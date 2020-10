حدود ۱۰ روز قبل اکانت رسمی بخش موبایل نوکیا در توییتر تصویر مربوط به زمان‌بندی انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌های نوکیا را منتشر و سپس خیلی زود آن را حذف کرد. اما در هر صورت این شرکت زمان‌بندی موردنظر را این بار به طور رسمی اعلام کرده که البته محتوای آن مطابق همان تصویر منتشر شده‌ی قبلی است.

طبق این زمان‌بندی، بخشی از گوشی‌های نوکیا واجد شرایط دریافت اندروید ۱۱ تا انتهای سال جاری میلادی نسخه‌ی جدید اندروید را دریافت خواهد کرد و برای باقی گوشی‌ها هم طی سه‌ماهه‌ی اول و دوم ۲۰۲۱ اندروید ۱۱ ارائه می‌شود.

شرکت HMD Global اعلام کرده که آپدیت اندروید ۱۱ در چهار موج برای گوشی‌های نوکیا ارائه می‌شود. در ادامه می‌توانید زمان‌بندی مربوط به این ۴ موج را مشاهده کنید:

موج اول – سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۰ و سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۱

نوکیا ۳ ۵G

نوکیا ۲.۲

نوکیا ۵.۳

نوکیا ۸.۱

موج دوم – سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۱

نوکیا ۱.۳

نوکیا ۴.۲

نوکیا ۲.۴

نوکیا ۲.۳

نوکیا ۳.۴

موج سوم – سه‌ماهه‌ی اول و دوم ۲۰۲۱

نوکیا ۳.۲

نوکیا ۷.۲

نوکیا ۶.۲

موج چهارم – سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱

نوکیا ۱ پلاس

نوکیا ۹

باید خاطرنشان کنیم تمام گوشی‌های نوکیا عضو پروژه‌ی اندروید وان هستند و این یعنی نسبت به دیگر گوشی‌های اندرویدی برای دریافت نسخه‌ی جدید اندروید موانع بسیار کمتری دارند. اما همانطور که می‌بینید، یک گوشی میان‌رده مانند نوکیا ۷.۲ حدود ۶ ماه بعد از عرضه‌ی اندروید ۱۱ این سیستم‌عامل را دریافت خواهد کرد. این یعنی نوکیا نسبت به گذشته در این زمینه‌ عملکرد ضعیف‌تری خواهد داشت.

منبع: Android Central

