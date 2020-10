در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۰، هواوی موفق شد سامسونگ را به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی گوشی در جهان کنار بزند اما ظاهرا سال آینده این شرکت چینی وضعیت بسیار وخیم‌تری پیدا خواهد کرد. طبق گزارش سایت DigiTimes، سال آینده‌ی میلادی شرکت هواوی به رتبه‌ی هفتم بازار موبایل سقوط می‌کند. این در حالی است که گفته می‌شود سال ۲۰۲۱ پس از سه سال رکود بازار موبایل، شاهد رونق دوباره‌ی این بازار خواهیم بود.

این صنعت در سال جاری وضعیت مناسبی داشت اما به دلیل بحران کرونا، فروش گوشی‌ها با کاهش قابل توجهی مواجه شدند. طبق تخمین‌های صورت گرفته، در سال جاری آمار فروش گوشی‌ها با کاهش ۹.۵ درصدی به حدود ۱.۲ میلیون گوشی می‌رسد.

این رشد مورد انتظار تا حد زیادی ناشی از محبوبیت گوشی‌های ۵G در آمریکا، اروپای غربی و ژاپن خواهد بود. گفته می‌شود فروش گوشی‌های ۵G از ۲۰۰ میلیون واحد در سال جاری به ۱.۲۲ میلیارد واحد در سال ۲۰۲۵ می‌رسد. روی هم رفته برای سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ می‌توانیم انتظار ۱.۵ و ۱.۷ میلیون گوشی را داشته باشیم.

در سال ۲۰۲۱، سامسونگ و اپل در مقام اول و دوم این بازار قرار می‌گیرند و احتمالا اوپو موفق به کسب رتبه‌ی سوم خواهد شد. ویوو و شیائومی هم احتمالا مقام چهارم و پنجم را از آن خود خواهند کرد. در این گزارش آمده شرکت تایوانی Transsion که گوشی‌های ارزان‌قیمت با برندهای Tenco، Itel و Infinix را در آفریقا و جنوب آسیا به فروش می‌رساند، سال آینده تبدیل به ششمین تولیدکننده‌ی بزرگ گوشی‌های هوشمند خواهد شد.

اما بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، اگر تا سال آینده تحریم‌های آمریکا علیه هواوی لغو نشوند، این شرکت می‌تواند فقط حدود ۵۰ میلیون گوشی به فروش برساند. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های مهم جهان ارتباط تجاری خود را با هواوی قطع کرده‌اند و این شرکت چینی مشغول استفاده از قطعات موجود در انبارهای خود برای تولید گوشی‌های جدید است.

