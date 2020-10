هواوی، سامسونگ و اپل؛ سه شرکت برتر در فروش گوشی در فصل دوم ۲۰۲۰

طبق آمار و ارقام بدست آمده از میزان فروش گوشی در فصل دوم ۲۰۲۰ هواوی، سامسونگ و اپل توانستند به ترتیب به رتبه‌ی اول تا سوم برترین شرکت در این زمینه دست پیدا کنند.

همانطور که انتظار می‌رفت، فصل دوم سال جاری با سود کمی برای شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند همراه بود. با شیوع ویروس کرونا و اعمال قوانین سخت‌گیرانه در بسیاری از کشورها، دسترسی مردم به فروشگاه‌ها بسیار کاهش پیدا کرد و همین موضوع نیز بهانه‌ای شد برای کاهش فروش گوشی و در نتیجه سود حاصل از آن.

در فصل دوم امسال، شرکت‌های مختلف توانستند ۲۹۴.۷ میلیون گوشی به فروش برسانند که در مقایسه با بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته که ۳۷۰.۳ میلیون نسخه به فروش رفته بود، ۲۰.۴ درصد افت داشت. با این اوصاف رتبه‌ی شرکت‌های برتر در این زمینه دستخوش تغییرات زیادی نشد. جز اینکه هواوی توانست با فاصله‌ی بسیار کم، سامسونگ را پشت سر گذاشته و به رتبه‌ی اول صعود کند که با وجود تحریم‌های سنگین، به نظر می‌رسد موقتی باشد.

غول چینی توانست در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰، حدودا ۲۰ درصد از سهم فروش را از آن خود کند. در حالی که سامسونگ با ۱۹.۵ و اپل با ۱۳.۵ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. هواوی به نسبت سه ماه دوم سال گذشته ضرر زیادی را متحمل نشد. اما آمار فروش گوشی‌هایش از ۵۸ میلیون به ۵۴.۱ میلیون کاهش پیدا کرد.

کاربران در دوران کرونا تمایل بیشتری به خرید گوشی‌های‌ رده‌بالا داشته‌اند

بیشترین ضرر را در این بین سامسونگ متحمل شد. آمار شرکتی که در بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته توانست ۷۵.۱ میلیون گوشی به فروش برساند، بعد از گذشت تنها یک سال به ۵۴.۷ میلیون دستگاه کاهش پیدا کرد. این می‌تواند خطری جدی برای سامسونگ باشد اما به نظر می‌رسد کرونا بازارهایی که غول کره‌ای در آن فروش بسیار خوبی داشته را با مشکل مواجه کرده و به همین خاطر انتظار می‌رود بعد از این دوران همه چیز به روال عادی بازگردد. لازم به ذکر است آمار سامسونگ به نسبت نیمه‌ی اول همین امسال هم افت قابل توجهی داشت و از ۶۰ میلیون به ۵۴.۷ میلیون رسید.

اپل اما عملکرد بسیار خوبی داشت و آمار فروش گوشی‌هایش از ۳۸.۵ میلیون در سال گذشته به ۳۸.۳ میلیون کاهش پیدا کرد که نه تنها محسوس نیست بلکه عالی هم هست. چون با این وضعیت کرونا انتظار داریم شرکت‌ها افت بیشتری را تجربه کنند. در واقع اگر اپل توانسته باشد در دوران این بیماری هم با چنین قدرتی به فروش آیفون‌ها ادامه دهد، قطعا می‌تواند تا یکی دو سال آینده به خطری جدی برای سامسونگ تبدیل شود. بیشترین رشد کوپرتینویی‌ها هم در چین بوده. جایی که اپل تلاش کرد با تخفیف‌های شگفت‌انگیز، شرکت اصلی فعال در این کشور یعنی هواوی را به چالش بکشد.

کاهش شدید آمار فروش گوشی هوشمند در فصل دوم سال ۲۰۲۰

پس از این سه شرکت، شیائومی و اوپو قرار می‌گیرند که هر یک به ترتیب ۱۰.۲ و ۸.۶ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. شیائومی هم در مقایسه با دیگر شرکت‌ها عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد و به نسبت نیمه‌ی اول امسال، تنها ۰.۵ درصد افت داشت. در بین شرکت‌های چینی هم تنها ریلمی بود که رشدی دو برابری را به نسبت نیمه‌ی دوم سال گذشته تجربه کرد. شما عزیزان می‌توانید عملکرد شرکت‌های مختلف را در فروش گوشی‌های هوشمند از نیمه‌ی چهارم سال ۲۰۰۹ تا فصل دوم سال ۲۰۲۰ در جدول زیر مشاهده کنید.

همچنین با توجه به آمار بدست آمده از موسسه‌ی Omdia، آیفون ۱۱ توانست نیمه‌ی اول سال جاری را با اختلاف معناداری به عنوان پرفروش‌ترین گوشی هوشمند به فروش برساند. اپل توانست در مجموع، ۳۷.۷ میلیون نسخه از این گوشی را در سراسر جهان به فروش برساند. این در حالی است که در فصل اول امسال، تنها ۱۹.۵ میلیون از این گوشی به فروش رفته بود. نزدیک‌ترین گوشی اندرویدی به نماینده‌ی اپل هم گلکسی A51 است با تنها ۱۱.۴ میلیون!

نکته‌ی جالب در رابطه با این آمار، حضور تمام گوشی‌هایی است که اپل در سال ۲۰۱۹ و تا به این لحظه در سال ۲۰۲۰ راهی بازار کرده به علاوه‌ی آیفون XR از سال ۲۰۱۸. نماینده‌های اپل بعد از آیفون ۱۱ به ترتیب آیفون SE 2020 با ۸.۷ میلیون (رتبه‌ی ۵)، آیفون XR با ۸ میلیون (رتبه‌ی ۶)، آیفون ۱۱ پرو مکس با ۷.۷ میلیون (رتبه‌ی ۷) و آیفون ۱۱ پرو با ۶.۷ میلیون (رتبه‌ی ۱۰) هستند.

در حالی که انتظار داشتیم سامسونگ با تنوع بالای میان‌رده‌های خود بتواند بیشتر از یک گوشی در جمع پرفروش‌ترین‌ها داشته باشد اما بعد از اپل با ۵ نماینده، شیائومی را با ۴ گوشی ردمی نوت ۸، نوت ۸ پرو، ردمی ۸A و ردمی ۸ شاهد هستیم تا بدین ترتیب گلکسی A51 تنها گوشی سامسونگ در جمع پرفروش‌ترین‌های نیمه‌ی اول ۲۰۲۰ باشد و این اصلا عملکرد رضایت‌بخشی نیست. شما عزیزان می‌توانید فهرست مربوطه را در زیر مشاهده کنید.

اینطور که به نظر می‌رسد، افت فروش گوشی‌های هوشمند قرار نیست به همین زودی‌ها به پایان برسد. چرا که برخی از تحلیل‌گران معتقدند در سال ۲۰۲۲، وضعیت بازار به شکل سابق خود باز می‌گردد.

طبق یک نظرسنجی کاربران اندروید به خریدن آیفون ۱۲ تمایل زیادی دارند

