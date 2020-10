شیائومی قصد دارد به‌زودی از هدفون جدید خود با نام می ایر ۲ پرو (Mi Air 2 Pro) رونمایی کند. گجتی که ظاهرا قرار است پرچم‌دار شیائومی در بخش هدفون‌های بی‌سیم باشد. از آن جایی که به تاریخ عرضه‌ی این محصول نزدیک می‌شویم، ویدیویی از آن منتشر شده که طراحی ظاهری می ایر ۲ پرو را به تصویر می‌کشد.

در حال حاضر بسیاری از پرچم‌دارها یا بهتر است بگوییم همه‌ی پرچم‌دارهایی که معرفی می‌شوند از جک هدفون برخوردار نیستند. برخی از شرکت‌ها درون جعبه هندزفری‌هایی با رابط USB-C قرار می‌دهند اما در جعبه‌ی تعداد زیادی از گوشی‌های دیگر هیچ هدفونی یافت نمی‌شود و کاربر مجاب می‌شود آن را از بیرون خریداری کند.

هدف شرکت‌ها از طراحی اینچنینی گوشی‌ها، افزایش میزان فروش هدفون‌های بی‌سیم است. هدفون‌هایی که طی یکی دو سال اخیر به شدت در بازار طرفدار پیدا کرده‌اند چرا که دست و پاگیر نیستند و کاربر می‌تواند بدون دردسر آن را با خود همراه داشته باشد. اما در حال حاضر شرکت‌های موفقی که در این زمینه فعالیت می‌کنند نظیر سونی، اپل، سامسونگ و …، محصولات نسبتا گران قیمتی را راهی بازار کرده‌اند که بسیاری از کاربران توانایی خرید آن‌ها‌ را ندارند.

آخرین امید این دسته از کاربران می‌تواند معرفی گجتی از شیائومی باشد. چرا که غول چینی معمولا سود زیادی از فروش محصولات خود نمی‌گیرد. البته شیائومی تاکنون هدفون‌های بی‌سیم زیادی روانه‌ی بازار کرده اما می ایر ۲ پرو ظاهرا پرچم‌دار این شرکت خواهد بود.

تا به این لحظه اطلاعات زیادی در رابطه با این هدفون در اختیار نداشتیم تا اینکه بالاخره ویدیویی از آن منتشر شده و خوشبختانه می‌توانیم این محصول را از تمامی زوایا مشاهده کنیم. طراحی می ایر ۲ پرو کمی شبیه به ایرپادز پرو است از این جهت که مانند نماینده‌های سامسونگ و البته خود شیائومی، کاملا درون گوش قرار نمی‌گیرد و بخشی از آن (احتمالا) برای افزایش کیفیت مکالمه از گوش بیرون می‌ماند. روی گوشی‌های این هدفون سری‌های سیلیکونی تعبیه شده تا بدین ترتیب به راحتی درون گوش بنشینند و همچنین از ورود صدای محیط به درون گوش جلوگیری کنند. سطح هر گوشی نیز لمسی است تا کاربر بتواند فرامین مختلف را با لمس آن‌ها انجام دهد.

کیس این هدفون در بخش پایین و بالایی سطح صافی دارد و به همین خاطر به راحتی روی سطوح می‌ایستد. در بخش پایین آن پورت USB-C تعبیه شده تا کاربر بتواند آن را شارژ کند. البته این کیس از شارژ بی‌سیم هم پشتیبانی می‌کند. اگر گوشی شیائومی در اختیار داشته باشید، فرایند جفت شدن می ایر ۲ پرو با آن به سرعت انجام می‌شود و هیچ پیچیدگی خاصی هم طی این فرایند وجود ندارد.

از قابلیت‌های خوب این هدفون می‌توان به وزن نسبتا کم آن (۶.۵ گرم)، درایورهای ۱۲ میلی‌متری و پشتیبانی از قابلیت حذف نویز اکتیو اشاره کرد. همچنین شارژدهی این گجت در حالی که قابلیت حذف نویز فعال نباشد، ۷ ساعت به علاوه‌ی ۲۸ ساعت به همراه کیس است. اگر این قابلیت فعال باشد، میزان شارژدهی به ترتیب به ۵ ساعت و ۲۰ ساعت کاهش پیدا می‌کند. در مقایسه با ایرپادز پرو، می ایر ۲ پرو در حالت عادی، دو ساعت بیشتر با هدفون و ۴ ساعت بیشتر با کیس شارژدهی دارد.

اینطور که به نظر می‌رسد، روی کاغذ، مشخصات نماینده‌ی شیائومی نوید محصولی بهتر از ایرپادز پرو را می‌دهد. اما سوال بزرگی که بدون پاسخ مانده، قیمت آن است. گفته می‌شود شیائومی در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) از این هدفون رونمایی می‌کند بنابراین کمتر از ۱ هفته‌ی دیگر از تمام آنچه که در رابطه‌ با می ایر ۲ پرو نمی‌دانیم باخبر خواهیم شد. در نهایت شما عزیزان می‌توانید ویدیوی مربوط به این محصول را در زیر مشاهده کنید.

