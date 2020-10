راهنمای خرید محصولات شیائومی

شیائومی برندی شناخته شده در کشور ما به حساب می‌آید و در برخی کشورها، محبوب‌ترین گوشی‌هایی که مردم خرید می‌کنند هم از این برند است. اما همزمان بسیاری هستند که هنوز اسم شیائومی به گوش‌شان نخورده و اگر نوشتار انگلیسی آن را ببینند هم احتمال دارد نتوانند آن را درست تلفظ کنند! این دوگانگی، سوالات و ابهامات زیادی را درباره این برند و محصولاتش ایجاد می‌کند که قصد پاسخ دادن به آن‌ها را داریم.

در مقاله‌ای که می‌خوانید، هر چیزی که لازم از Xiaomi بدانید را نوشته‌ایم. امیدوار هستیم تا این پست بتواند راهنمای شما برای خرید محصولات متنوع و مختلف این غول چینی باشد.

شیائومی از کجا آمد؟

وقتی شیائومی را با دیگر برندهای بزرگ سازنده گوشی (برندهایی مثل سامسونگ، اپل، ال جی، هواوی و غیره) مقایسه کنید، یک مورد بیش از همه خودنمایی می‌کند و آن این است که شیائومی هنوز برند جوانی به حساب می‌آید. این شرکت در سال ۲۰۱۰ فعالیت خود را آغاز کرد و به همین دلیل هم جوان‌ترین شرکتی به حساب می‌آید که در لیست ده تولید کننده بزرگ گوشی قرار دارد.

نقطه شروع شیائومی زمانی پدید آمد که Lei Jun، مدیرعامل و موسس این برند، یک تیم از متخصصین تکنولوژی را برای این ماجراجویی به دور هم جمع کرد. بر اساس گفته‌های کارکنان شیائومی (که نیروهای سابق گوگل و موتورولا را هم شامل می‌شوند) و همچنین بیانیه ماموریت (یا همان Mission Statement) شرکت، Jun توانسته بود از همان ابتدا میلیون‌ها دلار سرمایه جذب کند.

پس از چند ماه، Xiaomi توانست اولین محصول خود را معرفی کند: MIUI. اولین محصول این شرکت، رابط کاربری MIUI بود که در نسخه‌های ابتدایی شباهت‌هایی به سیستم عامل iOS داشت و به شخصه به یاد دارم زمانی که ROMهای اولیه MIUI را روی HTC HD2 نصب و آزمایش کردم. یک سال پس از MIUI و در ماه آگست از سال ۲۰۱۱، اولین محصول فیزیکی شیائومی یعنی گوشی Xiaomi Mi 1 معرفی شد.

می ۱ به محض عرضه تبدیل به محصولی موفق شد و دلیل آن را هم می‌توانیم مشخصا قیمت آن عنوان کنیم که به پول امروز، چیزی حدود ۲۹۶ دلار قیمت داشت. البته این گوشی فقط در چین عرضه شد و به بازارهای دیگر به صورت رسمی وارد نشد.

پس از می ۱، شیائومی موفقیت خود را با چند گوشی دیگر هم در بازار چین تکرار کرد تا بالاخره گوشی‌های این شرکت را در کشورهای دیگر هم دیدیم. در حال حاضر، گوشی‌های شیائومی در بازارهای چین، هند و بخش‌های زیادی از اروپا و چند کشور دیگر هم به صورت رسمی عرضه می‌شوند. با این وجود هنوز شیائومی به صورت رسمی وارد بازار آمریکا نشده و در کنار این موضوع، گوشی هم تنها محصولی نیست که شیائومی می‌سازد.

شیائومی چه محصولاتی می‌سازد؟

قبل از اینکه سراغ بررسی انواع گوشی‌های Xiaomi برویم، می‌خواهیم نگاهی به دیگر محصولات شیائومی داشته باشیم که در دسته‌بندی‌های دیگر جای می‌گیرند. این لیست کامل نیست چراکه این روزها شیائومی تنوع بسیار زیادی از محصولات الکترونیکی و حتی غیر الکترونیکی دارد. در عوض در این پست می‌خواهیم سراغ بهترین کالاهای الکترونیکی برویم که در پورتفولیو شیائومی حاضر هستند.

تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌های شیائومی

شیائومی لپ‌تاپ‌های خود را با برند Mi Notebook به فروش می‌رساند. البته باید محصول Mi Gaming Laptop که در سال ۲۰۱۸ عرضه شد را استثنا در نظر بگیریم. باقی لپ‌تاپ‌های سری Mi Notebook از نظر طراحی، شبیه به مک‌بوک‌های اپل هستند اما در درون، معمولا مشخصات سخت‌افزاری خوبی دارند و طبیعتا هم با ویندوز همراه هستند.

جدیدترین لپ‌تاپ شیائومی، Mi Notebook 14 Horizon Edition نام دارد که اولین لپ‌تاپ شیائومی برای عرضه در هند است. شیائومی همان سیاستی که در زمینه عرضه برخی گوشی‌ها در برخی کشورهای خاص دارد را در لپ‌تاپ‌های خودش هم رعایت کرده و برای همین ممکن است Mi Notebook 14 Horizon Edition را نتوانید به سادگی در ایران پیدا کنید.

در زمینه تبلت‌ها نیز باید بگوییم چند وقتی است که Xiaomi هیچ تبلت جدیدی معرفی نکرده اما هنوز آخرین تبلت این شرکت یعنی Mi Pad 4 که در سال ۲۰۱۸ معرفی شده بود را می‌توان در برخی کشورها پیدا کرد.

گجت‌های پوشیدنی و هدفون‌ها

شیائومی توانسته به واسطه دستبند‌های سلامتی Mi Band حسابی در دنیا سر و صدا کند. دستبند‌های سلامتی این شرکت جزو پرفروش‌ترین گجت‌های پوشیدنی به شمار می‌آیند که به دلیل قیمت ارزان و ویژگی‌های کاملشان به عنوان یک دستبند سلامتی، حسابی در بین کاربران ایرانی هم شناخته شده هستند.

آخرین مدل از این دستبندها، شیائومی می بند ۵ نام دارد که در بررسی‌های مختلف هم از آن تعریف و تمجید می‌شود. جدا از سخت‌افزار و قیمت خوب، عرضه شدن این دسبتندها در کشورهای مختلف از جمله آمریکا نیز موجب شده تا فروش جهانی آن‌ها بالا باشد.

Xiaomi همچنین در زمینه محصولات صوتی هم فعالیت می‌کند. هدفون‌های سیمی و بی‌سیم Xiaomi تنوع خیلی خوبی دارند و عکسی که بالاتر مشاهده می‌کنید هم مربوط به هدفون کاملا بی‌سیم شیائومی Mi True Wireless Earphones 2 است. اگرچه این هدفون شباهت زیادی به ایرپادز اپل دارد اما با قیمت ارزان‌تری نسبت به نمونه اپلی عرضه شده است.

تلویزیون‌ها و استریمرها

شاید برایتان جالب باشد بدانید که Xiaomi حتی تلویزیون هم تولید می‌کند! تلویزیون‌های این شرکت در کشورهای محدودی عرضه می‌شوند اما اگر کمی جست‌وجو کنید، احتمالا چند نمونه از آن‌ها را در بازار ایران هم پیدا خواهید کرد. تلویزیون‌های شیائومی معمولا با سیستم عامل Android TV همراه هستند که به کاربران اجازه می‌دهد از اپلیکیشن‌های متنوعی که برای این پلتفرم وجود دارد نیز استفاده کنند.

برای کشورهای غربی، شیائومی تلویزیون را بیخیال شده و به جای آن، دستگاه‌های ست‌تاپ‌باکس یا مدیا استریمرها را به فروش می‌رساند. این دستگاه‌ها هم با سیستم عامل Android TV همراه هستند و معمولا قیمت پایین و رقابتی هم دارند. آخرین استریمر Xiaomi برای بازار کشورهای غربی، Xiaomi Mi TV Stick نام دارد که تصویر آن را در بالا می‌توانید مشاهده کنید.

محصولات خانه هوشمند

شیائومی چندین و چند محصول در دسته‌بندی گجت‌های خانه هوشمند هم دارد که بسیاری از آن‌ها را در بازار کشور خودمان نیز می‌توانید پیدا کنید. برای مثال تصویر بالا مربوط به دوربین Mi Home Security است و یکی از چندین و چند محصول این خانواده به حساب می‌آید.

گجت‌هایی مثل چند شاخه‌های هوشمند، ترموستات هوشمند، لامپ هوشمند و موارد دیگر را می‌توان در این دسته از محصولات شیائومی پیدا کرد.

لوازم جانبی

ساده‌ترین و در دسترس‌ترین محصولات شیائومی را می‌توانیم لوازم جانبی‌های این شرکت برای گوشی‌های هوشمند عنوان کنیم. محصولات متنوعی که پاور بانک، شارژر بی‌سیم، بلندگوهای بلوتوث و محصولات این چنینی را شامل می‌شوند و در هر فروشگاهی می‌توان آن‌ها را پیدا کرد.

در عکس بالا، جدیدترین وسیله جانبی شیائومی را می‌بینید که شارژر بی‌سیم هوشمند این شرکت است. این محصول که Xiaomi Mi 20W Smart Tracking Wireless Charging Pad نام دارد، در حقیقت یک سطح نسبتا بزرگ است و در زیر آن، تنها یک سیم پیچ شارژ بی‌سیم وجود دارد. نکته هوشمند این شارژر این است که گوشی را در هر نقطه از سطح این شارژر که بگذارید، سیم‌پیچ به صورت هوشمند گوشی را پیدا می‌کند و دقیقا در زیر آن قرار می‌گیرد تا گوشی یا گجت شما را شارژ کند. شاید ایده این محصول شما را جذب نکند اما در کل هدف این است که بدون دغدغه شارژ شدن یا نشدن، گوشی یا گجت خود را روی این پد بگذارید و مطمئن باشید که در هر صورت گجت‌تان شارژ خواهد شد.

مروری بر سری‌های مختلف گوشی‌های شیائومی

بگذارید همین ابتدا بگوییم: خانواده گوشی‌های شیائومی واقعا اسامی گیج‌کننده‌ای دارند! گوشی‌های هر نسل از هر سری معمولا با یک عدد مشخص می‌شوند و سپس چند نسخه از همان گوشی‌ها عرضه می‌شوند که با توجه به ویژگی‌هایی که کم و زیاد دارند، قیمت‌های متفاوتی هم دارند. این شرکت همچنین طراحی و مشخصات گوشی‌هایش را با توجه به بازاری که در آن قرار است عرضه شوند را تغییر می‌دهد و حتی گاهی اسم یک گوشی در دو کشور متفاوت است. به خاطر همین تفاوت‌ها است که می‌گوییم خانواده گوشی‌های شیائومی واقعا گیج کننده هستند.

اما خب از دور که به آن‌ها نگاه کنیم، شیائومی به طور کل پنج سری گوشی دارد که برخی از آن‌ها حتی محصول جدیدی در یکی دو سال اخیر نداشته‌اند. بی هیچ مقدمه دیگری بگذارید سراغ آن‌ها برویم.

سری Mi

گوشی‌های سری Mi شیائومی، محصولات اصلی این شرکت به حساب می‌آیند. هر سال یک مدل جدید در این سری عرضه می‌شود و آخرین نسل آن‌ها، گوشی‌های سری شیائومی می ۱۰ است که برای سال ۲۰۲۰ عرضه شده‌اند.

خود سری Mi 10 اما چندین و چند محصول دارد؛ در حال حاضر به جز مدل معمولی می ۱۰، یک مدل Pro و یک مدل Ultra از این گوشی معرفی شده‌اند. همچنین اخیرا هم دو مدل جدید از این سری با نام‌های شیائومی Mi 10T و Mi 10T Pro هم معرفی شدند.

به طور کل گوشی‌های سری Mi با بهترین پردازنده‌های کوالکام همراه هستند و بهترین دوربین‌های موبایلی شیائومی را هم به همراه دارند. در مورد خانواده Mi 10 نیز این موضوع صدق می‌کند و بیشتر گوشی‌های این خانواده با اسنپدراگن ۸۶۵ همراه بودند. دو مدل لایت هم در این خانواده معرفی شدند که آن‌ها پردازنده اسنپدراگن ۷۶۵G داشتند. فارق از این موضوع، تمام گوشی‌های سری Mi 10 از شبکه ۵G هم پشتیبانی می‌کنند.

به طور کل اگر به دنبال یک پرچمدار در بین گوشی‌های شیائومی می‌گردید، گوشی‌های سری Mi آن‌هایی هستند که باید به دنبال‌شان باشید. این گوشی‌ها مخصوصا توانایی رقابت با پرچمداران اندرویدی دیگر مثل خانواده گلکسی اس و یا گوشی‌های وان پلاس را دارند.

سری Mi Note

در دنیای سامسونگ، نوت به بهترین پرچمدار این شرکت اختصاص دارد که با قلم لمسی S Pen هم همراه است. در دنیای گوشی‌های شیائومی اما این چنین نیست و محصولات سری Mi Note، میان‌رده‌هایی اقتصادی به حساب می‌آیند.

در مجموع گوشی‌های سری Mi Note از نظر تعداد از گوشی‌های سری Mi کمتر هستند. برای مثال جدیدترین محصولات این خانواده با دو گوشی می نوت ۱۰ و می نوت ۱۰ پرو و در اواخر سال ۲۰۱۹ از راه رسیدند. پردازنده این دو محصول هم اسنپدراگن ۷۳۰G انتخاب شده است.

به طور کلی اگر بخواهیم بگوییم، گوشی‌های سری Mi Note نسبت به سری Mi، پردازنده ضعیف‌تر و مشخصات سخت‌افزاری ضعیف‌تری دارند. آخرین محصولی که در این سری عرضه شده، می نوت ۱۰ لایت نام دارد که به طور کل از نظر دوربین از دو برادر خود که دوربین‌های ۱۰۸ مگاپیکسلی دارند، ضعیف‌تر است. شیائومی سعی کرده با عرضه سه محصول در این سری، نیازهای مختلف و برچسب‌های قیمتی مختلف را تحت پوشش قرار دهد.

سری Mi Mix و Mi Max

این دو سری از گوشی‌های شیائومی در یکی دو سال اخیر هیچ محصول جدیدی به خود ندیده‌اند. به طور خلاصه، سری Mi Mix با هدف نشان دادن یک طراحی برجسته با مشخصات سخت‌افزاری پرچمدار عرضه می‌شد و آخرین گوشی که در این سری دیدیم، گوشی شیائومی می میکس ۳ در سال ۲۰۱۸ بود. این گوشی نمایشگر با حداقل حاشیه و بدون بریدگی داشت و با مکانیزم کشویی، دوربین سلفی را در زیر پنل نمایشگر قرار داده بود.

سری می مکس نیز محصولاتی میان‌رده و اقتصادی را همراه با باتری‌هایی پرظرفیت عرضه می‌کرد و پسوند Max هم به خاطر همین باتری‌ها به این سری اضافه شده بود. آخرین گوشی در این سری، گوشی شیائومی می مکس ۳ بود که یک باتری حجیم ۵۵۰۰ میلی‌آمپری داشت و در سال ۲۰۱۸ عرضه شد. از آن زمان تا کنون، دیگر گوشی در این سری از گوشی‌های شیائومی معرفی نشده است.

هنوز مشخص نیست که آیا در آینده شاهد محصولات جدیدی برای این خانواده‌ها خواهیم بود یا نه.

سری Mi A

یکی از بزرگ‌ترین نقدهایی که به گوشی‌های شیائومی وارد می‌شود، رابط کاربری MIUI است. درواقع یک دو دستگی درباره MIUI وجود دارد و آن این است که کاربران یا عاشق MIUI هستند و یا به کل از آن نفرت دارند.

در همین راستا بود که شیائومی یک سری گوشی جدید ساخت که با Android One یا همان اندروید خام همراه هستند و خبری از MIUI در آن‌ها نیست.

اولین گوشی از این خانواده، شیائومی Mi A1 نام گرفت که اتفاقا محبوبیت خیلی خوبی هم کسب کرد. متاسفانه اما این نسل از گوشی‌های شیائومی چندان ادامه دار نبوده و گوشی شیائومی Mi A3 که در سال ۲۰۱۹ عرضه شد، تا به امروز آخرین گوشی از این خانواده بوده است. Mi A3 که در حال حاضر اندروید ۱۰ دارد، باید قاعدتا بروزرسانی اندروید ۱۱ را هم دریافت کند اما مشکل اینجاست که سخت‌افزار آن قدیمی شده و خبری هم از نسل جدید آن به گوش نمی‌رسد.

اگر شما هم به محصولات شیائومی علاقه دارید اما از MIUI دل خوشی ندارید، سری Mi A برای شما ساخته شده است. امیدواریم شیائومی این سری از گوشی‌هایش را به دست فراموشی نسپارد و در آینده نزدیک، محصولات بیشتری از این خانواده ببینیم.

چه چیزی گوشی‌های شیائومی را از رقبایش متمایز می‌کند؟

همانطور که از ابتدای مطلب گفتیم، شیائومی برند جوانی در دنیای تکنولوژی به حسب می‌آید و عمر آن تنها به یک دهه می‌رسد. بدون هیچ اغراقی، این که شیائومی توانسته در این زمان کم خود را در بین بزرگان دنیای تکنولوژی قرار دهد، واقعا حیرت‌انگیز است. در ادامه سه دلیل برای موفقیت سریع شیائومی را باهم بررسی کنیم:

قیمت واقعا کم محصولات

گوشی‌های شیائومی (و البته دیگر محصولات این شرکت) حاشیه سود بسیار کمی برای این شرکت به همراه دارند. این شرکت محصولاتش را با میزان کمی سود نسبت به قیمت تمام شده روانه بازار می‌کند که باعث می‌شود در مقابل رقبا، محصولی هم تراز اما بسیار ارزان‌تر روانه بازار کند.

چطور شیائومی این کار را می‌کند؟ راه حل نه چندان مخفی این شرکت این است که شیائومی خودش را یک شرکت تولیدکننده سخت‌افزار نمی‌داند! به جای آن، شیائومی یک شرکت فعال در حوزه داده‌ها به حساب می‌آید که محصولات سخت‌افزاری هم عرضه می‌کند. شیائومی به واسطه تبلیغات موجود در MIUI (که درباره آن توضیح خواهیم داد) و جمع آوری اطلاعات از اپلیکیشن‌ها و به طور کل فعالیت‌های شما، درآمدزایی می‌کند. به عبارت ساده‌تر، این کاربران و استفاده آن‌ها از محصولات شیائومی است که درآمد اصلی شرکت را تشکیل می‌دهند.

این جنبه از شیائومی ممکن است برای عده‌ای غیر قابل انکار باشد زیرا با یک شرکتی چینی طرف هستیم که بیشتر سرورهای آن هم در خاک چین واقع شده‌اند. اما با این وجود بسیاری از افراد یا از این جنبه از فعالیت‌های شیائومی اطلاع ندارند و یا به آن اهمیت نمی‌دهند و برایشان مهم نیست که شیائومی با استفاده از داده‌هایی که از آن‌ها جمع می‌کند، درآمدزایی می‌کند.

در دسترس بودن برای مدت زمان بیشتر

از آن‌جایی که حاشیه سود محصولات شیائومی بسیار کم است، این شرکت نمی‌توند هر سال تعداد زیادی گوشی جدید روانه بازار کند. هزینه‌های تحقیق و توسعه، تبلیغات و خرده‌فروشی برای گوشی‌های جدید بسیار زیاد است. در عوض شیائومی سالانه تعداد کمی گوشی مهم می‌سازد و برای مدت زمان زیادی آن‌ها را در بازار نگه می‌دارد. سپس چند مدل دیگر که تغییرات بسیار کمی نسبت به آن مدل‌های مهم دارند را به بازار عرضه می‌کند تا به این ترتیب سبد محصولاتش را هم تازه نگه دارد.

برای درک بهتر بگذارید با یک مثال بیشتر توضیح دهیم. شرکت وان پلاس را در نظر بگیرید که هر شش ماه یک بار، یک سری گوشی جدید روانه بازار می‌کند؛ ابتدا جدیدترین پرچمدارش را عرضه می‌کند و شش ماه بعد نسخه T از همان گوشی را به بازار می‌فرستد تا به این ترتیب محصولاتش همیشه تازه باشند. حالا تفاوت شیائومی با وان پلاس این است که وقتی که مدل T از پرچمدار وان پلاس به بازار عرضه می‌شود، فروش مدل قبلی و موجود آن در بازار به پایان می‌رسد.

شیائومی اما اگر پرچمدارش را در ابتدای سال معرفی کند، سعی می‌کند تا سال بعد و حتی بعدتر از آن، همچنان آن گوشی را در بازار نگه دارد تا مطمئن شود آخرین دلارهایی که می‌توانسته از فروش پرچمدارش به دست بیاورد را به دست آورده است. با این کار هم گوشی اضافه‌ای تولید نمی‌شود و هم شیائومی همیشه می‌تواند نیاز مشتریانش را تامین کند.

تمرکز روی بازارهای نوظهور

به خاطر قیمت‌های پایین شیائومی، منطقی است که این شرکت به دنبال بازارهایی باشد که کاربران هم به دنبال گوشی‌های ارزان هستند. برای همین هم هست که شیائومی در بازارهایی مثل چین و هند می‌تواند موفق باشد. در کشور هند که شیائومی موفق‌ترین برند به حساب می‌آید و به سادگی می‌تواند برندهای دیگر مثل سامسونگ و اپل را شکست دهد.

مدل تجاری کسب و کار شیائومی به گونه‌ای است که به جای تمرکز مساوی روی بازارهای پریمیوم مثل اروپا و آمریکا، این شرکت ترجیح می‌دهد در بازارهای نوظهور حضور پررنگ‌تری داشته باشد. همین مدل تجاری باعث شده تا کاربران بازارهای نوظهور هم احساس نزدیکی بیشتری با شیائومی داشته باشند. این کار شیائومی از این جنبه هوشمندانه‌ است که شرکت‌هایی مثل سامسونگ و اپل که سال‌ها بازارهایی مثل هند و چین را در نظر نمی‌گرفتند، حالا برای به دست آوردن سهمی از این بازارها، سخت تلاش می‌کنند.

داستان MIUI از چه قرار است؟

MIUI را پیش‌تر هم توضیح دادیم که همان پوسته شیائومی برای اندروید است. این روزها شرکت‌های بسیار کمی وجود دارند که گوشی‌هایشان را بدون پوسته و رابط کاربری اختصاصی و همراه با اندروید خام عرضه کنند. شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با ساخت یک رابط کاربری اختصاصی برای گوشی‌هایشان، تجربه منحصر‌به‌فردی از اندروید را به کاربران‌شان ارائه کنند. درواقع این کار باعث می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند از گوشی‌هایشان یک برند بسازند و MIUI هم همین وظیفه را برای شیائومی و گوشی‌هایش به عهده دارد.

متاسفانه MIUI را همه دوست ندارند. این رابط کاربری با اندروید خام فاصله بسیار زیادی دارد و برای خیلی از کاربران هم یک پوسته سردرگم کننده به حساب می‌آید. همچنین تبلیغات هم در جای جای MIUI قرار گرفته‌اند که پیش‌تر گفتیم همین تبلیغات یکی از دلایلی هستند که گوشی‌های شیائومی با قیمت کم و حاشیه سود کم به فروش می‌رسند.

در روزهای ابتدایی MIUI، این رابط کاربری حتی برخی ویژگی‌های اندروید خام مثل App Drawer را هم نداشت و همه اپلیکیشن‌ها در صفحه Home جای می‌گرفتند. تصمیمات این چنینی و طراحی این رابط کاربری باعث شده بود تا بسیاری از کاربران، از همن ابتدا MIUI را یک کپی از سیستم عامل iOS بنامند.

اخیرا اما شیائومی تغییرات زیادی در MIUI ایجاد کرده و سعی کرده تا این پوسته شباهت ظاهری کمتری به iOS داشته باشد. همچنین آخرین ویژگی‌های اندروید ۱۱ هم به آن اضافه شده تا در این زمینه هم مشکلی وجود نداشته باشد. اما تبلیغات هنوز هم در این رابط کاربری حاضر هستند که به نظر نمی‌رسد قرار باشد روزی شاهد حذف آن‌ها باشیم. دیر عرضه شدن بروزرسانی‌های بزرگ اندروید هم مشکل دیگری است که امیدواریم در آینده نزدیک برطرف شود.

برندهای زیر مجموعه شیائومی کدام هستند؟

تا اینجای این پست، مروری داشتیم به انواع گوشی‌های شیائومی اما واقعیت این است که آن‌ها تمام گوشی‌های شیائومی را شامل نمی‌شدند. در چند سال اخیر، این شرکت ترجیح داده با تاسیس چند برند زیرمجموعه، گوشی‌هایش را با طرحی‌های متفاوت و اسم‌های دیگر به بازارهای دیگر هم بفرستد.

اما خب تمام این برندها همچنان زیر چتر شیائومی فعالیت می‌کنند که این یعنی چیزهایی مثل واحد تحقیق و توسعه، کارخانه‌های تولید و غیره نیز با شیائومی یکسان هستند. البته خود شیائومی به این برندهای زیرمجموعه اجازه می‌دهد تا به صورت مجزا روی ایده‌هایی که دارند کار کنند تا بتوانند هویت جداگانه‌ای داشته باشند اما در نهایت باز هم شاهد شباهت‌هایی بین محصولات شیائومی و برندهای زیرمجموعه‌اش شاهد هستیم.

ردمی

ردمی در ابتدا به عنوان یکی از سری گوشی‌های شیائومی معرفی شد و محصولات مقرون به‌صرفه‌ای داشت. درواقع سری ردمی در ابتدا متولد شد تا کاربرانی که توان خرید گوشی‌های سری Mi و Mi Note را ندارند، همچنان بتوانند محصولی ارزان‌تر و با کیفیت را از شیائومی خریداری کنند.

اما در سال ۲۰۱۹ شیائومی تصمیم گرفت تا ردمی را به برندی مجزا تبدیل کند. این اجازه می‌داد تا گوشی‌های سری ردمی هم از سبد محصولات شیائومی خارج شوند تا کمی سری گوشی‌های شیائومی مرتب‌تر و قابل درک‌تر باشند.

اخیرا ردمی سراغ تولید پرچمدار هم رفته و گوشی ردمی K30 پرو به عنوان جدیدترین پرچمدار این شرکت معرفی شده که با پردازنده اسنپدراگن ۸۶۵ همراه است.

محصولاتی که بیش‌از همه برای ردمی سودآوری دارند نیز میان‌رده‌هایی مثل ردمی نوت ۹ پرو هستند که با قیمت ۱۷۷ دلار به بازار عرضه می‌شوند.

پوکو

در سال ۲۰۱۸ بود که یکی از گوشی‌های موفق شیائومی با نام پوکو F1 معرفی شد. این گوشی در آن زمان پردازنده پرچمدار اسنپدراگن ۸۴۵ را در گوشی که قیمت آن حدود ۳۰۰ دلار بود ارائه می‌کرد. بررسی‌ها و اقبال از این گوشی آنقدر زیاد بود که برند زیرمجموعه جدید شیائومی یعنی پوکو توانست در سراسر دنیا به شهرت خوبی برسد.

بنابه دلایلی که هنوز نمی‌دانیم، پوکو F1 برای مدت‌ها تنها گوشی بود که از این برند دیده بودیم. در نهایت پوکو به استقلال کامل از شیائومی رسید و گوشی‌هایی مثل پوکو F2 پرو و پوکو X3 را عرضه کرد که عکس آن را در بالا می‌بینید.

هنوز مشخص نیست که وجه تمایز پوکو با خود شیائومی و برند ردمی چیست چراکه گوشی‌های اخیر این شرکت، صرفا مدل‌های ری‌برند شده از گوشی‌های دیگر شیائومی و ردمی بوده‌اند. زمان ثابت می‌کند که پوکو چقدر می‌تواند به عنوان یک برند، مستقل عمل کند و محصولاتی جدید روانه بازار کند.

بلک شارک

بلک شارک هم یک برند از زیرمجموعه‌های شیائومی به حساب می‌آید اما گویا به اندازه ردمی و پوکو مستقل نیست. روی کاغذ اما، بلک شارک برندی است که گوشی‌هایی با تمرکز روی بازی و به طور مشخص، گوشی‌هی گیمینگ تولید می‌کند.

جدیدترین گوشی‌های این برند، بلک شارک ۳ و ‌Black Shark 3 Pro هستند. هر دوی این گوشی‌ها با پردازنده اسنپدراگن ۸۶۵ عرضه می‌شوند و نمایشگر با نرخ تجدید بالا دارند. طراحی آن‌ها هم خاص و شبیه به دیگر گوشی‌های گیمینگ است. ویژگی‌های خاصی مثل دکمه‌های اختصاصی روی بدنه هم در این گوشی‌ها دیده می‌شود که برای بازی کردن تعبیه شده‌اند.

رقبای شیائومی که باید در نظر بگیرید

با موفقیت شیائومی در چین و هند، چند رقیب جدید هم برای این برند پیدا شدند تا آن‌ها هم بتوانند سهمی از این دو بازار مهم کسب کنند. بسیاری از این برندها نیز خودشان زیرمجموعه یک برند بزرگ‌تر مثل شیئومی هستند.

بزرگ‌ترین رقیب شیائومی در این بازارها، برند Realme است. مثل شیائومی، ریلمی هم سعی دارد گوشی‌های با کیفیت را با قیمت بسیار پایین عرضه کند و بازار هدف محصولات آن هم دو کشور چین و هند هستند. حتی اسم ریلمی نیز با ردمی که برند زیرمجموعه شیائومی است، شباهت دارد.

بر خلاف شیائومی، ریلمی زیرمجموعه برند Oppo است که خود Oppo هم زیرمجموعه تولیدکننده بزرگ‌تری به نام BBK Electronics است. این پشتوانه قوی به ریلمی اجازه داده تا بتواند با سرعت بیشتری رشد کند و بتواند گوشی‌های خیلی خوبی مثل ریلمی X2 پرو را روانه بازار کند.

از طرف دیگر، شیائومی به واسطه اینکه شرکت بزرگی به حساب می‌آید، با بازیگران بزرگ‌تری مثل سامسونگ و اپل هم رقابت می‌کند. اپل که در بازار گوشی‌های ارزان قیمت با آیفون SE نسل جدید، حضور کمرنگی دارد و سامسونگ هم در یک سال اخیر سعی کرده با عرضه گوشی‌های میان‌رده و ارزان قیمت، سهم از دست رفته خود در هند را بازپس گیرد. بعید نیست روزی فرا برسد که شیائومی تخت پادشاهی در چین و هند را به اپل و سامسونگ واگذار کند اما قطعا با شرایط فعلی، حالا حالاها با آن روز فاصله داریم.

لحظات خوش شیائومی در این سال‌ها

شیائومی با تاریخ ده ساله خود، هنوز شرکت بسیار جوانی است و سخت می‌توان لحظات خوش این شرکت در این سال‌های کم را برشمرد. اما همچنان شیائومی دست‌آوردهای مختلفی داشته که در ادامه سه مورد از آن‌ها را نام می‌بریم.

گوشی Mi 3 و خروج شیائومی از چین

در سپتامبر ۲۰۱۳ بود که شیائومی رسما گوشی Mi 3 را به عنوان جدیدترین پرچمدار خود معرفی کرد. این گوشی توانست فروش فوق‌العاده‌ای در چین داشته باشد و به فروش ۱۸.۷ میلیونی شیائومی در آن سال کمک شایانی کرد. این میزان از فروش گوشی برای یک شرکتی که سه سال از تاسیس آن می‌گذشت، یک رکورد فوق‌العاده بود.

اولین تجربه برون‌مرزی شیائومی یک موفقیت محض بود

در اوایل ۲۰۱۴ بود که شرکت شیائومی رسما اعلام کرد که گوشی می ۳ و ردمی ۳ را می‌خواهد در سنگاپور هم عرضه کند. به این ترتیب اولین حضور رسمی شیائومی در خارج از مرز‌های چین رقم خورد که لحظات خوشی را هم برای این شرکت به همراه داشت. استقبال از این گوشی‌ها در سنگاپور آنقدر خوب بود که همه موجودی شیائومی در کمتر از دو دقیقه به فروش رفت.

پس از این قدم مستحکم در خارج از چین، شیائومی تصمیم گرفت تا گوشی‌هایش را در کشورهای بیشتری هم عرضه کند اما تجربه سنگاپور قطعا تجربه‌ای فراموش نشدنی برای این برند بود.

برند شماره یک در هند

در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ بود که شیائومی توانست سامسونگ را کنار بزند و به برند شماره یک در هند، دومین بازار بزرگ گوشی هوشمند در دنیا، تبدیل شود. از آن زمان، قلمرو شیائومی در هند گسترده‌تر شده و در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، این شرکت اعلام کرد که ۲۹ درصد بازار گوشی‌های هوشمند هند را در اختیار دارد. در همین زمان سامسونگ ۲۶ درصد از بازار هند را در اختیار خود داشت. سومین بازیگر بزرگ هند هم برند Vivo بود که ۱۷ درصد از بازار هند را به دست آورده بود.

از ۲۰۱۷، شیائومی پرفروش‌ترین برند گوشی در هند بوده است

این درصد‌ها موفقیت شیائومی در هند را به خوبی نشان می‌دهند. البته که شرکت‌های کمی در تاریخ توانسته‌اند برای مدت زمان طولانی جایگاه خود در یک بازار را حفظ کنند. حتی اپل هم روزهای تاریکی داشته است. ولی فعلا که شیائومی نشان داده قرار نیست به این زودی‌ها از سلطنت در بازار هند کنار برود و آن مقطع در سال ۲۰۱۷ که این شرکت سامسونگ را کنار زد، تا همیشه در تاریخ شیائومی به عنوان یک موفقیت بزرگ ثبت شده است.

عرضه عمومی در بورس هنگ کنگ

در یک مقطع شیائومی به این می‌بالید که ارزش صد میلیارد دلاری دارد. اما به عنوان یک شرکت خصوصی، بودجه آن همیشه با توجه به درآمدش و آنچه که از سرمایه‌گذاران به دست می‌آورد، محدود می‌شد. در این زمان، با وجود سود کمی که از فروش محصولاتش به دست می‌آورد، بهترین گزینه این بود که در بورس عرضه عمومی شود.

با عرضه عمومی شیائومی، این برند به سومین برند ارزشمند تلفن هوشمند در دنیا تبدیل شد

در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸، این شرکت در بازار بورس هنگ کنگ عرضه عمومی و حدود ۵۰ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد. البته که این ارزش‌گذاری بسیار کمتر از ادعای صد میلیارد دلاری شیائومی بود اما همچنان یک موفقیت بزرگ برای این شرکت به حساب می‌آمد. به این ترتیب شیائومی به عنوان سومین برند ارزشمند گوشی در دنیا شناخته شد و بالاتر از خود دو شرکت سامسونگ و اپل را می‌دید. در کمتر از یک دهه، شیائومی از هیچ به سومین تولید کننده بزرگ گوشی تبدیل شده بود که به هیچ وجه دست‌آورد غیر قابل انکاری نیست.

لحظات تلخ شیائومی در این سال‌ها

فارق از موقعیت کنونی این شرکت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین برندهای سازنده گوشی در دنیا، شیائومی چندین تجربه تلخ هم داشته است. در ادامه سه مورد از آن‌ها را نوشته‌ایم که این شرکت را با مشکلات جدی روبرو کرده بودند.

ورود (و بعد خروج و دوباره ورود) به برزیل

بعد از این شیائومی توانست با موفقیت محصولات خود را در خارج از چین هم به فروش برساند، سعی کرد در نقاط بیشتری از دنیا هم حضور داشته باشد. هربار که شیائومی به بازاری جدید پا می‌گذاشت، موفقیتی سریع را به دنبال خود می‌دید. اما ورود این برند به برزیل چندان هم خوب پیش نرفت.

ورود شیائومی به برزیل تقریبا به یک فاجعه تبدیل شد

در سال ۲۰۱۵، این شرکت اعلام کرد که قصد دارد گوشی ردمی ۲ را هم در برزیل تولید و هم به فروش برساند. این کار را هم اتفاقا توانست اجر کند اما یک سال بعد این شرکت به طور کل برزیل را ترک کرد. سپس در سال ۲۰۱۹ بود که شیائومی دوبره به بازار برزیل بازگشت اما اینبار دیگر تنها سراغ فروش آنلاین محصولاتش در برزیل رفت.

هنوز کسی نمی‌داند که در ماجرای سال ۲۰۱۵، شیائومی چقدر ضرر مالی متحمل شد.

نقض GNU GPL

تولیدکنندگان گوشی‌های اندرویدی موظفند به مجوزهای عمومی GNU General Public Licence پایبند باشند. این موضوع کمی پیچیده است اما به طور خلاصه، از آن‌جایی که اندروید یک پلتفرم متن باز است، شرکت‌هایی مثل شیائومی باید سورس کد کرنل‌های تک تک محصولات‌شان را به صورت عمومی منتشر کنند.

قوانین واضحی پیرامون متن باز بودن اندروید وضع شده‌اند که شیائومی مشخصا در رعایت آن‌ها درست عمل نکرده

در طول این سال‌ها، شیائومی بارها در این زمینه به مشکل خورده است. در بسیاری از موارد، عمومی کردن سورس کد کرنل‌ها را با تاخیر زیاد انجام داده و در برخی موارد اصلا این کار را انجام نداده و GNU GPL را نقض کرده است. برای خوره‌های اندروید، توسعه‌دهندگان و افرادی که نگرانی‌های عرفی اخلاقی دارند، این موضوع یک مشکل بزرگ به حساب می‌آمد. طی سال‌های اخیر شیائومی در این زمینه کمی بهتر از قبل شده اما هرگز در زمینه احترام به قوانین GNU GPL نتوانسته شهرت معتبری کسب کند.

رسوایی‌های امنیتی و حریم خصوصی

همانطور که قبلا هم گفتیم، شیائومی خود را یک برند سازنده سخت‌افزار معرفی نمی‌کند و در عوض، برندی است که در حوزه داده‌ها فعالیت می‌کند که همزمان سخت‌افزار هم به فروش می‌رساند. متاسفانه در این سال‌ها چندباری پیش آمده که داده‌های کاربران لو برود و همین موضوع نگرانی‌های بزرگی پیرامون امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران شیائومی را به وجود آورده ست.

اخیرا هم Xiaomi به خاطر قرارگیری سرور‌های فضای ابری خود در چین تحت فشار قرار گرفت که در نهایت مجبور شد سرور کاربران غیر چینی خود را به خارج از چین منتقل کند.

امسال همچنین در مقاله‌ای که نشریه Forbes منتشر کرد، مشخص شد که چند اپ اختصصی شیائومی (بیش از همه اپلیکیشن مرورگر پیش‌فرض گوشی‌های شیائومی)، داده‌های کاربران را بدون رمزنگاری کردن به سرورهای شیائومی ارسال می‌کردند. مواجهه شیائومی با این موضوع هم بسیار بد بود و این شرکت ابتدا وجود چنین مشکلی را انکار می‌کرد. اما در نهایت مجبور شد تغییراتی در اپلیکیشن‌های خود ایجاد کند و گزینه‌هایی برای حفظ حریم خصوصی کاربران را به این اپلیکیشن‌ها اضافه کند.

خلاصه ماجرا این است که اگر به حفظ حریم خصوصی خود اهمیت می‌دهید و نمی‌خواهید هیچ داده‌ای از شما ذخیره شود، بهتر است سراغ شیائومی نروید زیرا این شرکت هنوز راه زیادی دارد تا در این زمینه بتواند اعتماد شما را جلب کند.

دیگر اطلاعاتی که باید درباره شیائومی بدانید

اگر تا به اینجای مطلب با ما همراه بودید، قطعا چیزهایی از شیائومی یاد گرفته‌اید که پیش از این نمی‌دانسته‌اید. تنها چند مورد دیگر باقی مانده که در ادامه آن‌ها را هم توضیح می‌دهیم.

Mi Account

از آن‌جایی که Xiaomi هم یک اکوسیستم بزرگ برای خود ساخته، امکان ساختن یک حساب کاربری شیائومی هم فرهم کرده تا بتوانید محصولات مختلف این شرکت را به واسطه این حساب کاربری، باهم همگام‌سازی کنید. اگر Apple ID به گوش‌تان خورده و با آن آشنایی دارید باید بگوییم Mi Account هم چیزی شبیه به همان است.

ساخت Mi Account کاملا رایگان است. اما فراموش نکنید با ساخت اکانت شیائومی، شما به این شرکت اجازه می‌دهید تا از داده‌های شما برای مصارف تبلیغاتی استفاده کند. البته گوگل هم همین کار را انجام می‌دهد اما اینکه برای شما شیائومی قابل اعتمادتر است یا گوگل، سوالی است که خودتان باید به آن پاسخ بدهید.

Flash Sales

این دو مورد آخری که توضیح می‌دهیم، متاسفانه خیلی به ما کاربرانی که در ایران زندگی می‌کنیم ارتباطی ندارد. اما برای اطلاع‌تان باید بگوییم Flash Sales درواقع پروموشن‌هایی است که شما را در صف خرید اولیه محصولات جدید این شرکت قرار می‌دهد تا جزو اولین نفراتی باشید که گوشی جدید شیائومی را خریداری و دریافت می‌کنید.

شیائومی برای تمام محصولات خود Flash Sales را در نظر نمی‌گیرد اما آن‌هایی که شامل این برنامه تبلیغاتی می‌شوند، می‌توانند اطلاعات مربوط به این پروموشن‌های فروش را از شبکه‌های اجتماعی شیائومی دریافت کنند.

فروشگاه‌های فیزیکی شیائومی

Xiaomi برخلاف بسیاری از برندهای دیگر که بیشتر فروش آنلاین دارند، مغازه‌های مختلفی در کشورهای خارجی دارد. در این مغازه‌ها هم می‌توان جدیدترین گوشی‌های شیائومی و هم دیگر محصولات متنوع این شرکت را خریداری کرد.

علاوه بر فروش، برخی از این فروشگاه‌ها خدمات پس از فروش و تعمیرات را هم به مشتریان ارائه می‌کنند. متاسفانه ما در ایران از این مورد نیز بی‌بهره هستیم.

سوال و جواب‌های متداول درباره شیائومی

سوال: آیا گوشی‌های شیائومی به اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل دسترسی دارند؟

پاسخ: بله، تمامی گوشی‌های شیائومی که برای عرضه جهانی فروخته می‌شوند، دسترسی کامل به فروشگاه گوگل پلی استور و دیگر سرویس‌های گوگل را دارند. برخلاف هواوی، شیائومی در لیست تحریم‌های ایالات متحده نیست و برای همین هم محدودیتی در این زمینه ندارد.

سوال: آیا می‌توان محصولات شیائومی را بدون رابط کاربری MIUI خریداری کرد؟

پاسخ: بله، گوشی Xiaomi Mi A3 آخرین محصول شیائومی است که تحت برنامه Android One عرضه می‌شود و رابط کاربری MIUI ندارد. همچنین می‌توانید در اینترنت به دنبال آنلاک کردن بوت‌لودر و تعویض ROM باقی گوشی‌های شیائومی هم بگردید تا بتونید یک رام کاستوم روی گوشی شیائومی خود نصب کنید. البته فراموش نکنید مسئولیت این کار با خودتان است.

سوال: آیا امکان حذف تبلیغات از محیط MIUI وجود دارد؟

پاسخ: هم بله و هم خیر. MIUI تنظیماتی برای محدودتر کردن تبلیغات در اختیار کاربر می‌گذارد اما امکان اینکه همه تبلیغت را به یک باره حذف کنید، وجود ندارد.

منبع: Android Authority

The post راهنمای خرید محصولات شیائومی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala