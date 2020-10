گوشی‌های گیمینگ در چند سال گذشته توجهات زیادی را جلب کرده‌اند و از جمله برندهای فعال در این زمینه می‌توانیم به ایسوس، بلک شارک، IQOO و نوبیا اشاره کنیم. حالا به نظر می‌رسد کوالکام هم می‌خواهد شانس خود را در زمینه‌ی گوشی‌های گیمینگ امتحان کند.

طبق گزارش سایت تایوانی Digitimes، کوالکام با همکاری ایسوس قصد دارد گوشی‌های گیمینگ را روانه‌ی بازار کند. گفته می‌شود اولین گوشی حاصل این همکاری احتمالا در سال جاری میلادی به دست کاربران می‌رسند. به نظر می‌رسد ایسوس وظیفه‌ی طراحی و توسعه‌ی سخت‌افزار را بر عهده دارد و کوالکام در زمینه‌ی بهینه‌سازی نرم‌افزار برای حداکثر استفاده از قابلیت‌های تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۷۵ وارد عمل می‌شود.

کوالکام معمولا در ماه آخر میلادی یعنی دسامبر از جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار خود رونمایی می‌کند و اولین گوشی‌های مبتنی بر آن در سه‌ماهه‌ی نخست سال بعد به دست کاربران می‌رسند. بنابراین اگر گوشی موردنظر در سال جاری میلادی معرفی شود، احتمالا در اوایل سال ۲۰۲۱ راهی بازار خواهد شد.

به گفته‌ی منابع آگاه، کوالکام و ایسوس برای تامین قطعات موردنیاز گوشی‌های گیمینگ خود به طور مشترک دست به خرید می‌زنند که از بین این قطعات می‌توانیم به نمایشگر، حافظه، ماژول دوربین، باتری و سیستم‌های خنک‌کننده اشاره کنیم. این یعنی گوشی‌های گیمینگ کوالکام از لحاظ سخت‌افزاری تا حد زیادی مشابه گوشی‌های گیمینگ ROG ایسوس خواهند بود. همچنین این خرید مشترک منجر به کاهش قیمت قطعات مورد استفاده می‌شود.

طبق این گزارش، ایسوس هر ساله یک میلیون گوشی گیمینگ تولید خواهد کرد که ۵۰۰ هزار واحد آن مربوط به کوالکام و نیمی دیگر مربوط به برند ROG ایسوس خواهد بود. هنوز معلوم نیست این گوشی‌های گیمینگ کوالکام از چه ویژگی‌های بهره می‌برند ولی با نگاه به دیگر گوشی‌های مشابه، می‌توانیم انتظار نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت بالا، تعبیه‌ی دکمه‌های متعدد در بدنه، سیستم خنک‌کننده پیشرفته، تراشه‌ی پرچم‌دار و باتری غول‌پیکر را داشته باشیم.

آیا واقعا به گوشی‌های گیمینگ نیاز داریم؟

منبع: Android Authority

The post گوشی‌های گیمینگ کوالکام در آینده‌ی نزدیک راهی بازار می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala