گوشی پوکو C3 با قیمت ۱۰۲ دلار رسما معرفی شد

چند ماه قبل شیائومی در کشور مالزی از گوشی ردمی ۹C رونمایی کرد که از تراشه‌ی Helio G35 مدیاتک بهره می‌برد. کمی بعد از این معرفی، شایعاتی مبنی بر عرضه‌ی دوباره این گوشی با برند پوکو برای بازار هند منتشر شد. حالا بعد از انتشار گزارش‌های مختلف، برند پوکو ساعاتی قبل در هند از گوشی پوکو C3 رونمایی کرد که به طور کلی همان ردمی ۹C محسوب می‌شود و فقط شاهد دو تغییر کوچک هستیم.

پوکو C3 برخلاف ردمی ۹C فاقد حسگر اثر انگشت فیزیکی است و بافت پنل پشتی آن هم با گوشی ردمی فرق دارد. به غیر از این دو مورد، هر دو گوشی کاملا مشابه یکدیگر هستند. قلب تپنده‌ی پوکو C3 تراشه‌ی Helio G35 مدیاتک است که از هشت هسته‌ی Cortex-A53 با سرعت ۲.۴ گیگاهرتز بهره می‌برد.





در کنار این تراشه ۳ یا ۴ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش تعبیه شده است. این گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۵۳ اینچی LCD با رزولوشن ۱۶۰۰ در ۷۲۰ است و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی هم درون بریدگی قطره‌ای شکل نمایشگر قرار گرفته است. در پنل پشتی شاهد دوربین سه‌گانه هستیم که شامل دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی است.

انرژی پوکو C3 از طرف باتری غول‌پیکر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ ۱۰ وات پشتیبانی می‌کند. مانند دیگر گوشی‌های پایین‌رده، در بدنه‌ی پوکو C3 هم جک هدفون دیده می‌شود. مدل ۳/۳۲ گیگابایت و ۴/۶۴ گیگابایت این گوشی به ترتیب با قیمت ۱۰۲ دلار و ۱۲۲ دلار از تاریخ ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) راهی بازار هند می‌شود.

