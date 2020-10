اپل فروش محصول‌هایی مانند هدفون‌ها و اسپیکر‌های شرکت‌های دیگر مانند بوز، لاجیتک و دیگر تولیدکنندگان را در فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاینش متوقف کرد. به نظر می‌رسد که این شرکت خود را برای رونمایی از ایرپادز استودیو و اسپیکر هوشمند «هوم‌پاد» (HomePod) مینی آماده می‌کند.

اپل همیشه محصول‌های صوتی دیگر شرکت‌ها مانند هدفون‌ها و اسپیکر‌ها را به عنوان لوازم جانبی برای محصولات خودش به فروش می‌رساند. به عنوان نمونه تا قبل از خرید بیتس توسط اپل، این شرکت محصول‌های بیتس را در فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاینش به فروش می‌رساند.

بعد از موفقیت در فروش ایرپادز، اپل تصمیم گرفت که محصول‌های صوتی خودش را با برند اپل عرضه کند. با وجود این، اسپیکر هوشمند هوم‌پاد آن گونه که انتظار می‌رفت موفق نبود. از جمله دلایل عدم موفقیت این اسپیکر هوشمند می‌توان به قیمت بالا و عرضه تنها در سه کشور اشاره کرد.

اکنون به نظر می‌رسد که اپل در حال متوقف کردن فروش محصول‌های صوتی دیگر شرکت‌ها از فروشگاه آنلاین خودش است. به گزارش بلومبرگ، اپل از کارمندان خود در فروشگاه‌های فیزیکی‌اش خواسته است که فروش این محصول‌ها را متوقف کنند.

اپل همچنین به شرکت‌های بوز، Sonos و دیگر شرکت‌ها اعلام کرده است که از ماه سپتامبر (شهریور ماه) به بعد دیگر محصول‌های این شرکت‌ها را در فروشگاه آنلاین و فیزیکی خودش به فروش نخواهد رساند.

البته این اولین باری نیست که اپل قبل از رونمایی از محصول‌های جدیدش، فروش محصول‌های مشابه رقیب را در فروشگا‌ه‌هایش متوقف می‌کند. به عنوان نمونه قبل از عرضه‌ی اپل واچ، اپل در حرکتی مشابه فروش ساعت‌های هوشمند فیت‌بیت را در فروشگاه‌هایش متوقف کرد.

با وجود اینکه محصول‌های صوتی جدید اپل هنوز به صورت رسمی رونمایی نشده‌اند، اما شایعه‌های مختلفی هم‌اکنون در رابطه با آن‌ها منتشر شده‌اند. این اطلاعات منتشر شده‌ می‌گویند که اپل قصد دارد هدفون ایرپادز استودیو را با قیمت ۳۵۰ دلار به فروش برساند. از دیگر قابلیت‌های این هدفون می‌توان به بهره‌مندی از قسمت‌های مختلف قابل سفارشی سازی اشاره کرد.

جعبه‌گشایی و بررسی هدفون بی‌سیم بوز مدل QuietComfort 35 ll

در کنار این هدفون گران قیمت، اپل قصد دارد که از نسخه‌ی مینی از هوم‌پاد هم رونمایی کند. با رونمایی از این محصول‌ها، خانواده‌ی محصول‌های صوتی اپل که اکنون شامل ایرپادز، ایرپادز پرو، هدفون‌ها و اسپیکر‌های بیتس است، کامل‌تر خواهند شد.

همچنین شایعه‌هایی هم وجود دارند که می‌گویند، اپل رفته‌رفته هم فروش هدفون‌های بیتس را در فروشگا‌ه‌هایش متوقف خواهد کرد تا تنها شاهد فروش هدفون‌ها و اسپیکر‌های هوشمند این شرکت در فروشگاه‌هایش باشیم. اکنون اپل تنها ایرپاد‌زهای بدون سیم خودش را به فروش می‌رساند.

به طور حتم با عرضه‌ی هدفون ایرپادز استودیو، کاربران حق انتخاب بیشتری را در زمان خرید خواهند داشت. البته هنوز هم جای هدفون‌های مخصوص ورزش مانند پاوربیتس و پاوربیتس پرو در خانواده‌ی هدفون‌های اپل خالیست.

البته به نظر می‌رسد که این شایعه‌ها در رابطه با جایگزینی هدفون‌های اپل با بیتس زیاد قابل باور نباشد. هم اکنون هدفون‌های متنوع بیتس تمامی نیاز‌های کاربران را پوشش می‌دهند. با توجه به این موضوع، جایگزینی این هدفون‌ها با هدفون‌های تولیدی اپل آسان نخواهد بود مگر اینکه اپل واقعا هدفون‌های بهتری را عرضه کند.

اگر اپل این کار را انجام دهد، شاهد افول برند بیتس خواهیم بود. اگر اپل نتواند بعد از انجام این کار هدفون‌های مناسبی را برای جایگزینی هدفون‌های بیتس ارائه دهد. کاربران برند بیتس که هم اکنون از این هدفون‌ها و ویژگی‌های آن‌ها راضی هستند، مجبورند که به دنبال هدفون‌های دیگر از سایر برندها بگردند.

به احتمال زیاد اپل به‌زودی و در این ماه در کنار رونمایی از آیفون ۱۲، از هدفون جدید ایرپادز استودیو هم رونمایی خواهد کرد.

آیا می‌دانستید قبل از اپل، اچ‌تی‌سی صاحب برند Beats بود

منبع: Wccftech

The post اپل با آماده شدن برای عرضه‌ ایرپادز استودیو فروش هدفون‌های رقیب را متوقف کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala