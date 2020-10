سامسونگ بالاخره از اولین گوشی سری اف خود با نام گلکسی اف ۴۱ (گلکسی F41) رونمایی کرد. محصولی که به باتری پرظرفیت ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و دوربین ۶۴ مگاپیکسلی مجهز شده.

اخیرا شنیده بودیم سامسونگ قصد دارد سری جدیدی را به محصولات میان‌رده‌ی خود اضافه کند. گوشی‌هایی که با پیشوند اف (F) راهی بازار شده و تمرکز اصلی در ساخت آن‌ها روی دوربین است. دقایقی پیش اما اولین گوشی این سری با نام گلکسی اف ۴۱ رونمایی شد.

سامسونگ این گوشی را در کشور هند طراحی و تولید کرده آنطور که از مشخصات می‌فهمیم، ظاهرا شباهت‌های بسیار زیادی هم به گلکسی M31 دارد. گلکسی اف ۴۱ به یک نمایشگر ۶.۴ اینچی از نوع سوپر امولد مجهز شده که از وضوح تصویر +FHD بهره می‌برد.

قلب تپنده‌ی این محصول را یک پردازنده‌ی اگزینوس ۹۶۱۱ تشکیل می‌دهد که در گوشی‌هایی نظیر گلکسی A51 و M31 شاهد حضور آن هستیم. عملکرد این پردازنده هم در بخش گوشی‌های میان‌رده بسیار خوب است و مشکل خاصی در رابطه با آن گزارش نشده. در این پردازنده ۴ هسته از نوع Cortex-A73 و ۴ هسته از نوع Cortex-A53 بکار رفته که در کنار پردازنده‌ی گرافیکی Mali-G72 MP3، به خوبی می‌تواند از پس بازی‌های نیمه‌سنگین و یا در برخی موارد سنگین موجود در پلی استور بر بیاید.

سامسونگ این گوشی را به ۶ گیگابایت رم و ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی مجهز کرده و اینطور که به نظر می‌رسد، ترکیب دیگری برای آن در نظر گرفته نشده. اما خب کاربران می‌توانند حافظه‌ی داخلی این گوشی را به کمک کارت حافظه‌ی جانبی افزایش دهند. خوشبختانه این کارت حافظه اسلات جداگانه‌ای با سیم‌کارت‌ها دارد بنابراین به راحتی می‌توان از دو سیم‌کارت و یک کارت میکرو‌اس‌دی به صورت همزمان در گوشی استفاده کرد.

شنیده بودیم تمرکز سامسونگ در ساخت این گوشی‌ها روی دوربین است. با این حال غافلگیری خاصی را در اف ۴۱ شاهد نیستیم. ماژول دوربین این گوشی یک چهار ضلعی نسبتا بزرگ است که سه دوربین در آن جای گرفته‌اند. اولین دوربین سنسوری به بزرگی ۵ مگاپیکسل داشته و کاربرد آن سنجش عمق است. دومین دوربین ۶۴ مگاپیکسلی اصلی است که انتظار می‌رود عملکرد مشابهی با دوربین ۶۴ مگاپیکسلی M31 و A71 داشته باشد. آخرین دوربین نیز ۸ مگاپیکسلی فوق عریض است و می‌تواند ۱۲۳ درجه را پوشش دهد.

دوربین اصلی این گوشی قادر است در وضوح ۴K هم فیلم‌برداری کند و از قابلیت‌های نرم‌افزاری نظیر هایپرلپس، Single Take و بومرنگ پشتیبانی می‌کند. (در حالت Single Take گوشی ۷ تصویر و ۳ فیلم از سوژه ثبت و ضبط می‌کند تا کاربر بهترین را از بین آن‌ها انتخاب کند). روی پنل پشتی، حسگر اثرانگشت نیز تعبیه شده و جز لوگوی سامسونگ در پایین‌ترین بخش آن، چیز دیگری را شاهد نیستیم.

درون جعبه‌ی این گوشی یک شارژر ۱۵ واتی قرار گرفته که نمی‌توان آن را برای یک باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، مناسب دانست. چرا که حدودا ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه زمان می‌برد تا بتواند این منبع تغذیه‌ی غول‌پیکر را از صفر به ۱۰۰ درصد برساند. لازم به ذکر است باتری این گوشی می‌تواند تا ۲۱ ساعت وب‌گردی، ۲۶ ساعت پخش ویدیو، ۱۱۹ ساعت پخش موسیقی و ۴۸ ساعت تماس، گوشی را روشن نگه دارد!

گلکسی اف ۴۱ از تاریخ ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) با قیمت ۱۷۰۰۰ روپیه (۲۳۱ دلار) در کشور هندوستان در دسترس قرار می‌گیرد. همچنین مدل ۱۲۸ گیگابایتی آن نیز ۱۸۰۰۰ روپیه (۲۴۵) دلار قیمت‌گذاری شده. اینکه آیا این گوشی وارد بازارهای دیگر هم خواهد شد یا خیر پرسشی است که باید اندکی تا مشخص شدن پاسخ آن منتظر بمانیم.

