسم در منطقه‌ی هاوایی آمریکا برگزار می‌شد که امسال به دلیل بحران کرونا صرفا به صورت آنلاین خواهد بود. در هر صورت باید ببینم این تراشه نسبت به رقبا به‌خصوص تراشه A14 اپل چه حرفی برای گفتن دارد.

منبع: Android Authority

The post تراشه اسنپدراگون ۸۷۵ احتمالا در تاریخ ۱۱ آذر معرفی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala