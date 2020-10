در حال حاضر سامسونگ هیچ گوشی با دوربین سلفی زیر نمایشگر یا با مکانیزم پاپ‌آپ ندارد. در واقع بهتر است بگوییم این شرکت تاکنون گوشی تمام صفحه تولید نکرده. البته به جز گلکسی A80 که از مکانیزم چرخشی استفاده کرده تا دوربین اصلی را به سلفی تبدیل ‌کند. بسیاری‌ها امیدوارند سال بعد، این شرکت در پرچم‌دارهای سری اس و نوت ۲۱، دوربین سلفی را زیر نمایشگر پنهان کند اما به نظر می‌رسد گلکسی زد فولد ۳ اولین گوشی غول کره‌ای با فناوری دوربین سلفی زیر نمایشگر باشد.

بسیاری از شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند، آخرین راه حل در راستای حذف هرگونه حواشی روی نمایشگر را در پنهان کردن دوربین سلفی دانستند. فعلا فقط ZTE است که با آکسون ۲۰ توانسته رسما محصولی را با دوربین سلفی زیر نمایشگر راهی بازار کند اما پیش از آن، فقط از طریق مکانیزم پاپ‌آپ و چرخشی بود که رسیدن به نمایشگر تمام صفحه ممکن می‌شد.

سامسونگ اما فعلا نشان داده به هیچ یک از این فناوری‌ها اعتقادی ندارد و گوشی‌های خود را با دوربین سلفی تعبیه شده درون حفره‌ای کوچک راهی بازار می‌کند. در ابتدا گوشی‌های میان‌رده‌ی این شرکت به جز گلکسی A80، از طراحی قطره‌ای یا همان V یا U شکل بهره می‌بردند اما به مرور تقریبا همه‌ی آن‌ها با حفره‌ی کوچک در مرکز (برای پرچم‌دارها) و یا گوشه‌ی نمایشگر طراحی شدند.

با شناخت از جاه‌طلبی سامسونگ در دنیای فناوری، بسیاری‌ها انتظار داشتند سری نوت ۲۰ در این بخش متفاوت ظاهر شود. اما همچنان شاهد همان طراحی همیشگی هستیم و به نظر می‌رسد حتی سری ۲۱ از پرچم‌داران سامسونگ نیز همین وضعیت را داشته باشند. اما وب‌سایت کره‌ای The Elec معتقد است گلکسی زد فولد ۳ نقطه شروع غول کره‌ای برای ورود به فناوری دوربین سلفی زیر نمایشگر خواهد بود.

همانطور که اشاره شد، در ابتدا به نظر می‌رسید سامسونگ می‌خواهد این فناوری را برای سری اس ۲۱ و یا نوت ۲۱ در نظر بگیرد اما ظاهرا بار دیگر، گوشی تاشوی غول کره‌ای است که از لحاظ طراحی همه را غافلگیر می‌کند. البته زد فولد ۲ به‌تازگی وارد بازار شده و این یعنی حدودا یک سال تا معرفی زد فولد ۳ به بازار زمان باقی مانده. اما چرا فکر می‌کنیم این گوشی قرار است از فناوری یاد شده بهره ببرد و سامسونگ چگونه این کار را انجام می‌دهد؟

سامسونگ برای سری گلکسی نوت و اس ۱۰ از طراحی HIAA به معنای hole-in-active-area یا همان حفره در نقاط فعال [نمایشگر] بهره برد. بدین صورت که با یک برش لیزری بسیار دقیق روی پنل منعطف OLED حفره‌ای شکل می‌گرفت، بدون اینکه در گوشه‌های پنل شاهد رنگ‌پریدگی یا مشکلاتی از این دست باشیم. سامسونگ هم به نظر می‌رسد که در این زمینه کاملا تخصص پیدا کرده و حرفه‌ای است چرا که در مقایسه با دیگر شرکت‌ها توانسته کوچک‌ترین حفره‌ها را برای بهترین دوربین‌های سلفی طراحی کند.

اما برای طراحی دوربین سلفی که از دید مخفی باشد، به طراحی HIAA 2 نیاز است که اتفاقا سال گذشته دستور ساخت چنین نمایشگرهایی توسط سامسونگ صادر شد. HIAA 2 در واقع حالت پیشرفته‌تر HIAA است. در این فرایند همچنان از برش لیزری برای ایجاد حفره روی پنل OLED استفاده می‌شود منتها بعد از تعبیه‌ی دوربین سلفی، روی آن با یک لایه از نمایشگر پوشانده می‌شود. سپس بین پیکسل‌های نمایشگر در قسمتی که دوربین سلفی طراحی شده حفره‌های فوق‌العاده ریزی ایجاد می‌شود تا نور کافی برای ثبت و ضبط تصاویر منتقل شود.

دقیقا همین فرایند است که باعث شده به این نتیجه برسیم گلکسی اس ۲۱ به احتمال بسیار زیاد از این فناوری بهره نمی‌برد. حتی اگر هم سامسونگ در انجام این کار موفق شود، برای محصولاتی نظیر اس ۲۱ و نوت ۲۱ که در سراسر جهان کاربران زیادی دارند و باید در تعداد میلیونی تولید شوند، ساخت چنین نمایشگرهایی ممکن نیست.

اما گلکسی زد فولد ۳ حتی در سال ۲۰۲۱ هم نمی‌تواند به اندازه‌ی گوشی‌های معمولی برای کاربران کاربرد داشته باشد. منظور از این ادعا این است که شهرت این گوشی‌ها تا سال بعد به حدی نمی‌رسد که سامسونگ آن‌‌ را در تعداد میلیونی تولید کند. از طرفی قیمت بسیار بالا و از طرفی دیگر مقاومت کم این گوشی‌ها در برابر ضربات و آسیب‌های احتمالی باعث شده کاربران آنقدرها به خرید آن‌ها تمایل نشان ندهند. بنابراین سامسونگ می‌تواند برای این گوشی‌ها از نمایشگر‌هایی با طراحی HIAA 2 استفاده کند.

علاوه بر اینکه سامسونگ نمی‌تواند چنین نمایشگرهایی را در تعداد میلیونی تولید کند، مشکل دیگری هم که سر راه این شرکت قرار دارد، لایه‌ی از جنس پلی‌آمید است که روی نمایشگر منعطف قرار می‌گیرد. این لایه در صورت ایجاد حفره روی آن سایه‌ی زرد رنگی ایجاد می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود اگر حفره‌های ریزی روی آن ایجاد شود، نوری که قرار است از آن حفره‌ها عبور کرده و به سنسور برسد اعوجاج رنگی پیدا ‌کند که البته سامسونگ در نظر دارد این موانع را با راه حل‌های نرم‌افزاری از میان بردارد.

سامسونگ به عنوان یک راه حل جایگزین برای فرایند پیچیده‌ی یاد شده در بالا (ایجاد حفره‌های ریز در لایه‌ی روی دوربین سلفی)، نمایشگر شفاف را هم در دست ساخت قرار دارد. اخیرا هم شاهد این بودیم که این شرکت در زمینه‌ی ساخت چنین نمایشگرهایی موفق بوده و به نظر می‌رسد تا زمانی که نتواند به HIAA 2 با تکنیک ایجاد حفره‌های ریز دست پیدا کند، از این نمایشگرها استفاده کند. به این صورت که روی دوربین سلفی، یک لایه نمایشگر شفاف قرار می‌گیرد تا مشکلی جهت ثبت و ضبط تصاویر ایجاد نشود.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که در حال حاضر نماینده‌ی ZTE در مواردی نظیر محدوده‌ی دینامیکی و شارپ‌ بودن تصاویر به خوبی گوشی‌های پرچم‌دار عمل نمی‌کند و طبیعی است در گوشی آینده‌ی سامسونگ هم شاهد چنین اتفاقی باشیم. یقینا انتظار نداریم در تلاش اول، همه چیز به بهترین شکل ممکن پیش برود. آن هم در رسیدن به فناوری پیچیده‌ای نظیر تعبیه‌ی دوربین سلفی زیر نمایشگر.

اگرچه موانع زیادی بر سر راه سامسونگ در رسیدن به این فناوری وجود دارد اما غول کره‌ای ثابت کرده رسیدن به غیرممکن‌ها شاید کمی زمان‌بر باشد اما قطعا اتفاق می‌افتد. امیدوارکننده‌است که می‌بینیم شرکت‌هایی نظیر سامسونگ هر سال به فناوری‌های جذابی دست پیدا می‌کنند که پیش از این تنها در رویا قابل تصور بودند.

منبع: PhoneArena

The post گلکسی زد فولد ۳ احتمالا با دوربین سلفی زیر نمایشگر راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala