به نظر می‌رسد که محبوبیت پردازنده‌های AMD در بین گیمر‌ها در حال افزایش است. با وجود اینکه شرکت AMD هنوز از پردازنده‌های جدید خود با معماری Zen 3 رونمایی نکرده است، اما نتایج بررسی سخت افزار کاربران «استیم» (Steam) در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور ماه) موفقیت AMD در بازار پردازنده‌ها را نشان می‌دهد.

در سال‌های گذشته تیم قرمز از پردازنده‌های رونمایی و به بازار عرضه کرد که به خوبی توانستند با پردازنده‌های اینتل به رقابت بپردازند. با وجود اینکه گیمر‌ها از پردازنده‌های این شرکت که با معماری Zen عرضه شده بود زیاد استقبال نکردند؛ اما این شرکت با رونمایی از پردازنده‌های دارای معماری Zen 2 علاوه‌بر کم کردن اختلاف قدرت پردازش در حالت تک هسته با پردازنده‌های اینتل مورد علاقه‌ی گیمر‌ها، توانست نظر گیمر‌ها را هم به خود جلب کند.

شرکت AMD قول داده است که با رونمایی از پردازنده‌های با معماری Zen 3 بتواند که رقابت پردازنده‌ها را بیشتر از پیش گرم کند، با توجه به این موضوع انتظار داریم که گیمر‌های بیشتری در آینده از پردازنده‌های Ryzen استفاده کنند.

درست قبل از رونمایی از نسل جدید پردازنده‌های Zen 3 این شرکت در ۸ اکتبر (۱۷ مهر)، نتایج آخرین بررسی سخت افزار توسط استیم نشان می‌دهد که پردازنده‌های AMD توسط بیشتر از %۲۵ کاربران که در این نظر سنجی شرکت کرده‌اند، استفاده می‌شود.

این بررسی نشان می‌دهد که با رسیدن سهم پردازنده‌‌های AMD به %۲۵٫۷۵ در ماه سپتامبر (شهریور ماه)، استفاده از این پردازنده‌های در مقایسه با ماه گذشته، اگوست (مرداد)، افزایش %۰٫۸۴ درصدی داشته است. اینتل هم اکنون هم با اختصاص دادن ۷۴٫۲۴% بخش بزرگی از این بازار را در اختیار دارد، البته سهم پردازنده‌های اینتل هر ماه در حدود %۰٫۸۵ کاهش می‌یابد.

در چند ماه گذشته، شرکت AMD هر ماه توانسته است که سهم بیشتری را در میان گیمر‌ها به خود اختصاص دهد. با توجه به نزدیک بودن به زمان رونمایی از پردازنده‌های این شرکت با معماری Zen 3 به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها شاهد افت درصد رشد پردازنده‌های AMD در میان گیمر‌ها باشیم.

علاوه‌بر پردازنده‌های AMD این بررسی اطلاعات جالب دیگری را هم در اختیار ما می‌گذارد. به عنوان نمونه کارت گرافیک GeForce GTX 1060 محبوب‌ترین کارت گرافیک در میان کاربران است. البته به نظر می‌رسد که این محبوبیت مدت زمان زیاد داوم نداشته باشد.

کارت گرافیک GeFore GTX 1650 این ماه با داشتن بیشترین درصد رشد در مقایسه با رشد کلی، %۰٫۲۴، توانسته است که در حدود %۳٫۶۴ کارت‌های گرافیک استفاده شده توسط کاربران استیم را به خود اختصاص دهد.

در رابطه با کارت‌های گرافیک AMD باید بگوییم که که تنها کارت گرافیک RX 580 با داشتن %۲٫۲۲ توانسته است که در لیست ۱۰ کارت گرافیک که بیشترین سهم را در استیم دارند، قرار بگیرد. نکته‌ی جالب این بررسی این است که کارت گرفایک AMD RX 5500 XT برای اولین بار تواسنته است که سهمی در حدود %۰٫۱۵ را به خود اختصاص دهد.

این بررسی همچنین نشان می‌دهد که که در حدود %۴۵٫۶۹ کاربران از پردازنده‌های ۴ هسته‌ای استفاده می‌کنند. با وجود این به نظر می‌رسد سهم استفاده از این پردازنده‌ها رفته‌رفته کاهش پیدا کند. در چند ماه گذشته پردازنده‌های ۶ هسته‌ای توانسته‌اند که سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند. در حال حاضر در حدود %۲۶٫۳۹ کاربران استیم از پردازنده‌های ۶ هسته‌ای استفاده می‌کنند.

این بررسی نشان می‌دهد که سیستم عامل ویندوز ۱۰، استفاده از ۱۶ گیگابیت حافظه‌ی رم و رزولوشن تصویر ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل هنوز هم بیشترین سهم را در بین گیمر‌های استیم به خود اختصاص داده‌اند.

