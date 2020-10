گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که آیفون ۱۳ احتمالا دارای ناچ کوچک‌تری در مقایسه با آیفون‌های قبلی خواهد بود. البته باید بگوییم که از زمان معرفی آیفون X و استفاده‌ی اپل از ناچ در این تلفن همراه، شایعه‌های این‌چنینی در رابطه با نسل‌های بعدی آیفون همواره وجود داشته‌اند.

با وجود اینکه تا پاییز سال ۲۰۲۱ شاهد عرضه‌ی آیفون ۱۳ نخواهیم بود و اپل به‌تازگی قصد دارد که با برگزاری مراسمی در ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) از آیفون ۱۲ رونمایی کند، اما به نظر می‌رسد که مهندس‌های این شرکت در حال کار کردن بر روی آیفون ۱۳ هستند. همواره اطلاعاتی از اولین لحظه‌های توسعه از دستگاه‌های جدید منتشر می‌شوند که این اطلاعات ممکن است با گذر زمان و نزدیک شدن به زمان رونمایی رفته‌رفته تغییر کنند.

یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام Ice Universe با منتشر کردن توییتی مدعی شده است که اپل در آیفون ۱۳ از ناچ کوچک‌تری استفاده خواهد کرد. این افشاکننده در گذشته اطلاعاتی را در رابطه با بنچمارک چیپست A14 و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی آیفون‌ها منتشر کرده است.

اطلاعات جدیدی از نسل بعدی آیفون SE و آیفون ۱۳ منتشر شد

این افشاکننده در رابطه با منظور خود از کلمه «کوچک‌تر» می‌گوید که اپل قصد دارد تنها عرض ناچ را کاهش دهد و تغییری در طول ناچ رخ نخواهد داد. این کاهش در ناچ باعث خواهد شد که کاربران در هنگام مشاهده‌ی محتوای خود در نمایشگر آیفون، بتوانند این کار را در فضای عمودی بیشتری انجام دهند. البته هنوز نمی‌دانیم استفاده از این ناچ با طراحی جدید در نهایت چقدر تغییر را در نمایشگر آیفون ایجاد خواهد کرد.

تا قبل از منتشر شدن این شایعه‌ها برای آیفون ۱۳، شاهد این موضوع بودیم که شایعه‌های مشابهی هم در رابطه با آیفون ۱۲ وجود داشتند که می‌گفتند آیفون‌های ۲۰۲۰ اپل دارای ناچ کوچک‌تری در مقایسه با نسل‌های قبلی خود هستند. اگرچه بعد‌ها اطلاعاتی منتشر شدند که این موضوع را رد کردند.

یکی از افشاکنندگان معروف، Ming-Chi Kuo، در گذشته ادعا کرده بود که اپل قصد دارد این ناچ قرار گرفته در آیفون‌ها را به طور کامل حذف کند یا که آن را کوچک‌تر کند.

منبع: Appleinsider

منبع متن: digikala