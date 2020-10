در هفته‌ای که گذشت شاهد معرفی گوگل پیکسل ۵ بودیم. گوگل این گوشی را ۶۹۹ دلار قیمت‌گذاری کرد و آن را پرچم‌دار خود در سال ۲۰۲۰ می‌داند. چرا که قابلیت‌های خوب نظیر اینترنت ۵G، بدنه‌ی آلومینیومی باکیفیت، نمایشگر ۹۰ هرتزی، دوربین‌های قدرتمند و مواردی از این دست را که معمولا در پرچم‌دارها شاهد هستیم در این گوشی نیز می‌بینیم. اما متاسفانه در این گوشی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G استفاده شده و همچنین همه‌ی بازارها به آن دسترسی ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد با این قیمت، محصولات بهتری برای خرید در دسترس قرار داشته باشند. در همین راستا تصمیم گرفتیم به معرفی گوشی‌هایی بپردازیم که می‌توانند بهترین جایگزین برای پیکسل ۵ باشند.

۱. وان پلاس ۸

وان پلاس ۸ در حال حاضر نه صرفا به عنوان جایگزین پیکسل ۵ بلکه به عنوان یک پرچم‌دار مقرون به صرفه، یکی از ارزشمندترین گوشی‌هایی شناخته می‌شود که می‌توان در سال ۲۰۲۰ خریداری کرد. محصولی که تفاوت چندان زیادی با وان پلاس ۸ پرو ندارد و همین مسئله ارزش خرید آن را دوچندان می‌کند.

با پرداخت همان ۷۰۰ دلاری که قرار است برای پیکسل پرداخت کنید، در وان پلاس ۸ به قابلیت‌های مشابه نظیر نمایشگر ۹۰ هرتزی و اینترنت ۵G دسترسی خواهید داشت. منتها نماینده‌ی چینی‌ها از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵، ۸/۱۲ گیگابایت رم با حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت از نوع UFS 3.1 و باتری و شارژر پرظرفیت‌تر و سریع‌تر بهره می‌برد که ارزش خرید آن را به نسبت پیکسل ۵ بیشتر می‌کند.

برتری‌های پیکسل می‌تواند کیفیت بسیار خوب دوربین و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم باشد. همچنین تنها یک شرکت مخابراتی آمریکا است که وان پلاس ۸ را با استاندارد ضد آب IP68 به فروش می‌رساند و دیگر بازارهای جهان به نسخه‌ای بدون بهره‌مندی از این استاندارد دسترسی خواهند داشت. این در حالی است که پیکسل ۵ در همه‌ی بازارها از این استاندارد بهره می‌برد.

در بین نماینده‌های وان پلاس، وان پلاس نورد هم می‌تواند جایگزین بسیار عالی برای پیکسل ۵ باشد. اگرچه از لحاظ کیفیت دوربین نمی‌توان این دو را با هم مقایسه کرد، اما وان پلاس نورد از همان نمایشگر ۹۰ هرتزی OLED، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G مشابه پیکسل ۵ و حتی ۱۲ گیگابایت رم بهره می‌برد. در حالی که در محدوده‌ی قیمتی ۳۵۰ – ۴۶۰ دلار قرار دارد و این یعنی با نصف قیمت پیکسل نیز می‌توان محصولی با همان قدرت و کیفیت خریداری کرد.

در بخش نرم‌افزار، گوگل قطعا از نماینده‌های خود به مدت ۳ سال پشتیبانی می‌کند و وان پلاس هم به نظر می‌رسد از پرچم‌داران خود تا همین اندازه پشتیبانی کند. از لحاظ رابط کاربری، وان پلاس تغییرات اندکی روی نسخه‌ی خام اندروید اعمال می‌کند اما باز هم آنچه که در پیکسل مشاهده می‌کنیم، بدون هیچگونه تغییر است. همچنین پیکسل ۵ با اندروید ۱۱ و وان پلاس ۸ با اندروید ۱۰ راهی بازار شده‌اند.

آیا تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G انتخاب مناسبی برای پیکسل ۵ است؟

برتری‌های وان پلاس ۸ به نسبت پیکسل ۵

پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ (در مقایسه‌ با اسنپدراگون ۷۶۵G)

شارژر ۳۰ واتی در مقایسه به شارژر ۱۸ واتی

موجود در نسخه‌ی ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی

موجود در بازارهای مختلف دنیا

۲. پیکسل ۴a 5G

دومین محصولی که می‌تواند بهترین جایگزین پیکسل ۵ باشد، نماینده‌ای است که گوگل همزمان با همین محصول رونمایی کرد؛ پیکسل ۴a 5G. پشتیبانی از اینترنت ۵G، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G، دوربین ۱۲.۲ مگاپیکسلی اصلی، ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض و ۸ مگاپیکسلی سلفی، نقاط اشتراک دو گوشی به حساب می‌آیند اما در بخش رم (۸ در مقابل ۶)، نمایشگر (۹۰ هرتزی در مقابل ۶۰ هرتز)، جنس بدنه (آلومینیوم در مقابل پلاستیک) و ظرفیت باتری (۴۰۸۰ در مقابل ۳۸۸۵)، پیکسل ۵ است که برتری دارد.

نکته‌ی مهم اما جایی است که بدانیم پیکسل ۴a 5G با قیمت ۵۰۰ دلار راهی بازار شده؛ یعنی ۲۰۰ دلار کمتر از پرچم‌دار گوگل. اگرچه در محدوده‌ی قیمتی پیکسل ۴a 5G، گوشی‌های بسیار خوبی وجود دارند اما اگر به گوشی‌های گوگل علاقه‌مند هستید و توان پرداخت پیکسل ۵ را ندارید، این گوشی می‌تواند جایگزین خوبی باشد.

برتری‌های پیکسل ۴a 5G به نسبت پیکسل ۵

قیمت کمتر

۳. آیفون SE 2020

یکی از بهترین انتخاب‌هایی که می‌توانید به جای پیکسل ۵ داشته باشید، آیفون SE 2020 است. اولین نماینده‌ی اپل که با محدوده‌ی قیمتی ۵۰۰ دلار راهی بازار شد و از قابلیت‌های خوبی هم بهره می‌برد. البته اگر بخواهیم یک نقطه قوت از این محصول نام ببریم که باعث بالا رفتن ارزش خرید آن شده، پردازنده‌ی قدرتمند A13 است که در آیفون ۱۱ پرو مکس هم قرار گرفته و توان پردازشی بسیار بالایی دارد. در کنار این پردازنده ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم هم در نظر گرفته شده که بعید به نظر می‌رسد برنامه یا بازی در اپ استور وجود داشته باشد که این ترکیب از پس اجرای آن بر نیاید.

نمی‌توان توان سخت‌افزاری دو گوشی از اندروید و iOS را به شکل دقیقی با هم مقایسه کرد اما بدیهی است آیفون SE در دنیای iOS، از پیکسل ۵ در دنیای اندروید عملکرد بهتری دارد. اما خب یک سری نقاط ضعف هم وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم. مهم‌ترین آن، عدم بهره‌مندی از اینترنت ۵G است چون هیچ یک از گوشی‌های اپل فعلا از چنین فناوری پشتیبانی نمی‌کنند.

نمایشگر LCD با وضوح پایین می‌تواند دومین نقطه ضعف نماینده‌ی کوپرتینویی‌ها باشد که اگرچه کیفیت خوبی دارد اما نمایشگر OLED بکار رفته در پیکسل ۵ آن هم با رفرش ریت ۹۰ هرتز، قطعا برتری محسوسی نسبت به آن دارد. عدم دوربین فوق عریض را هم می‌توان نقطه ضعف قابل توجهی برای آیفون در نظر گرفت.

در نهایت هم باید به باتری بسیار کم ظرفیت ۱۸۲۱ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم که حتی در تست‌ باتری صورت گرفته هم عملکرد بسیار ضعیفی از خود به نمایش گذاشت. البته نمایشگر ۴.۷ اینچی این گوشی با رفرش ریت ۷۵۰ × ۱۳۳۴ پیکسل بر هر اینچ مصرف زیادی ندارند اما با این باتری، با استفاده‌ی نسبتا زیاد، شاید مجبور شوید گوشی را ۲ بار در روز شارژ کنید.

برتری‌های آیفون SE 2020 به نسبت پیکسل ۵

قدرت پردازشی بیشتر

پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی مدت در iOS

قیمت کمتر (۴۰۰-۶۰۰ دلار)

۴. آیفون ۱۱

دیگر نماینده‌ی اپل که می‌تواند با پوشش بخشی از نقاط ضعف آیفون SE به یک جایگزین جدی برای پیکسل ۵ تبدیل شود، ارزان‌ترین پرچم‌دار کوپرتینویی‌ها یعنی آیفون ۱۱ است. این محصول از ۴ گیگابایت رم بهره می‌برد اما همان پردازنده‌ی A13 به عنوان قلب تپنده‌ی آن فعالیت می‌کند.

این ترکیب سخت‌افزاری قطعا از پیکسل ۵ موفق‌تر عمل می‌کند و در عین حال بسیاری از نقاط ضعف آیفون SE هم در آن وجود ندارد. بنابراین ارزش خرید آن بسیار بالاتر می‌رود. مثلا ظرفیت باتری این گوشی به ۳۱۱۰ میلی‌آمپر افزایش پیدا کرده که عملکرد نسبتا خوبی دارد ولی باز هم به نظر می‌رسد در این بخش پیکسل برنده باشد چون شارژر ۱۸ واتی درون جعبه‌ی آن وجود دارد و باتری را سریع‌تر شارژ می‌کند. اما به نظر می‌رسد مانند SE، عملکرد آیفون ۱۱ در این بخش ناامید کننده نیست.

در آیفون ۱۱ از دوربین تله‌فوتو خبری نیست اما مانند پیکسل ۵، از دوربین فوق عریض بهره می‌برد که کیفیت بسیار خوبی هم دارد. هر دو دوربین هم می‌توانند با کیفیت مشابه (۴K) با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کنند. بنابراین هیچ ‌یک به دیگری برتری خاصی در این بخش ندارد.

متاسفانه آیفون ۱۱ هم از اینترنت ۵G بهره نمی‌برد چون در واقع پردازنده‌ی A13 از آن پشتیبانی نمی‌کند. علاوه‌ بر این‌ها، کاربران بار دیگر شاهد نمایشگر LCD خواهند بود که از رفرش ریت ۶۰ هرتز پشتیبانی می‌کند و بدیهی است در مقابل نماینده‌ی گوگل حرفی برای گفتن ندارد. با این حال نماینده‌ی اپل با قیمت مشابه ۷۰۰ دلار در دسترس قرار دارد حتی می‌توان آن را با تخفیف‌های ویژه‌ای هم خریداری کرد. خصوصا بعد ورود سری آیفون ۱۲ به بازار.

مقایسه‌ی گوگل پیکسل ۵ با آیفون ۱۱

برتری‌های آیفون ۱۱ به نسبت پیکسل ۵

ترکیب سخت‌افزاری قدرتمندتر

پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی‌تر

۵. شیائومی می ۱۰ تی پرو

در بازارهای اروپا و آسیا، یک گوشی از شیائومی وجود دارد که ارزش خرید آن حتی از قدرتمندترین پرچم‌دارهای بازار هم بیشتر است؛ می ۱۰ تی پرو. گوشی هوشمندی که اخیرا معرفی شده و تنها ۶۰۰ یورو قیمت‌گذاری شد. با این برچسب قیمتی، انتظار یک محصول معمولی را داشتیم اما می ۱۰ تی به قابلیت‌هایی مجهز شده که شاید برخی از پرچم‌دارها نیز از آن بی‌بهره باشند.

شیائومی نماینده‌ی قدرتمند خود را به نمایشگر LCD از نوع IPS مجهز کرده که از رفرش ریت شگفت‌انگیز ۱۴۴ هرتز پشتیبانی می‌کند. علاوه بر نمایشگر، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ و حافظه‌ی داخلی ۲۵۶ گیگابایتی هم از برتری‌های می ۱۰ تی پرو به نسبت پیکسل به حساب می‌آیند. همچنین نوع حافظه‌ی داخلی بکار رفته در این گوشی نیز UFS 3.1 است که به نسبت UFS 2.1 پیکسل ۵ سرعت بسیار بیشتری دارد.

در بخش دوربین، بعید به نظر می‌رسد پیکسل حرفی برای گفتن داشته باشد. انکارناپذیر است که کیفیت عکاسی نماینده‌ی گوگل بسیار بالا است اما می ۱۰ تی پرو از یک سنسور به بزرگی ۱۰۸ مگاپیکسل به عنوان دوربین اصلی خود بهره می‌برد. دوربینی که معمولا در گوشی‌های پرچم‌دار شیائومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همیشه هم در وب‌سایت DXOMARK در رتبه‌های برتر قرار می‌گیرند. تا کنون سابقه نداشته محصولی با چنین دوربین، از پرچم‌داران پیکسل ۴ عملکرد ضعیف‌تری داشته باشند. از آن جایی هم که دوربین ۱۲.۲ مگاپیکسلی بکار رفته در پیکسل ۵ کیفیت مشابهی با پرچم‌داران سری ۴ دارد، بعید به نظر می‌رسد بتواند دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی می ۱۰ تی پرو را پشت سر بگذارد.

نماینده‌ی شیائومی همچنین از یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که کاربر می‌تواند آن را با شارژر ۳۳ واتی موجود درون جعبه شارژ کند. بنابراین به نظر می‌رسد پیکسل بالاخره اولین حریف ارزشمند خود را پیدا کرده. محصولی که تقریبا از همه جهت ارزش خرید بیشتری دارد.

برتری‌های شیائومی می ۱۰ تی پرو به نسبت پیکسل ۵

پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ (در مقایسه با اسنپدراگون ۷۶۵G)

موجود در نسخه‌ای با حافظه‌ی داخلی ۲۵۶ گیگابایت از نوع UFS 3.1 (در مقایسه با UFS 2.1)

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر ۳۳ واتی (در مقایسه با باتری ۴۰۸۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر ۱۸ واتی)

نمایشگر ۱۴۴ هرتزی

۶. سامسونگ گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن

تا قبل از معرفی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن، نماینده‌ی ۵G، ارزان قیمت و ارزشمندی در سبد محصولات سامسونگ قرار نداشت اما این محصول با قیمت پایه‌ی ۷۰۰ دلاری، تعادل خوبی در بین گوشی‌های غول کره‌ای بوجود آورد. تا به این لحظه پرچم‌دارهای سری اس و نوت ۲۰ سامسونگ حدودا ۱۰۰۰ دلار قیمت گذاری شده‌اند و برای بسیاری‌ از کاربران خرید این گوشی‌ها با چنین قیمتی غیر منطقی و تا حدودی هم نشدنی است.

اما اس ۲۰ فن ادیشن با بهره‌مندی از قابلیت‌های مشابه، تنها ۷۰۰ دلار قیمت‌ دارد. بعید به نظر می‌رسد پیکسل ۵ بتواند رقیبی برای این گوشی به حساب بیاید چرا که سامسونگ آن را به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵، ۶/۸ گیگابایت رم، ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.1، دوربین سه‌گانه ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابری و ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض، دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (در مقابل دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی با قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۱۰۸۰P و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه)، نمایشگری از نوع Super AMOLED با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز کرده.

روی کاغذ، در هیچ بخشی پیکسل ۵ شانس پیروزی در مقابل گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن را ندارد. شاید بتوان بهره‌مندی از اندروید ۱۱ را یک برتری به حساب آورد چون اگرچه هر دو شرکت گوشی‌های خود را به مدت سه سال بروزرسانی می‌کنند اما در این صورت پیکسل با یک اندروید بیشتر از سامسونگ به کار خود پایان می‌دهد. همچنین رابط کاربری سبک و عاری از هرگونه تغییر پیکسل هم باعث می‌شود به مرور زمان، گوشی با افت سرعت محسوسی مواجه نشود که خب از این طرف اسنپدراگون ۸۶۵ در اس ۲۰ فن ادیشن هم به همین زودی‌ها بازنشسته نخواهد شد.

مقایسه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با وان پلاس ۸ و شیائومی می ۱۰ پرو

برتری‌های گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن به نسبت پیکسل ۵

پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ (در مقایسه با اسنپدراگون ۷۶۵G)

باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی (در مقایسه با باتری ۴۰۸۰ میلی‌آمپر ساعتی)

بهره‌مندی از دوربین تله‌فوتو

نمایشگر ۱۲۰ هرتزی

موجود در نسخه‌ای با حافظه‌ی داخلی ۲۵۶ گیگابایت از نوع UFS 3.1 (در مقایسه با UFS 2.1)

۷. ردمی K30 پرو

ردمی که زیرمجموعه‌ی شیائومی به حساب می‌آید، در محدوده‌ی قیمتی ۵۰۰ دلار، گوشی ردمی K30 پرو را در اختیار دارد. همچنین دسترسی به آن نیز در کشور ما آنقدرها سخت نیست و به همین خاطر ارزش خرید آن برای کاربران ایرانی دو چندان می‌شود. خصوصا اینکه میزان رضایت از گوشی‌های این برند در کشور بسیار بالاست.

از قابلیت‌های خوب این گوشی می‌توان به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵، ۶/۸/۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.0 (برای مدل ۱۲۸/۸ و ۲۵۶/۸ و ۱۲۸/۱۲، نوع حافظه‌ی داخلی UFS 3.1 است)، باتری ۴۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر سریع ۳۰ واتی اشاره کرد که می‌تواند گوشی را در مدت ۶۳ دقیقه کاملا شارژ کند.

پیکسل ۵ در بخش‌هایی نظیر نمایشگر (۹۰ هرتز در مقابل ۶۰ هرتز)، دوربین (پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال) و استاندارد ضد آب IP68 از نماینده‌ی ردمی عملکرد بهتری دارد. اما باید به این نکته هم اشاره کنیم که در بخش دوربین، K30 پرو می‌تواند با وضوح ۸K و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه نیز فیلم‌برداری کند منتها متاسفانه قابلیت لرزشگیر اپتیکال در آن وجود ندارد.

برتری‌های ردمی K30 پرو به نسبت پیکسل ۵

پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ (در مقایسه با اسنپدراگون ۷۶۵G)

باتری ۴۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی (در مقایسه با باتری ۴۰۸۰ میلی‌آمپر ساعتی)

فیلم‌برداری در وضوح ۸K (در مقایسه با ۴K)

موجود در نسخه‌هایی با حافظه‌ی رم ۶/۸/۱۲ گیگابایت و حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت از نوع UFS 3.0 و ۳.۱ (در مقایسه با UFS 2.1)

محدوده‌ی قیمتی ۵۰۰ دلار

شارژر سریع ۳۰ واتی با قابلیت شارژ کامل گوشی در ۶۳ دقیقه

۸. ال جی ولوت

آخرین محصول این لیست، که می‌تواند به عنوان جایگزین پیکسل ۵ به حساب بیاید، ال جی ولوت است. گوشی هوشمندی که از ترکیب سخت‌افزاری مشابه با پیکسل ۵ بهره می‌برد و اتفاقا اخیرا هم رونمایی شده اما قیمت آن حدودا ۱۰۰ دلار کمتر از پیکسل است.

از قابلیت‌های خوب این گوشی می‌توان به باتری بزرگ‌تر، شارژر سریع‌تر، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون و پشتیبانی از نمایشگر ثانویه که به عنوان لوازم جانبی در دسترس قرار دارد نام برد. در دیگر بخش‌ها، خصوصا سخت‌افزاری، تفاوت خاصی را شاهد نیستیم جز اینکه نماینده‌ی کره‌ای‌ها در نسخه‌ی ۶ گیگابایتی نیز به فروش می‌رسد.

دوربین ال جی روی کاغذ مشخصات بهتری دارد منتها بعید به نظر می‌رسد از لحاظ کیفیت بتواند با پیکسل ۵ رقابت کند. البته در بخش دوربین تنها زمانی می‌توانیم با قاطعیت نظر بدهیم که پیکسل ۵ مورد بررسی قرار بگیرد. در غیر این صورت فقط می‌توان با استناد به کیفیت دوربین پیکسل ۴ در رابطه با این گوشی قضاوت کرد.

از لحاظ کیفیت ساخت، هر دو گوشی شرایط بسیار خوبی داشته و از استاندارد IP68 پشتیبانی می‌کنند. همچنین نماینده‌ی ال جی از استاندارد نظامی MIL-STD-810G بهره می‌برد به این منظور که می‌تواند در برابر شوک دمایی، رطوبت و ضربه‌ مقاومت کند. از لحاظ اندازه‌ی نمایشگر هم ال جی ولوت به شکل محسوسی بزرگ‌تر است (۶.۸ اینچ در مقابل ۶.۰ اینچ).

برتری‌های ال جی ولوت به نسبت پیکسل ۵

قیمت کمتر (۶۵۰ دلار)

باتری بزرگ‌تر و شارژر سریع‌تر (۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت به همراه شارژر ۲۵ واتی)

مسلما در این محدوده‌ی قیمتی گوشی‌های بسیار زیادی وجود دارند که بتوانند جایگزین پیکسل ۵ شوند و به طور کلی ارزش خرید آن‌ها به نسبت نماینده‌ی گوگل بالاتر باشد. گوشی‌هایی هم که در آینده معرفی می‌شوند می‌توانند رقیبی جدی برای پیکسل باشند. مثلا گوشی مورد انتظار وان پلاس ۸ تی یا حتی آیفون ۱۲ مینی که گفته می‌شود در محدوده‌ی قیمتی ۷۰۰ دلار قرار می‌گیرد اما قابلیت‌های خوبی نظیر اینترنت ۵G را به همراه خواهد داشت.

نظر شما در رابطه با پیکسل ۵ چیست؟ آیا محصول دیگری را می‌شناسید که در حال حاضر به نسبت این گوشی ارزش خرید بیشتری داشته باشد؟

