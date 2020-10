یکی از زیرمجموعه‌های شرکت سامسونگ به نام Samsung SDI در زمینه‌ی ساخت باتری فعالیت دارد ولی این شرکت برای گجت‌های خود معمولا از شرکت‌های دیگر هم باتری‌های موردنظر را تامین می‌کند. حالا طبق گزارش‌ها، سامسونگ برای گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۱ قصد دارد تا حد زیادی از باتری‌های چینی بهره ببرد.

گفته می‌شود سامسونگ در این زمینه با شرکت چینی Amperex Technology Limited به توافق رسیده است. البته قرار است Samsung SDI بار دیگر بخشی از این باتری‌ها را تامین کند ولی ظاهرا درصد زیادی از آن‌ها از طرف شرکت Amperex خواهد بود. باید خاطرنشان کنیم این اولین باری نیست که سامسونگ باتری‌های شرکت Amperex را خریداری می‌کند.

سامسونگ قبلا برای گوشی‌های سری گلکسی A و گلکسی M از باتری‌های ساخت این شرکت استفاده کرده است. همچنین باتری‌های Amperex در تعدادی از پرچم‌داران سامسونگ مانند سری گلکسی اس ۹ مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در بازار باتری گوشی‌ها، شرکت‌های Samsung SDI و LG Chem به ترتیب دارای سهم بازار ۲۸.۴ و ۱۹.۵ درصدی هستند و رتبه‌ی سوم متعلق به Amperex است که موفق شده سهم بازار ۱۷.۱ درصدی را از آن خود کند.

احتمالا سامسونگ برای اینکه بتواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد، می‌خواهد چنین رویکردی اتخاذ کند. طبق شایعات مطرح شده، گوشی‌های گلکسی اس ۲۱، اس ۲۱ پلاس و اس ۲۱ اولترا به ترتیب از باتری‌های ۴۰۰۰، ۴۸۰۰ و ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برند. این یعنی فقط ظرفیت باتری گلکسی اس ۲۱ پلاس قرار است تا حدی افزایش پیدا کند و دو مدل دیگر مبتنی بر همان ظرفیت باتری نسل قبلی خواهند بود.

منبع: Sam Mobile

منبع متن: digikala