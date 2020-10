اطلاعات جدیدی از نیکون Z9 رقیب احتمالی کانن EOS R5 منتشر شد

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که نیکون در حال کار کردن بر روی یک دوبین بدون آینه جدید است که به عنوان رقیب اصلی دوربین کانن EOS R5 در بین دوربین‌های نیکون شناخته می‌شود. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که این دوربین جدید که به احتمال زیاد نیکون Z9 نام خواهد داشت دارای مشخصات یکسانی با کانن EOS R5 است و حتی از سنسوری با رزولوشن بالا‌تر نسبت به کانن EOS R5 در آن استفاده شده است.

اگر این اطلاعات منتشر شده درست باشند، نیکون در این دوربین جدید از سنسوری ۴۶ مگاپیکسلی، فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K، عکاسی پیاپی با سرعت ۲۰ فریم در ثانیه و دو جای مموری کارت استفاده خواهد کرد. البته این اطلاعات منتشر شده از قیمت ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ دلاری این دوربین خبر می‌دهند.

در مقایسه با دوربین کانن EOS R5 باید بگوییم که این دوربین جدید نیکون دارای یک مگاپیکسل رزولوشن بیشتر در هنگام عکاسی است. با این وجود این دو دوربین در دیگر مشخصات به یکدیگر شبیه هستند. به عنوان نمونه هر دو دوربین می‌توانند که با رزولوشن ۸K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه و رزولوشن ۴K و به صورت ۱۲۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری کنند.

حتی سرعت عکاسی پیاپی این دوربین هم با یکدیگر یکسان است و با توجه به این موضوع با هر دو دوربین می‌توان که در بالاترین سرعت به صورت ۲۰ فریم در ثانیه عکاسی کرد. البته باید ببینیم که نیکون برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد این دوربین در هنگام فیلم‌بردای چه راهکاری را انجام داده است.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که شاسی بدنه‌ی دوربین نیکون Z9 در مقایسه با کانن EOS R5 بزرگ‌تر است و بدنه‌ی این دوربین بیشتر شبیه به دوربین نیکون D6 است. نیکون علاوه‌بر توجه به دوربین کانن EOS R5، نگاهی به دیگر رقیب اصلی خود یعنی دوربین سونی A9 II هم داشته است. با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد که نیکون از سیستم فوکوسی مشابه دوربین سونی A9 II در این دوربین جدید استفاده کرده است.

از دیگر مشخصات افشا شده در رابطه با این دوربین می‌توانیم به بهره‌مندی از پردازنده‌ی جدید EXPEED، دو جای مموری کارت و باتری جدید اشاره کنیم تا این دوربین بتواند با رزولوشن ۸K فیلم‌برداری کند یا که به صورت ۲۰ فریم بر ثاینه عکس‌های ۴۶ مگاپیکسلی را ثبت کند.

بر خلاف بهر‌ه‌مندی از این ویژگی‌های جذاب، به نظر می‌رسد که محدوده‌ی ISO این دوربین جدید نیکون همانند دوربین نیکون Z7 باشد. با وجود اینکه بهره‌مندی از حساسیت ۶۴ تا ۲۵۶۰۰ و قابل گسترش تا ۵۱۲۰۰ و ۱۰۲۴۰۰ بسیار خوب است، اما این مقدار ISO کمتر از بسیاری از دوربین‌هایی است که هم اکنون توسط بسیاری از عکاس‌های ورزشی، خبری و حیات وحش استفاده می‌شود. برای نمونه دوربین نیکون D6 دارای بازه‌ی حساسیت سنسور ۱۰۰ تا ۱۰۲۴۰۰ است که می‌تواند این مقدار را تا عدد شگفت انگیز ۳٫۲۸ میلیون افزایش بدهد.

به طور حتم نیکون قصد دارد از نمونه‌های اولیه این دوربین را در المپیک ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار بدهد، همان‌گونه که شایعه‌ها از انجام حرکتی مشابه توسط کانن برای بررسی دوربین R1 (نماینده‌ی دوربین DSLR کانن ۱D در خانواده‌ی R دوربین‌های بدون آینه کانن) در المپیک ۲۰۲۱ خبر می‌دهند.

شما می‌توانید به صورت خلاصه نگاهی به مشخصات پیش‌بینی شده برای این دوربین و شایعه‌های منتشر شده راجع به آن بیاندازید.

زمان عرضه به احتمال زیاد پاییز ۲۰۲۱.

عدم رونمایی از دوربین نیکون Z8 توسط نیکون.

قصد نیکون برای بررسی عملکرد نمونه‌های اولیه نیکون Z9 در مسابقات المپیک سال ۲۰۲۱.

رونمایی از لنز جدید Z 400mm دارای f/2.8 برای دوربین‌های بدون آینه برای عکاسی در مسابقات المپیک سال ۲۰۲۱.

ترکیب بدنه‌ی دوربین نیکون D6، مشخصات عکس‌برداری و فیلم‌برداری دوربین کانن EOS R5 و سیستم فوکوس و منظره‌یاب الکترونیک دوربین سونی A9 II.

سنسور ۴۶ مگاپیکسلی.

عکاسی پیاپی با سرعت ۲۰ فریم در ثانیه.

فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه و ۴K به صورت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم در ثانیه.

پردازنده‌ی EXPEED جدید با توانایی فیلم‌برداری به صورت ۸K.

سیستم فوکوس بهبود یافته.

دو جای مموری کارت.

ISO از ۶۴ تا ۲۵۶۰۰ قابل گسترش تا دو مرحله.

منظره‌یاب الکترونیک با رزولوشن بالا.

رابط کاربری جدید.

باتری جدید به احتمال زیاد باتری نیکون EN-EL18x.

پورت LAN گیگابیتی، پورت USB-C و GPS.

قیمت در حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار.

با توجه به این مشخصات انتظار داریم که نیکون Z9 دوربین مناسبی برای عکاس‌های حرفه‌ای ورزشی یا عکاس‌های خبری باشد.

