دعوتنامه اپل برای مراسم معرفی آیفون ۱۲ منتشر شد

بالاخره تاریخ برگزاری مراسمی که بسیاری از علاقه‌مندان تکنولوژی به دنبال آن بودند، اعلام شد. مراسم بعدی اپل که به احتمال بسیار زیاد شاهد معرفی آیفون ۱۲ در آن خواهیم بود اعلام شده و دقیقا یک هفته دیگر یعنی ۲۲ مهر ماه، این مراسم به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. عبارت Hi, Speed هم شعار این مراسم است که روی پوستر آن نوشته شده.

اینکه امسال با تاخیر یک ماهه شاهد معرفی آیفون‌های جدید هستیم، موضوع دور از انتظاری نبود چراکه به دلیل پاندمی ویروس کرونا، توسعه این گوشی‌ها با تاخیر مواجه شده است. اپل پیش‌تر در ماه جولای هم رسما اعلام کرده بود که امسال در ماه سپتامبر آیفون‌ها معرفی نخواهند شد و حالا با تاخیر یک ماهه، بالاخره شاهد پرچمداران جدید اپل خواهیم بود. البته اپل ماه گذشته را هم با معرفی اپل واچ جدید و نسل جدید آیپد و آیپد ایر پشت سر گذاشت و به نظر حالا فقط مهم‌ترین محصولی که باقی مانده، آیفون‌های جدید هستند.

با توجه به شایعاتی که از خانواده آیفون ۱۲ داشته‌ایم، امسال شاهد معرفی چهار مدل آیفون با پسوند ۱۲ خواهیم بود. مهم‌ترین ویژگی این گوشی‌ها، بازطراحی شدن آن‌ها است تا بالاخره از لبه‌های گرد فاصله بگیریم. همچنین این گوشی‌ها، اولین آیفون‌هایی هستند که از شبکه ۵G هم پشتیبانی می‌کنند.

مدل کوچک‌تر که گویا آیفون ۱۲ مینی نام خواهد گرفت، نمایشگر ۵.۴ اینچی دارد و ابعاد خود گوشی حتی از نسل دوم آیفون SE هم کوچک‌تر خواهد بود. دو مدل بعدی نمایشگر ۶.۱ اینچی دارند و در نهایت آیفون ۱۲ پرو مکس هم با نمایشگر ۶.۷ اینچی از راه خواهد رسید. علاوه بر این‌ها باید بگوییم اگر انتظار نمایشگر ۱۲۰ هرتزی در این گوشی‌ها را می‌کشیدید، باید یک سال دیگر هم صبر کنید زیرا تقریبا تمام شایعات خبر از کنسل شدن نمایشگر Pro Motion در این گوشی‌ها می‌دهند.

به جز چهار مدل آیفون ۱۲، هنوز محصولات دیگری هم هستند که اپل در دست توسعه دارد. برای شروع باید به هدفون روگوشی AirPods Studio اشاره کنیم که هنوز معرفی نشده است. نسخه کوچک‌تر از بلندگو HomePod را هم ممکن است در این مراسم ببینیم. در نهایت تگ‌های ان‌اف‌سی AirTags هم ممکن است بالاخره در این مراسم معرفی شوند.

کامپیوترهای جدید اپل با پردازنده‌های Apple Silicon را هم هنوز ندیده‌ایم و ممکن است در این مراسم شاهد معرفی اولین نسل از این کامپیوترها هم باشیم. البته ممکن هم هست اپل کامپیوترهای جدید خود را برای مراسم دیگری نگه داشته باشد. در هر صورت، هفته آینده و راس ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران، مراسم اپل برگزار خواهد شد و مثل همیشه می‌توانید این مراسم را به صورت زنده با دیجی‌کالا مگ دنبال کنید.

