از رویداد Hi, Speed اپل چه انتظارتی را داریم؟

همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید اپل با منتشر کردن اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد در ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) از محصولات جدیدی مانند آیفون ۱۲ رونمایی کند. با وجود اینکه به احتمال زیاد گل سرسبد مراسم اپل آیفون‌های ۱۲ خواهد بود، اما تجربه نشان داده است که اپل در مراسم‌هایش محصولات مختلفی را رونمایی خواهد کرد.

در مراسم قبلی این غول تکنولوژی که چند وقت پیش با نام Time Flies برگزار شد، اپل از نسل ششم ساعت هوشمند اپل واچ، اپل واچ SE، آیپد ایر جدید و در اخر نسل هشتم آیپد رونمایی کرد. با توجه به رونمایی از این محصولات ، به‌راحتی می‌توانیم بگوییم که در رویداد هفته‌ی آینده اپل دیگر خبری از آیپد ایر جدید یا ساعت‌های هوشمند جدید نخواهد بود.

تا قبل از منتشر شدن پوستر این رویداد، شایعه‌های مختلفی در رابطه با محصولات احتمالی این مراسم منتشر شده‌اند. به احتمال زیاد اپل در این رویداد در کنار رونمایی از آیفون ۱۲ از محصولات دیگری مانند ایرپادز استودیو با طراحی جدید برای قرار‌گیری بر روی گوش، «ایرتگ» (AirTag) که وسیله‌ای برای ردیابی لوازم گمشده است و تاکنون اطلاعاتی از آن در سیستم عامل iOS منتشر شده است و در نهایت شارژر بدون سیم AirPower با اندازه‌ای کوچک‌تر رونمایی خواهد کرد.

در این مقاله قصد داریم که نگاهی مختصر به تمامی محصولاتی را داشته باشیم که انتظار می‌رود اپل در این رویداد آنلاین از آن‌ها رونمایی کند.

مدل استاندارد آیفون ۱۲

برخلاف سال گذشته که اپل تنها از یک مدل استاندارد آیفون ۱۱ رونمایی کرد، امسال انتظار داریم که اپل از دو مدل آیفون ۱۲ به عنوان جانشین‌های نسل قبلی آن رونمایی می‌کند. به نظر می‌رسد که این مدل‌های آیفون ۱۲ تنها از لحاظ اندازه با مدل‌های پرچمدار آیفون ۱۲ متفاوت باشند و اپل از همان سخت افزار مدل‌های پرو در آن‌ها استفاده کند.

مدل کوچک‌تر از این پرچمدار مقرون به‌صرفه از آیفون ۱۲ به احتمال زیاد آیفون ۱۲ مینی نام خواهد داشت که در آن از نمایشگری با اندازه‌ی ۵٫۴ اینچ استفاده شده است. برادر بزرگ‌تر این تلفن همراه که به احتمال زیاد آیفون ۱۲ نام خواهد داشت، دارای نمایشگر ۶٫۱ اینچی خواهد بود. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که برخلاف آیفون ۱۱، اپل در تمامی آیفون‌های جدید از نمایشگر OLED استفاده خواهد کرد.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که تنها تفاوت میان این دو مدل از آیفون ۱۲، تفاوت در اندازه‌ی نمایشگر و باتری خواهد بود. با توجه به این موضوع، انتظار داریم که مدل ۶٫۱ اینچی آیفون ۱۲ استاندارد به‌دلیل داشتن بدنه‌ای بزرگ‌تر دارای باتری با ظرفیت بیشتر در مقایسه با آیفون ۱۲ مینی باشد. به نظر می‌رسد که اپل در هر دوی این آیفون‌ها از دوربینی دوگانه در قسمتی پشتی آن‌ها استفاده کرده است.

با توجه به اندازه‌ی نمایشگر آیفون ۱۲ مینی، ۵٫۴ اینچ، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این تلفن همراه مورد توجه علاقه‌مندان به تلفن‌های همراه کوچک قرار بگیرد. البته هنوز نمی‌توانیم بگوییم که ابعاد آیفون ۱۲ مینی در مقایسه با کوچک‌ترین آیفون تولید شده در سال ۲۰۲۰ یعنی آیفون SE چگونه خواهد بود.

آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس

اپل در این رویداد آنلاین قصد دارد که از دو مدل پرچم‌دار آیفون ۱۲ پرو برای جانشینی آیفون‌های ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس رونمایی کند. همانند گذشته انتظار داریم که نام این تلفن‌های همراه جدید آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس باشد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد امسال با پرچمدار‌های بزرگ‌تری رو‌به‌رو خواهیم بود.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که آیفون ۱۲ پرو دارای نمایشگری ۶٫۱ اینچی خواهد بود و برادر بزرگ‌ترش یعنی آیفون ۱۲ پرو مکس هم دارای نمایشگر ۶٫۷ اینچی است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که اپل در این مدل‌های پرو از چیپست A14 Bionic در کنار ۴ و ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم به‌ترتیب در مدل پرو و پرو مکس، نمایشگر با نرخ ‌به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتزی و در نهایت دوربین سه گانه همراه با سنسور LiDar استفاده کرده است. البته برخی شایعه‌ها هم وجود دارند که به کل استفاده‌ی اپل از نمایشگر‌های ۱۲۰ هرتزی را در این آیفون‌ها رد می‌کنند.

در رابطه با استفاده از فناوری ارتباطی ۵G باید بگوییم که هنوز مشخص نیست که آیا تمامی مدل‌های آیفون ۱۲ دارای این قابلیت ارتباطی باشند یا که اپل تنها در مدل‌های پرو از این قابلیت استفاده کرده است.

ایرپادز استودیو

همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید، اپل در هفته‌ی گذشته فروش محصولات صوتی مانند هدفون و اسپیکر سایر برند‌ها را در فروشگا‌ه‌های فیزیکی و آنلاینش متوقف کرد. با توجه به این موضوع می‌توانیم بگویم که به احتمال زیاد در رویداد Hi, Speed اپل قصد دارد از ایرپادز استودیو رونمایی کند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که این ایرپادز جدید دارای طراحی به گونه‌ای است که بر روی گوش قرار می‌گیرد. تصاویر منتشر شده از این ایرپادز فریم فلزی آن، پد‌های ضخیم قرار گرفته بر روی گوشی‌های آن و پد نرمی را برای محل قرارگیری آن بر روی سر نشان می‌دهند.

این اطلاعات جدید همچنین نشان می‌دهند که اپل از پورت هدفون در ایرپادز استودیو استفاده نخواهد کرد تا این هدفون به شکل کامل بدون سیم باشد. به احتمال زیاد شاهد استفاده از پورت USB-C برای شارژ کردن این ایرپاد باشیم.

اطلاعات منتشر شده‌ی دیگری هم نشان می‌دهند که در کنار رونمایی از ایرپادز استودیو، به احتمال زیاد اپل از یک نسخه‌ی ارزان‌تر و کوچک‌تر هوم‌پاد به نام هوم‌پاد مینی هم رونمایی خواهد کرد.

ایرتگ

از مدت‌ها پیش کاربران انتظار دارند که به‌زودی شاهد رونمایی از ایرتگ‌های جدید اپل باشند. با توجه به این موضوع که در مراسم Time Flies شاهد رونمایی از این وسیله نبودیم، انتظار داریم که اپل در مراسم هفته‌ی آینده‌ی خودش بالاخره از این وسیله رونمای کند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که این وسیله که ظاهری دایره‌ای شکل خواهد داشت با وصل شدن به لوازمی مانند کیف پول، کلید یا دیگر لوازم به کاربران کمک می‌کند در زمان گم شدن این وسایل آن‌ها را پیدا کنند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل اپ ایرتگ را در سیستم عامل iOS 14 قرار داده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که کاربران می‌توانند در زمان گشتن به دنبال لوازم گم شده از قابلیت واقعیت افزوده با استفاده از دوربین آیفون استفاده کنند. در این حالت اپ دوربین در زمانی که به محل وسیله‌ی مورد نزدیک شوید محل ایرتگ را به شما نشان خواهد داد.

اگر فاصله‌ی وسیله‌ی گم شده با شما زیاد باشد، به احتمال زیاد ایرتگ با رفتن در حالت Lost Mode و استفاده از شبکه‌ی ارتباطی آیفون‌های دیگر محل خود را به شما نشان خواهد داد.

AirPower

با وجود اینکه اپل به صورت رسمی در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که توسعه‌ی شارژر بدون سیم خودش به نام AirPower را به طور کامل متوقف کرده است، اما برخی شایعه‌ها خبر از رونمایی از نسخه‌ی کوچک‌تر این شارژر در مراسم هفته‌ی آینده می‌دهند.

در ماه اگوست (مرداد ماه) فیلمی منتشر شد که نشان دهنده‌ی قسمت‌های داخلی نمونه‌ی اولیه AirPower بود. بعد از منتشر شدن این ویدیو، حدس و گمان‌هایی در رابطه با عرضه شدن این شارژر به وجود آمدند.

البته می‌توان انتظار هم داشت که شارژر ظاهر شده در این ویدیو تنها یک نمونه‌ی اولیه از این شارژر باشد. همان‌گونه که اپل اعلام کرد شاید هم پیچیدگی‌های موجود در مسیر توسعه این شارژر باعث شده باشد که به‌زودی شاهد رونمایی از این شارژر بدون سیم نباشیم.

مشخص شدن زمان عرضه‌ی آیپد ایر جدید و دیگر سرویس‌های اپل

در رویداد ماه گذشته اپل، با وجود رونمایی از آیپد ایر جدید اپل اطلاعاتی را در رابطه زمان عرضه‌ی این تبلت جدید منتشر نکرد. در کنار عدم اطلاع از تاریخ دقیق عرضه‌ی آیپد ایر جدید، همچنین نمی‌دانیم که اپل چه زمانی سرویس جدید Apple One را برای استفاده‌ی کاربران عرضه خواهد کرد.

همان‌گونه که در مراسم ماه پیش دیدم اپل از نسل جدید آیپد ایر با ظاهری همانند آیپد پرو رونمایی کرد. از دیگر ویژگی‌های این تبلت جدید می‌توان بهره‌مندی از چیپست جدید A14 Bionic و پورت USB-C اشاره کنیم.

سرویس Apple One اپل هم به کاربران اجازه‌ می‌دهد که اشتراک سرویس‌های مختلف ارائه شده توسط اپل را به صورت یکجا و با قیمتی کمتر تهیه کنند.

محصولات دیگر

این‌ محصولات به احتمال زیاد در مراسم هفته‌ی آینده اپل رونمایی خواهند شد. با وجود این شاید شاهد رونمایی از محصولات دیگری هم باشیم. به عنوان نمونه رونمایی از نسل جدید آیپد مینی، اولین مک بوک با چیپست جدید اپل به نام اپل سیلیکون از جمله سورپرایز‌های این رویداد باشند.

به طور حتم برگزاری مراسم در هفته‌‌ی آینده نشان خواهد داد که تا چه مقدار حدس‌های زده شده در رابطه با این محصولات درست خواهند بود.

