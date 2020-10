ارتش آمریکا قصد دارد برای هدایت بهتر سگ‌های آموزش دیده‌ی خود، از عینک واقعیت افزوده استفاده کند. این سگ‌ها برای شرایط مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند که این پروژه مربوط به سگ‌هایی است که برای پیدا کردن مواد منفجره در محیط‌های مختلف وارد عمل می‌شوند.

اما در شرایط عادی، این سگ‌ها باید فرامین موردنظر را از نزدیک از طرف مربی یا مسوول خود دریافت می‌کنند که این موضوع خطرات متعددی برای این افراد به همراه دارد. در نتیجه، این عینک‌های واقعیت افزوده به این افراد کمک می‌کند که از راه دور دستورهای مختص سگ‌های آموزش دیده را صادر کنند.

این گجت توسط شرکت Command Sight به سفارش آزمایش تحقیقات ارتش آمریکا ساخته شده است. بر اساس سایت رسمی ارتش آمریکا، این عینک‌ها می‌توانند نشانه‌های بصری موردنظر را به سگ‌ها نشان دهند و همچنین از آنجایی که از دوربین بهره می‌برند، مربیان از نقطه‌نظر سگ‌ها می‌توانند محوطه را مشاهده کنند. به همین خاطر دیگر نیازی برای نزدیک بودن مربیان به سگ‌ها وجود ندارد و از راه دور می‌توانند سگ‌ها را هدایت کنند.

دکتر «آ.جی پپر» (A.J Peper) پس از اینکه به این نتیجه رسیده باید راه‌های ارتباطی بین انسان و حیوان در شرایط این‌چنینی بهبود پیدا کند، در سال ۲۰۱۷ شرکت Command Sight را تاسیس کرده است. از آنجایی که سگ‌های ارتش آمریکا برای محافظت از چشم‌های خود در حال حاضر از عینک‌های محافظ ساخت این شرکت استفاده می‌کنند، برای بهره‌گیری از عینک‌های واقعیت افزوده نیازی به آموزش جداگانه ندارند.

البته این محصول برای استفاده‌ی نهایی هنوز به طور کامل آماده نشده است. طراحی فعلی مبتنی بر سیم است که این یعنی مربی موردنظر باید نزدیک به سگ باشد و محققین هنوز در حال مطالعه بر روی ادراک و رفتار سگ‌ها هستند تا بتوانند این ابزار را بهبود ببخشند. اما این شرکت موفق شده بودجه‌ی لازم برای فاز بعدی این پروژه را دریافت کند و گفته می‌شود طی حدودا ۲ سال آینده مدل بی‌سیم این عینک‌ها به طور کامل آماده‌ی استفاده خواهد شد.

منبع: Engadget

منبع متن: digikala