طی یک نظرسنجی از حدودا ۲۰۰۰ نفر از مردم کشور آمریکا که از گوشی‌های اندرویدی استفاده می‌کنند، ۳۳ درصد آن‌ها از تمایل خود به خرید آیفون ۱۲ خبر داده‌اند.

در حال حاضر اندروید با بیش از ۸۵ درصد سهم از بازار، پرطرفدارترین سیستم عامل موبایل جهان است. شرکت‌های زیادی هم گوشی‌های خود را با این سیستم عامل عرضه می‌کنند و به همین خاطر تنوع بسیار بالای این محصولات از گوشی‌های ارزان قیمت گرفته تا گران قیمت باعث شد نیاز تمام اقشار جامعه پوشش داده شود.

در طرف مقابل آیفون‌ها هر سال در نسخه‌های محدودی تولید می‌شدند و عموما از قیمت بسیار بالایی برخوردار بودند چون اپل اصلا گوشی میان‌رده تولید نمی‌کرد. به همین خاطر تمایل مردم به خرید این گوشی‌ها کم شد و در نتیجه iOS هیچوقت نتوانست به شهرت اندروید برسد. البته انکارناپذیر است که بسیاری‌ها تمایل به در اختیار داشتن آن دارند منتها قیمت بالای این گوشی‌ها دستیابی به چنین خواسته‌ای را تا حدودی غیرممکن کرده.

طی دو سه سال گذشته اما اپل تصمیم گرفت سیاست جدیدی را در پیش بگیرد و نه تنها گوشی‌های خود را با تنوع بیشتری راهی بازار کرد بلکه دو گوشی میان‌رده هم با نام‌های آیفون SE و SE 2020 به‌فروش رساند. همین موضوع باعث شد کاربران با بودجه‌ی محدود هم بتوانند توان خرید آیفون را داشته باشند و به لطف پشتیبانی طولانی مدت اپل، از قابلیت‌های خوب نیز بهره‌مند شوند. در نتیجه طی این سال‌ها، تمایل مردم به خرید آیفون بسیار افزایش پیدا کرده.

در حال حاضر، از بین ۹۵۰ میلیون نفری که از آیفون استفاده می‌کنند، به احتمال بسیار زیاد ۳۵۰ میلیون نفر آن‌ها به دنبال تعویض گوشی خود با یک آیفون جدیدتر هستند و خب چه محصولی بهتر از سری آیفون ۱۲ که هم تنوع بالایی دارند، هم اولین گوشی‌های اپل به حساب می‌آیند که از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند و هم دو مدل از آن‌ها با قیمت بسیار خوبی راهی بازار می‌شوند. تا به این لحظه نیز بسیاری از تحلیل‌گران، فروش بسیار خوبی را برای این سری پیش‌بینی می‌کنند.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، تنها دارندگان آیفون نیستند که احتمالا به خرید سری آیفون ۱۲ تمایل دارند. بلکه اندرویدی‌ها نیز به دلایل مختلف، قصد کوچ کردن به سیستم عامل جدید را دارند. اخیرا وب‌سایت SellCell طی یک نظرسنجی که از ۲۰۵۷ نفر کاربر اندروید به عمل آمد، از آن‌ها در رابطه با تمایل‌شان به خرید گوشی آیفون ۱۲ پرسید که نتیجه‌ی جالبی هم بدست آمد.

در این بررسی، ۶۶.۹ نفر ادعا کردند به خرید آیفون ۱۲ فکر نمی‌کنند و احتمالا از گوشی فعلی خود رضایت دارند. اما در این بین ۳۳ درصد هم به خرید آیفون تمایل نشان دادند. شاید فکر کنید چون آیفون‌های جدید از پردازنده‌ی A14 بهره می‌برند که فوق‌العاده قدرتمند است یا مثلا به سنسور LiDAR (مدل پرو مکس) و نمایشگر OLED مجهز خواهند شد. اما خب این‌ قابلیت‌ها جذاب‌تر از ترکیب سخت‌افزاری اندرویدی‌ها نیست. از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی گرفته تا باتری‌هایی با ظرفیت بالا و شارژر‌های بسیار سریع درون جعبه. پس به نظر می‌رسد دلیل اصلی سخت‌افزار نباشد که با توجه به یک نظر سنجی دیگر، درست هم هست چون مردم بیشتر به iOS تمایل دارند و نه آیفون‌ها.

شما عزیزان می‌توانید در زیر، ۷ دلیل مهاجرت از اندروید به آیفون ۱۲ را مشاهده کنید که قابلیت‌های سخت‌افزاری در رتبه‌ی ۵ قرار می‌گیرد. یعنی برای کاربران، ۴ دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار است که به ترتیب پشتیبانی طولانی مدت، حفاظت از حریم خصوصی، اندازه‌ی کوچک‌تر و جمع‌ و ‌جور و قیمت بهتر هستند. در رده‌ی پنجم نیز امکانات سخت‌افزاری، دوربین، طراحی و مواردی از این دست قرار می‌گیرد. در نهایت هم می‌رسیم به پشتیبانی از فناوری ۵G و رابط کاربری که تعداد کمی از کاربران به این دو گزینه رای داده‌اند.

در این بین، حدودا ۵۵.۹ درصد اعلام کردند که دلیل اصلی خرید آیفون ۱۲، پشتیبانی طولانی مدت نرم‌افزاری خواهد بود. در حالی که بیشتر شرکت‌های اندرویدی دو سال و سامسونگ (جدیدا) و گوگل هم به مدت ۳ سال گوشی‌های خود را بروزرسانی نرم‌افزاری می‌کنند، اپل هنوز آیفون ۶S از سال ۲۰۱۵ را فراموش نکرده!

در رتبه‌ی دوم هم حریم خصوصی و امنیت قرار می‌گیرد که باز هم مربوط به iOS است و نه آیفون. تنها دلیلی که مربوط به خود آیفون است و رای زیادی هم دارد، طراحی کوچک و جمع و جور آن است که احتمالا مربوط به آیفون ۱۲ مینی باشد. گوشی کوچکی که گفته می‌شود از نمایشگر ۵.۴ اینچی بهره می‌برد و با توجه به اینکه گوشی‌های امروزی حواشی بسیار کمی دارند، بنابراین این گوشی بسیار جمع و جور خواهد بود.

جای تعجب هم نداشت که حدودا ۴۸ درصد شرکت کنندگان اعلام کردن گوشی بعدی آن‌ها آیفون ۱۲ مینی خواهد بود چون اگر بخواهیم فاکتور قیمت را هم در نظر بگیریم، فقط این گوشی است که می‌تواند دلیل خوبی به کاربران بدهد چون گفته می‌شود با قیمت پایه‌ی ۶۴۹ دلار راهی بازار می‌شود که به نسبت پیکسل ۵ با قیمت پایه‌ی ۷۰۰ دلار بسیار جذاب‌تر به نظر می‌رسد.

در نهایت باید به این نکته هم اشاره کنیم که این نظرسنجی در ابعاد بسیار کوچکی صورت گرفت و نمی‌تواند نشان‌دهنده‌ی چیزی باشد. اما نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که پشتیبانی طولانی مدت از آیفون‌ها یک برتری فوق‌العاده به حساب می‌آید. حتی اگر این بروزرسانی‌ها به نسبت اندروید، قابلیت‌های جدیدی به همراه نداشته باشند. اما این موضوع از سال بعد که دو سیستم عامل تقریبا در یک شرایط قرار می‌گیرند اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند و این جاست که اهمیت کار اپل بیشتر به نسبت قبل حس می‌شود.

