گوگل در پیکسل ۵ از اسپیکر زیر نمایشگر استفاده کرده است

نگاهی به تلفن‌های همراه تازه معرفی شده توسط گوگل نشان می‌دهد که این دو گوشی بسیار شبیه به یکدیگر هستند. گوگل در تلفن همراه پیکسل ۵ از نمایشگر ۶ اینچی OLED و بدنه‌ای آلومینیومی استفاده کرده است. در تلفن همراه دیگر یعنی گوگل پیکسل ۴a 5G شاهد استفاده از نمایشگر بزرگ‌تر ۶٫۲ اینچی و بدنه‌ی پلی‌کربناتی هستیم.

مدت کوتاهی بعد از رونمایی از این تلفن‌های همراه جدید، یکی از کاربران متوجه یک تفاوت کلیدی میان این دو تلفن همراه شده است. بعد از منتشر شدن نقشه‌ی سخت افزاری این تلفن‌های همراه توسط گوگل، مشخص شد که گوگل در تلفن همراه پیکسل ۴a 5G اسپیکر انجام مکالمات را در حاشیه‌ی بالای نمایشگر قرار داده است.

اما نگاهی به نقشه‌ی سخت افزاری تلفن همراه پیکسل ۵ نشان می‌دهد که بر خلاف پیکسل ۴a 5G، گوکل اسپیکر انجام مکالمات را در درون نمایشگر قرار داده است. درست در پایین دیگر سنسور‌های این تلفن همراه مانند مجاورت و تشخیص نور محیط.

به طور حتم، محل قرارگیری اسپیکر انجام مکالمات یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های پیکسل ۵ و پیکسل ۴ است. در پیکسل ۴ در قسمت بالایی نمایشگر شاهد قرار داشتن حاشیه‌ی زیادی بودیم که نه تنها به محل پردازنده‌ی مربوط به سنسور‌های حرکتی اختصاص داشت، بلکه محل قرارگیری سیستم تشخیص چهره این تلفن همراه هم بود.

گوگل در پیکسل ۵ با حذف کردن سیستم تشخیص چهره و استفاده از یک حفره در گوشه‌ی بالای نمایشگر به عنوان محل قرارگیری دوربین جلویی دستگاه، حاشیه‌ی بالایی نمایشگر را در مقایسه با نسل قبلی آن، حذف کرده است.

با وجود اینکه این نقشه‌ی منتشر شده از محل قرارگیری سخت افزار دستگاه، محل قرارگیری سنسور‌های زیر نمایشگر این تلفن همراه را در مرکز قسمت بالایی آن نشان می‌دهد، اما محافظ صفحه‌ای که گوگل در کنار این تلفن همراه به فروش می‌رساند محل قرارگیری این سنسور‌ها را در مرکز و اندکی متمایل به سمت چپ نشان می‌دهد. البته این محافظ صفحه الان در سایت گوگل موجود نیست.

البته پیکسل ۵ اولین تلفن همراهی نیست که در آن از اسپیکر زیر نمایشگر استفاده شده است. تا قبل از این تلفن همراه جدید گوگل، تلفن‌های همراه هواوی P40 Pro و LG G8 دارای اسپیکر زیر نمایشگر بودند.

مقایسه‌ی گوگل پیکسل ۵ با گوشی‌های قبلی گوگل

