وان پلاس ۸ تی ۵G قرار است در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) معرفی شود و به همین خاطر تاکنون شایعات زیادی پیرامون مشخصات فنی و قابلیت‌های آن منتشر شده. در همین راستا روز گذشته نیز اعلام شد دوربین سلفی وان پلاس ۸ تی قرار است از سنسور فوق عریض بهره ببرد.

وان پلاس سال گذشته از دو گوشی ۷ تی و ۷ تی پرو رونمایی کرد اما امسال ظاهرا این اتفاق نخواهد افتاد و تنها شاهد معرفی یک محصول و آن هم وان پلاس ۸ تی خواهیم بود. وان پلاس در صحبت‌های اخیر خود هم اعلام کرده بود که بعد از وان پلاس ۸ پرو، محصول بهتری معرفی نخواهد شد.

در حال حاضر قابلیت‌هایی نظیر نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، شارژر ۶۵ واتی و بهره‌مندی از رابط کاربری OxygenOS 11 برای این محصول تایید شده اما حالا به نظر می‌رسد باید شاهد یک دوربین سلفی فوق عریض نیز باشیم. دوربینی که شرکت چینی در وان پلاس نورد هم مورد استفاده قرار داد.

این موضوع را حساب رسمی وان پلاس در توییتر منتشر کرده و در توضیحات آن هم به دوربین فوق عریض وان پلاس ۸ تی اشاره شده. اما از آن جایی که یک ویدیوی کوتاه هم از دوربین سلفی این گوشی در همان پست به نمایش درآمد، می‌توانیم با اطمینان بگوییم این گوشی به دوربین سلفی فوق عریض مجهز می‌شود. اما برخلاف وان پلاس نورد، دوربین سلفی وان پلاس ۸ تی دوگانه نیست، بلکه همان دوربین واحد از یک سنسور فوق عریض بهره می‌برد.

نتیجه‌ی بنچمارک وان پلاس ۸ تی منتشر شد

با توجه به تصاویر، شایعات و خبرهایی که پیرامون وان پلاس ۸ تی منتشر شده، به نظر می‌رسد این گوشی به نمایشگر تخت مجهز شود که ۶.۵ اینچی بوده و از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز با وضوح +FHD بهره می‌برد. همچنین نسبت اندازه‌ی نمایشگر به بدنه هم ۹۱.۹ درصد خواهد بود که بیشترین میزان در بین تمام گوشی‌های وان پلاس است.

علاوه‌ بر این‌ها، گفته می‌شود پردازنده‌ی این گوشی اسنپدراگون ۸۶۵ است و نه مدل پلاس که خب از آن جایی که این گوشی قرار است از لحاظ قیمتی در شرایط مناسبی قرار داشته باشد، طبیعی بود چنین انتخابی را از سوی شرکت چینی شاهد باشیم. در بخش دوربین هم یک سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی ، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق ایفای نقش می‌کنند. همچنین به نظر می‌رسد دوربین سلفی هم ۱۶ مگاپیکسلی باشد.

برخی‌ها معتقدند منبع تغذیه‌ی این مجموعه‌ی نسبتا قدرتمند را یک باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل دهد اما از آن جایی که وان پلاس برای تبلیغ شارژر ۶۵ واتی این محصول، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را مثال زد، می‌توان انتظار داشت باتری وان پلاس ۸ تی ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی باشد. با این حال این باتری با هر ظرفیت قرار است از طریق یک شارژر ۶۵ واتی سریع که درون جعبه هم وجود دارد شارژ شود. وان پلاس پیش از این به دنبال راهی بود تا بتواند روشن ماندن گوشی در طول روز با ۱۵ دقیقه شارژ را ممکن کند. یعنی احتمالا می‌توانید در مدت ۱۵ دقیقه، شارژ گوشی را به ۵۰-۶۰ درصد برسانید.

وان پلاس احتمالا این گوشی را با قیمت ۷۹۹ و ۸۹۹ یورو و با ترکیب سخت‌افزاری ۸/۱۲۸ و ۱۲/۲۵۶ گیگابایت راهی بازار می‌کند. با این حال این موضوع قطعا تایید نشده و برای مشخص شدن آن باید حدودا یک هفته‌‌ی دیگر منتظر بمانیم.

آمازون مشخصات و قیمت پرچم‌دار وان پلاس ۸T 5G را فاش کرد

