اینتل تأیید کرد که نسل یازدهم پردازنده‌های دسکتاپ خودش به نام Rocket Lake را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد کرد. این پردازنده‌های جدید از PCIe 4.0 هم پشتیبانی می‌کنند.

منتشر شدن این خبر توسط اینتل و در این زمان اتفاقی نیست. همان‌گونه که می‌دانید شرکت AMD قصد دارد به‌زودی از پردازنده‌های جدید خود با معماری Zen 3 برای دسکتاپ رونمایی کند. به طور حتم AMD قصد دارد با معرفی از این پردازنده‌های جدید، رقابتی تازه‌ای را با اینتل که هم اکنون از پردازنده‌هایش در بسیاری از کامپیوتر‌ها استفاده می‌شود، آغاز کند.

اینتل برای پاسخ به این حرکت AMD اعلام کرده است که پردازنده‌های جدیدش سال آینده در دسترس قرار خواهند گرفت تا به نوعی به شرکت‌های سازنده‌‌ی کامپیوتر‌ یادآوری کند که در کنار پردازنده‌های جدید AMD، پردازنده‌های جدید این شرکت هم حضور دارند.

با وجود اینکه این خبر منتشر شده توسط اینتل در رابطه با زمان دقیق رونمایی از این پردازنده‌ها چیزی نمی‌گوید، اما اطلاعات منتشر شده توسط سایت Videocardz نشان می‌دهد که به احتمال زیاد پردازنده‌های جدید ماه مارچ (اسفند ماه) به بازار عرضه خواهند شد. پردازنده‌های جدید اینتل به نام Rocket Lake-S را می‌توان در مادربورد‌های سری ۴۰۰ اینتل که هم اکنون وجود دارند استفاده کرد.

سایت Wccftech هم توانسته است که اطلاعاتی را در رابطه با پردازنده‌های سال آینده اینتل افشا کند. براساس این اطلاعات منتشر شده باید بگوییم که اینتل این پردازنده‌های جدید را همانند گذشته، با استفاده از فناوری ۱۴ نانومتری توسعه داده است. این سایت در ادامه می‌گوید که اینتل قصد دارد برخی بهبود‌ها را در معماری این پردازنده‌های جدید ایجاد کند که به احتمال زیاد در پردازنده‌های نسل یازدهمی قابل استفاده در لپ‌تاپ‌ها شاهد استفاده از آن‌ها خواهیم بود.

با توجه به این موضوع که اینتل هنوز نتوانسته‌ است پردازنده‌های ۱۰ نانومتری را برای دسکتاپ توسعه دهد، این شرکت باید بتوانند که بهبود‌های قابل توجهی را در این پردازنده‌های جدید ارائه دهد.

علاوه‌بر پشتیبانی از PCIe 4.0، پیش‌بینی می‌شود که پردازنده‌های جدید Rocket Lake-S اینتل دارای گرافیک‌های Xe و پشتیبانی از تاندربولت ۴ و USB 4 باشند.

