همانطور که احتمالا می‌دانید، اپل هفته‌ی آینده در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار از خانواده‌ آیفون ۱۲ رونمایی می‌کند. در این مطلب ما قصد داریم با توجه به گزارش‌ها و شایعات منتشر شده، دو تا از گوشی‌های این خانواده یعنی آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو را با یکدیگر مقایسه کنیم.

طراحی

طبق گزارش‌های متعدد، هر چهار عضو خانواده‌ی آیفون ۱۲ از بدنه‌ی مبتنی بر لبه‌های تخت بهره می‌برند و در این زمینه مشابه آیفون ۴ و نسل جدید آیپد پرو خواهند بود. اپل امسال هم بار دیگر از بریدگی نمایشگر استفاده می‌کند و در ضمن هر دو گوشی مبتنی بر نمایشگر ۶.۱ اینچی هستند و این یعنی اندازه‌ی مشابهی دارند.

از دیگر شباهت‌های احتمالی بین این دو گوشی می‌توانیم به پنل پشتی شیشه‌ای و استفاده از فریم با جنس فولاد ضد زنگ اشاره کنیم. در ضمن باید بگوییم که بدنه هر دو آن‌ها به لطف پشتیبانی از استاندارد IP68 می‌توانند در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاومت کنند.

نمایشگر

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو از نمایشگر ۶.۱ اینچی اولد با رزولوشن ۲۵۳۲ در ۱۱۷۰ بهره می‌برند و در این زمینه اختلافی بین آن‌ها وجود ندارد. باید خاطرنشان کنیم این اولین باری است که تمام مدل‌های آیفون از نمایشگر اولد بهره می‌برند و معمولا مدل‌های ارزان‌تر با نمایشگر LCD به دست کاربران می‌رسیدند. همچنین شایعاتی در مورد بهره‌گیری مدل‌های پرو از نمایشگر ۱۲۰ هرتز مطرح شده بود که به نظر می‌رسد این موضوع صحت ندارد.

سخت‌افزار

قلب تپنده‌ی این دو گوشی تراشه‌ی ۵ نانومتری A14 Bionic است که طبیعتا نسبت به نسل قبلی حرف بیشتری برای گفتن دارد. همچنین گفته می‌شود این دو مدل از ۶ گیگابایت رم LPDDR5 بهره می‌برند که این یعنی در زمینه‌ی قابلیت‌های چندوظیفگی تفاوتی نخواهند داشت.

در مورد حافظه‌ی داخلی هم ظاهرا آیفون ۱۲ از ۶۴ تا ۲۵۶ گیگابایت حافظه بهره می‌برد و کاربران برای خرید آیفون ۱۲ پرو می‌توانند از بین ۳ مدل ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت دست به انتخاب بزنند.

دوربین‌ها

به احتمال زیاد مهم‌ترین تفاوت بین این دو مدل مربوط به دوربین‌های آن‌ها خواهد بود. آیفون ۱۲ با دو دوربین در پنل پشتی به دست کاربران می‌رسد که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۲ مگاپیکسلی است. همچنین در پنل پشتی آیفون ۱۲ پرو ۳ دوربین تعبیه شده که به همراه آن‌ها یک سنسور اسکن سه‌بعدی موسوم به LiDAR هم قرار گرفته است. در ضمن نباید وجود دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی در هر دو مدل را از قلم بیندازیم.

فناوری ۵G

گوشی‌های آیفون ۱۲ اولین آیفون‌های دارای قابلیت پشتیبانی از فناوری ۵G هستند. همچنین اپل برای مراسم رونمایی این گوشی‌ها نام «سلام سرعت» (Hi, Speed) را انتخاب کرده که احتمالا به فناوری ۵G این گوشی‌ها و تراشه‌ی A14 آن‌ها اشاره دارد.

طبق برخی شایعات، بین مدل‌های مختلف آیفون ۱۲ در زمینه‌ی پشتیبانی از فناوری امواج میلی‌متری و فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز تفاوت وجود دارد که هر دو فناوری مربوط به شبکه‌های ۵G هستند. در این زمینه گزارش‌های ضد و نقیض زیادی وجود دارد و باید منتظر انتشار گزارش‌های بیشتر یا برگزاری مراسم معرفی آن‌ها بمانیم.

عمر باتری

مطابق روند سال‌های گذشته، این بار هم شاهد بهره‌گیری از باتری‌های غول‌پیکیری نیستیم ولی اپل به لطف بهینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در اکثر موارد عمر باتری مناسبی را برای کاربران ارائه می‌کند. طبق گزارش‌های منتشر شده، آیفون ۱۲ از باتری ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که اندکی از باتری ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعتی آیفون ۱۲ پرو کوچک‌تر محسوب می‌شود.

اما همانطور که می‌بینید، این تفاوت بسیار ناچیز است و بنابراین این دو گوشی از نظر عمر باتری تفاوت محسوسی نخواهند داشت. البته برای اظهارنظر دقیق، بعد از عرضه‌ی این گوشی‌ها باید عمر باتری آن‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.

قیمت و تاریخ عرضه

پیش‌فروش آیفون ۱۲ با قیمت پایه ۶۹۹ دلار از ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) آغاز می‌شود و از روز ۲۳ اکتبر (۲ آبان) به دست کاربران می‌رسد. همچنین کاربران برای پیش‌خرید آیفون ۱۲ پرو می‌توانند از تاریخ ۶ نوامبر (۱۶ آذر) حداقل مبلغ ۹۹۹ دلار بپردازند و از روز ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان) این گوشی راهی بازار می‌شود.

