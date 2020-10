اینطور که به نظر می‌رسد، کوالکام قصد دارد ساخت پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۵۰G را به سامسونگ واگذار کند. پردازنده‌ای قدرتمند که از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند.

طبق گزارشات اخیر، ظاهرا مانند اسنپدراگون ۷۳۰G، اسنپدراگون ۷۵۰G نیز قرار است از لیتوگرافی ۸ نانومتری بهره ببرد تا بدین ترتیب هزینه‌ها کاهش پیدا کند. البته این بدان معنا نیست که از لحاظ قدرت و توان پردازشی پیشرفتی را شاهد نخواهیم بود. کوالکام می‌خواهد این پردازنده را به گرافیک قدرتمندتر و هسته‌های سریع‌تری مجهز کند. همچنین در بخش هوش مصنوعی نیز شاهد پیشرفت‌هایی خواهیم بود. پیشرفت بزرگ دیگر هم بهره‌مندی از مودم X52 5G است که هم از موج میلی‌متری و هم از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند.

پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۵۰G در گوشی‌هایی نظیر می ۱۰ تی لایت و گلکسی A42 بکار خواهد رفت که گفته می‌شود ارزان‌ترین گوشی مجهز به ۵G سامسونگ است. هر دو گوشی نیز اخیرا معرفی شده‌اند و از قابلیت‌های بسیار خوبی بهره می‌برند. بنابراین بهره‌مندی از اینترنت ۵G می‌تواند دلیل خوبی برای فروش بالای این محصولات باشد.

سامسونگ به آرامی در حال گسترش بازار خود در بخش پردازنده‌ها است و حالا که ساخت اسنپدراگون ۷۵۰G نیز به غول کره‌ای واگذار شده به نظر می‌رسد یک برتری خوب به نسبت بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی تراشه یعنی TSMC بدست آورده. خصوصا اینکه اخیرا اعلام شده کوالکام ساخت تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ را هم به سامسونگ واگذار کرده چون ظاهرا کیفیت تراشه‌های سامسونگ به همان اندازه‌ی TSMC است منتها هزینه‌ی تمام شده به شکل قابل توجهی کمتر خواهد بود.

با این وجود باز هم قیمت پردازنده‌های کوالکام بیشتر از پردازنده‌های اگزینوس است. به همین خاطر سامسونگ می‌تواند به بهترین شکل ممکن از این شرایط به نفع خود استفاده کند. به این صورت که پردازنده‌های خود را به شرکت‌هایی که قصد دارند گوشی‌های قدرتمند اما مقرون به صرفه تولید کنند بفروشد. اخیرا هم شنیده بودیم که سال آینده گوشی‌های بیشتری به پردازنده‌های اگزینوس مجهز می‌شوند. البته موفقیت سامسونگ در گرو این است که اشتباهات قبلی خود را تکرار نکند و اگزینوس‌ها را با کیفیت بالایی طراحی کند.

به گزارش TrendForce که در زمینه‌ی تحقیقات بازار فعالیت می‌کند، TSMC در حال حاضر ۵۳.۹ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد در حالی که سهم سامسونگ تنها ۱۷.۴ درصد است. اما به نظر می‌رسد تا سال بعد این میزان به ۲۰ درصد هم افزایش پیدا کند. همچنین اگر سامسونگ به عملکرد خوب خود در این زمینه ادامه دهد، می‌تواند تا چند سال آینده حتی TSMC را هم پشت سر بگذارد.

اگزینوس ۲۱۰۰ با لیتوگرافی ۵ نانومتری احتمالا به‌زودی راهی بازار می‌شود

