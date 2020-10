گفته می‌شود اپل هفته‌ی آینده در جریان مراسم رونمایی از خانواده‌ی آیفون ۱۲، از یک نسخه‌ی ارزان‌تر و کوچک‌تر هوم‌پاد به نام هوم‌پاد مینی رونمایی می‌کند که این موضوع منجر به گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال معرفی نسل دوم هوم‌پاد شده است. اما حالا یکی از افشاگران مشهور اعلام کرده که خبری از معرفی هوم‌پاد ۲ نخواهد بود و فقط می‌توانیم انتظار رونمایی از مدل مینی را داشته باشیم.

در اوایل سال جاری، اپل به کارمندان خود اعلام کرد که می‌توانند تا ۱۰ هوم‌پاد را با تخفیف ۵۰ درصدی خریداری کنند که این طرح تخفیف قبلا فقط برای ۲ هوم‌پاد بود. در همان زمان، برخی سایت‌ها اعلام کردند که احتمالا اپل قصد دارد از نسل جدید هوم‌پاد رونمایی کند و با این کار می‌خواهد تعداد هوم‌پادهای قدیمی موجود در فروشگاه‌ها را کاهش دهد.

اپل هیچوقت آمار فروش اسپیکر هوشمند خود را به طور جداگانه اعلام نکرده اما گفته می‌شود قیمت بالای آن، مهم‌ترین مانع برای فروش این محصول به حساب می‌آید. اپل در فوریه ۲۰۱۸ هوم‌پاد را با قیمت ۳۴۹ دلار روانه‌ی بازار کرد ولی در آوریل ۲۰۱۹ قیمت آن به ۲۹۹ دلار رسید. باید خاطرنشان کنیم رقبای اپل در زمینه‌ی اسپیکرهای هوشمند چندین محصول ارزان‌تر را روانه‌ی بازار کرده‌اند که به عنوان مثال می‌توانیم به نسل چهارم آمازون اکو و همچنین گوگل نست اشاره کنیم که هر دو فقط ۹۰ دلار قیمت دارند.

اپل طی ماه‌های گذشته با آپدیت کردن هوم‌پاد، ویژگی‌های جدیدی را به آن افزوده است و همچنین گفته می‌شود در آینده‌ی نزدیک از دیگر سرویس‌های استریم موسیقی هم پشتیبانی خواهد کرد. در هر صورت اگر خبر معرفی هوم‌پاد مینی در کنار آیفون ۱۲ صحت داشته باشد، به احتمال زیاد طی روزهای آینده دیگر افشاگران هم آن را تایید خواهند کرد.

