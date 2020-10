سامسونگ در اسفند ۹۸ از گلکسی M31 رونمایی کرد و مدتی قبل هم جانشین آن به نام گلکسی M31s معرفی شد. حالا به نظر می‌رسد این شرکت کره‌ای در آینده‌ی نزدیک قصد دارد عضو جدید این خانواده را به نام گلکسی M31 Prime معرفی کند.

سایت آمازون هند یک صفحه‌ی اختصاصی برای این گوشی ایجاد کرده که در آن به مشخصات و ویژگی‌های آن هم اشاره شده است. اگرچه در این صفحه مشخصا به نام M31 Prime اشاره‌ای نشده و فقط شاهد عنوان گلکسی M Prime هستیم، ولی با نگاه به سورس کد این سایت می‌توانیم اشاره‌های مربوط به نام گلکسی M31 Prime را ببینیم.

در هر صورت طبق این اطلاعات، گوشی موردنظر از تراشه‌ی ۱۰ نانومتری اگزینوس ۹۶۱۱ به همراه ۶ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. همچنین کاربران از بین حافظه داخلی ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت می‌توانند دست به انتخاب بزنند و در ضمن باید به پشتیبانی این گوشی از کارت حافظه microSD هم اشاره کنیم.

انرژی این گوشی از طرف باتری غول‌پیکر ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ سریع ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند. این گوشی در مجموع از ۵ دوربین بهره می‌برد. یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند که قادر به فیلمبرداری ۴K و اسلوموشن است. همچنین ماژول دوربین در پنل پشتی هم از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است.





از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به وجود حسگر اثر انگشت در پنل پشتی و جک هدفون در بدنه‌ی آن اشاره کنیم. همچنین دوربین سلفی در بریدگی قطره‌ای شکل نمایشگر تعبیه شده است. در رابطه با نمایشگر هم از آنجایی که هر دو گوشی M31 و M31s مبتنی بر نمایشگر ۶.۴ و ۶.۵ اینچی امولد FHD+ هستند، احتمالا اندازه و مشخصات نمایشگر این گوشی هم مشابه آن‌ها خواهد بود.

روی هم رفته مشخصات این گوشی شباهت گسترده‌ای به گلکسی M31 دارد و بنابراین معلوم نیست سامسونگ با عرضه‌ی گلکسی M31 Prime چه اهدافی را دنبال می‌کند.

منبع: GSM Arena

The post سامسونگ به‌زودی از گوشی گلکسی M31 Prime رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala