وان پلاس ۸ تی قرار است در تاریخ ۲۳ مهر ماه (۱۴ اکتبر) رونمایی شود و در فاصله‌ی یک هفته به این رویداد، تصاویر زمینه‌ی این گوشی برای دانلود در دسترس قرار گرفت.

اینطور که به نظر می‌رسد، اکتبر ماه بسیار شلوغی خواهد بود. از اپل گرفته که قرار است در تاریخ ۲۲ مهر احتمالا از آیفون ۱۲ رونمایی کند تا وان پلاسی که وان پلاس ۸ تی را معرفی خواهد کرد. در این بین که بسیاری‌ها منتظر رونمایی از گوشی‌های جدید هستند، توسعه دهندگان XDA توانستند به تصاویر زمینه‌ی وان پلاس ۸ تی دسترسی پیدا کنند و شما عزیزان هم می‌توانید آن‌ها را در زیر دانلود کنید.

این‌ها احتمالا همان تصاویر زمینه‌ای هستند که به صورت پیش‌فرض روی وان پلاس ۸ تی نصب می‌شوند چرا که بارها آن‌ها را در رندرهای منتشر شده از این گوشی به عنوان تصویر زمینه دیده بودیم. البته برخی از آن‌ها کاملا جدید هستند منتها دلیل خوبی وجود دارد که بگوییم این تصاویر متعلق به وان پلاس ۸ تی هستند.

نتیجه‌ی بنچمارک وان پلاس ۸ تی منتشر شد

اول از همه فایل عکس‌هاست که با حرف «K» نام‌گذاری شده که می‌تواند مربوط به وان پلاس ۸ تی باشد. چون شرکت چینی نام رمز این گوشی را «Kebab» انتخاب کرده بود. از طرفی وان پلاس معروف به این است که اولین حرف اسم رمز گوشی‌های خود را روی تصاویر زمینه‌ی آن‌ها می‌گذارد و این می‌تواند ادعای ما را تا حد زیادی اثبات کند.

تاکنون در رابطه با این گوشی اطلاعات زیادی منتشر شده اما به طور خلاصه باید بگوییم وان پلاس ۸ تی قرار است با یک نمایشگر ۶.۵ اینچی ۱۲۰ هرتزی، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵، ۸/۱۲ گیگابایت رم در کنار ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر ۶۵ واتی با قابلیت شارژ کامل گوشی در مدت ۴۰ دقیقه، دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق و یک دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی راهی بازار شود.

البته برخی از اطلاعات بالا در بین شایعات پیرامون این گوشی دیده شده بود بنابراین محصول نهایی می‌تواند کمی متفاوت با آنچه که گفته شده باشد که البته خوشبختانه مدت زمان زیادی هم به رویداد معرفی از این گوشی باقی نمانده. شما عزیزان می‌توانید تمام تصاویر بالا را به صورت یکجا از طریق فایل زیر دریافت کنید. (حجم فایل ۱۶ مگابایت است).

تصاویر زمینه‌ی وان پلاس ۸ تی

وان پلاس ۸T 5G با دوربین سلفی فوق عریض راهی بازار می‌شود

منبع: PhoneArena ,Android Authority

The post تصاویر زمینه‌ی وان پلاس ۸ تی برای دانلود در دسترس قرار گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala